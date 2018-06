Nesmíme koukat na Východ! nařizuje komentátor od Bakaly

„Přátelé, aliance? Tak na to zapomeňte! Jediné, na čem záleží, jsou zájmy USA. Kdosi to nazval ‚realpolitika na steroidech‘ v připomínce někdejšího amerického diplomata Henryho Kissingera. Právě on totiž propagoval heslo, že ‚Amerika nemá přátele, jen své zájmy‘,“ popsal Anýž s tím, že Donald Trump to vidí ještě trochu jinak. „Z dosavadních spojenců se klidně mohou stát konkurenti nebo i nepřátelé. A naopak,“ dodal se slovy, že situace je vážná.

„Transatlantické spojenectví, budované od druhé světové války na sdílených západních hodnotách liberální demokracie, prochází těžkou zkouškou,“ sdělil Anýž.

„Situace je vážná. Ale ne beznadějná. Spojené státy nejsou jen Trump, ale také Kongres, ministerstvo zahraničí a byznys. V zahraniční politice sice prezidenta aktuálně nepřetlačí, ale jsou zdrojem vazeb, které zde budou i po Trumpovi. Druhá strana, Evropané a konkrétně Česko, pak ovšem právě v éře Trumpa musí těmto příležitostem sama vycházet vstříc,“ dodal Anýž a v té souvislosti zmiňuje návštěvu Prahy ze strany náměstka amerického ministerstva pro Evropu a Euroasii Wesse Mitchella. Ten v minulých dnech hovořil o tom, že silná a svobodná Evropa je pro USA životně důležitá.

„Trump je rizikem, které nemáme pod kontrolou. Skutečným problémem je ale současné české prostředí, kde hejtmanka z vítězné volební strany vážně mluví o tom, že Česko by mělo být mostem mezi Východem a Západem. Kde komunisté, jako nějaký žralok cítící krev, zavětřili ve vzduchu šanci a přes nejslabší volební výsledek od roku 1989 otevřeně zpochybňují, atakují české členství v NATO a z toho vyplývající spojenecké povinnosti a závazky. A kde prezident je na Hradě smýkán partou politických podnikatelských šíbrů, kteří se žádných peněz neštítí. Ani těch ruských, ani čínských,“ sdělil dále Anýž s otázkou, co vše se vlastně Mitchell dozví příští týden v Praze.

„Spojené státy nás k vodě ve výsledku nepustí. Pokud Česko samo nezabloudí,“ zakončil Anýž.