Nesnáší Člověka v tísni? Hollan rozvedl kauzu Maláčová. Co se má změnit? Nové informace

Anketa Měl by být člen Rady ČT Zdeněk Šarapatka odvolán Poslaneckou sněmovnou? Ano 98% Ne 2% hlasovalo: 12783 lidí



Dozvěděl se, že zákon o sociálním bydlení prostě nevznikne, protože si to nepřeje premiér Andrej Babiš (ANO). „Jen přes moji mrtvolu,“ měl k tomuto zákonu říci Babiš. Ale pokud to tak je, Hollan podle svých vlastních slov neviděl důvod, proč by se mělo zasahovat do dávek na bydlení a hrozit lidem, že o ně přijdou, když nepošlou děti do školy.



Ve svém vyjádření se Hollan rovněž zastal i asi nejznámější české neziskové organizace – Člověk v tísni. A popisoval nápady ministryně, které označil za „šílené“.



Více si o příspěvku Matěje Hollana na Facebooku můžete přečíst zde: Maláčovou vytočili neziskovkáři. Vmetla jim, co v životě neslyšeli. A uprostřed noci přišlo nečekané pokračování...

Moderátor Martin Veselovský Hollana konfrontoval, zdali je u něho běžné, že vynáší na veřejnost informace z rozhovorů mezi čtyřma očima. Ten to odmítl. Vše prý zveřejnil po dlouhé rozvaze ve chvíli, kdy, podle něj, selhaly „pokusy sociálního sektoru“ vysvětlit resortu Maláčové, že připravovaná reforma dávek na bydlení je podle něj „katastrofická a strašným způsobem dopadne na desítky nebo stovky tisíc občanů“.



Veselovský na to Hollanovi vpálil, že „sáhl k nátlakovému postupu“, neboť celou dobu věděl, že se něco takového událo, nešel s tím ven a vše vypálil, až když zákon nevypadal tak, jak si představoval. „Já jsem z toho rozhovoru byl naprosto opařený, jak jsem na Facebooku popisoval… Chtěl jsem svým příspěvkem upozornit, co všechno je v tom zákoně špatně, že ten zákon je opravdu hrozný. Jak jsem tam psal na konci v tom úvodním příspěvku, myslím si, že ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová je daleko asociálnější, než byl ministr Drábek, na kterého celý sociálně-zdravotní sektor vzpomíná s velkou hrůzou doteď,“ vyřkl.



Na to se moderátor opět aktivisty dotázal, zdali je to nátlak, kterým chce, aby Maláčová změnila svůj názor. „Ministryně Maláčová je asociální osoba, která chce dupat po těch, kteří jsou na tom nejhůře, a celý ten návrh toho zákona to potvrzuje,“ pravil Hollan, s tím, že chce zprávu o Maláčové nadále šířit.



Celý rozhovor můžete zhlédnout zde:

Ministerstvo práce a sociálních věcí plánuje v novele, kterou Hollan kritizuje, od července zpřísnit pravidla pro uchazeče o zaměstnání, spolu s úpravou dávek na bydlení, pěstounských příspěvků a životního minima.

Pokud by uchazeči o zaměstnání opakovaně nespolupracovali s úřadem práce a nehledali si místo, mohli by přijít o dávky na devět měsíců místo nynějších šesti měsíců. Úředníci by také mohli nemocné nezaměstnané poslat na kontrolní vyšetření a kontrolovat by měli i případnou práci načerno. Při hledání uplatnění by se pak měli víc zaměřit na znevýhodněné. Pro ně by mohla vzniknout nová dotovaná místa.



Cílem novely je podle autorů zefektivnit fungování pracovních úřadů a dostat do práce znevýhodněné uchazeče a dlouhodobě nezaměstnané.



Podle ministerstva se lidé často nechávají na úřadu práce zapsat ne kvůli hledání zaměstnání, ale kvůli získání zdravotního pojištění. Pokud pak nezaměstnaní nespolupracují a o místa nestojí, úředníci je mohou z evidence vyřadit. „Nejedná se o ojedinělé případy,“ uvedlo ministerstvo.

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. ČSSD



ministryně práce a sociálních věcí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky



Dle Hollana je v zákoně špatně „strašně moc věcí“. Jmenoval zastropování dávek na bydlení v různých lokalitách či například sankci za neplnění školní docházky. Podle něj to povede k vytvoření „nové generace bezdomovců“.



Hollan upozornil, že zde chybí zákon o sociálním bydlení a krize s bydlením se stále prohlubuje. To, že je k vyplácení sociálních dávek je nutné, aby děti dodržovaly povinnou školní docházku a aby si lidé vlastní péčí zvětšovali příjem, to označil Hollan za „represivní“.



Fotogalerie: - Maláčová v sedle



Připomínky k novele bylo možné podat do 22. ledna. I někteří jiní experti na sociální problematiku už dřív chystané změny kritizovali. Podle nich prodloužení doby bez dávek situaci lidí v nouzi nezlepší, naopak jim může hrozit ztráta bydlení a mohou upadnout do větších dluhů.



Česko má nejnižší nezaměstnanost v EU. Podle úřadu práce dosahovala v listopadu 2,6 procenta. V evidenci bylo 197.289 uchazečů o zaměstnání – a nabízeno bylo 338.670 volných pracovních míst.

Psali jsme: Maláčovou vytočili neziskovkáři. Vmetla jim, co v životě neslyšeli. A uprostřed noci přišlo nečekané pokračování... Zákulisní info o Janě Maláčové: Babiš řekl ne, tak šla proti neziskovkám. Přišlo to z Brna Blb. Pavel udělal Rusům pěkný klystýr. Internet žasne, co předvedl starosta Novotný v ruské televizi Otec Matěje Hollana burcuje kvůli klimatu: Vlastnit auto ve městě je zlozvyk. Vystavovat bohatství na odiv je hanba. Bohatí mají rozdávat chudým...

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.