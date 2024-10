Nerudová se zastala brusičů a slévačů. Váží si jejich těžké práce

Řeč byla zejména o důchodech a důchodové reformě. Pozměňovací návrh na redukci náročných profesí podala sice koalice, nyní však může koalici rozklížit. „Důchodová reforma, aby byla opravdu reformou, musí dávat smysl,“ hovořil Jakob mimo jiné o vyšším věku odchodu do důchodu, ale také o tom, aby se zúžil okruh lidí, kteří mají nárok na nekrácený předčasný důchod. „Aby to mělo ekonomicky smysl, je potřeba, aby to byl celý balík," řekl Jakob. „Vážím si všech lidí, kteří pracují v těžkých profesích. Ale musíme si uvědomit, zda jim opravdu pomůže to, když jim v jednom balíku...“ pokračoval Jakob, byl však přerušen moderátorkou, že vysvětluje opětovně podstatu návrhu, nikoliv neshodu v koalici.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. STAN

Profil není používán

europoslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Jan Jakob TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Bohužel musím říct, že toto je učebnicový příklad toho, jak se politika nemá dělat. Dlouho se pracovalo na tom, aby se náročné profese vymezily,“ zdůraznila Nerudová. „A vy říkáte, že brusič nebo slévač nejsou náročné profese. Říkat z Prahy, že to není náročné povolání, je to naprosté chucpe,“ rozhorlila se Nerudová, že návrh TOP 09 a poslance z ODS Marka Bendy neřeší ani ekonomiku. Dodala, že by se problém se starobními důchody přelil do sekce invalidních důchodů.

„Proč předseda za STAN tuto dohodu odsouhlasil?“ oponoval následně Jakob. Ten by chtěl také hledat cesty, jak zařídit, aby lidé nemuseli v těchto náročných profesích být celý život.

„Věci, které jsme dohodli společně s vládou, když jsme v ní ještě byli, podporovat budeme. Ale vláda v tuto chvíli chce osekat nějaké parametry,“ zaznělo z úst piráta Jakuba Michálka, jenž byl v pořadu poprvé hostem v roli opozičního politika. „To vykostění nepodpoříme,“ zdůraznil Michálek.

Pro SPD je omezení náročných profesí nepřijatelné. „Žádali jsme, aby ministr předložil analýzu dopadů. Věk dožití ve zdraví je 62 let,“ varoval Okamura před tím, že by lidé, kteří budou muset pracovat déle, odcházeli na nemocenské či do invalidních důchodů.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Piráti

Pusťte nás na ně, porveme se za vás!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

O tom, aby šly emoce stranou, následně hovořila Nerudová, jež varovala před tím, že pokud se s důchody nic neudělá, budou příštím generacím chybět finanční prostředky na ně. „První generace, která by odcházela do důchodu v 67 letech, by byla generace lidí, která se narodila v roce 1989 a dále,“ zmínila Nerudová.

Finance státu

Hovořilo se pak o státním rozpočtu. „Co je důležité z hlediska rozpočtu jako celku; je důležité, abychom dál mohli pokračovat v konsolidaci veřejných financí – abychom nastartovali ekonomiku,“ zdůraznil Jakob například výši investic.

„Politika je o symbolech. A mě mrzí, že hodnocení Národní rozpočtové rady vlády je tak kritické,“ podotkla ke státnímu rozpočtu Nerudová. Rozpočty podle ní mají odrážet reálnou situaci. „Když mají podnikatelé neprůkazné účetnictví, dostanou pokutu, takže bych si představovala, že bude i v prvním kole rozpočet více odrážet realitu,“ dodala Nerudová. Kultura sestavování rozpočtu podle ní dostává na frak.

Piráti na vládě rozpočet nepodpořili. „Ani ve Sněmovně,“ poznamenal Michálek, že práce kolem rozpočtu byla jako práce v minovém poli. „Rozpočet jsem nazval Potěmkinova vesnice,“ dodal Michálek, že vláda by měla dbát také na to, aby i „evropské peníze“ šly na prospěšné věci.

A kde by škrtala ve státním rozpočtu SPD? „My jsme pro druhé čtení připravili 30 pozměňovacích návrhů za desítky miliard korun,“ řekl Okamura, jenž poukazoval na to, že je potřeba zejména škrtnout všechny peníze Ukrajincům a přesměrovat je našim občanům.

Načež se Nerudová se rozhorlila, že by peníze z EU na Ukrajinu šly z rozpočtu občanů Česka. „Ty jdou ze zmraženého ruského majetku,“ zdůraznila.

Ukrajinců, kteří v Česku nejen odvádějí daně, ale i utrácejí své finance, se následně zastali Jakob i Michálek.

Psali jsme: Průšvih pro Kamalu. Miliardář Bezos ji odmítl podpořit Většina lidí je pro Trumpa. Zlom v kampani, ukazují čísla Manžel Emmy Smetana Haj: Babiš, Trump a Zeman jsou zlo. Většina Čechů to nevidí „Křivárna.“ Trump chce zrušit korespondenční volbu. S Muskem řešili férový způsob hlasování