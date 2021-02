Nešťastný Babiš před poslanci: Řekněte, co máme udělat. Nouzový stav potřebujeme. Pak prozradil, co po něm chtěl Pirát

reklama

„Předstupuji dnes před vás jménem vlády se šestou žádostí o prodloužení nouzového stavu, který vláda v souvislosti s koronavirem vyhlásila 30. září 2020,“ poznamenal úvodem Babiš s tím, že žádost chce prodloužit o třicet dní.

„Nouzový stav není výmysl vlády. Je to nutný prostředek, aby bylo možné realizovat plošná protiepidemická opatření, která mohou omezovat občanské svobody a plně využít pomoci Armády České republiky a integrovaného záchranného systému. Kapacita zdravotnických zařízení v některých regionech je na hraně, jsou nutné transporty vrtulníky do jiných regionů mimo standardní systém letecké záchranné služby, pomocí vrtulníků armády či policie. Dostal jsem vícero výzev z různých institucí, organizací, ale hlavně od zdravotníků,“ zdůraznil Babiš. Varuje například i před tím, že nemocnice by musely vrátit od státu zapůjčené přístroje a zařízení.

„Zdravotníky by nebylo navíc možné za jejich úsilí odměnit včetně přesčasů a další. Navíc by ze dne na den byla neúčinná a nevylhatelná většina opatření státu a krajů, přijatých omezení šíření nákazy, což by vedlo k úplnému uvolnění kontaktů mezi lidmi. Již po řadu měsíců jsou nemocnice na hranici svých možností, některé na pokraji kolapsů. Úplné rozvolnění a nekontrolovatelné šíření nákazy včetně nových mutací viru je cestou k dalšímu přetížení nemocnic a může to vést k rychlému zhroucení nemocniční sítě. Zásadně by byl postižen ne systém testování, ale i samotného očkování proti covidu-19, postavený především na nemocnicích a jejich personálních možnostech,“ čte z dopisu od zdravotníků Babiš.

„Byl jsem obviňován, že údajně nechci spolupracovat. My jsme v neděli večer měli jednání, které pořádal pan předseda Bartoš s panem předsedou Rakušanem... domníval jsem se, že je to první krok k tomu, abychom našli pochopení k prodloužení nouzového stavu. Bohužel to skončilo tiskovkou a nějakými vzkazy přes Twitter. A pokud mi někdo vyčítá, že nekomunikuji, tak já komunikuji, když mě někdo osloví, ale ne přes média nebo přes Twitter. Ale komunikuji, když mi někdo napíše. A taky mi napsal pan Jurečka, a proto jsem hned požádal pana ministra Hamáčka, aby po jednání v úterý o volebním zákonu jsme probrali řešení situace. A bohužel k tomu nějakému, konkrétním věcem nedošlo. Ano, včera jsem byl v Srbsku, byla to dlouhodobě plánovaná cesta,“ poznamenal Babiš, že chtěl získat zkušenosti.

„V podstatě tady vznikla situace, kdy jsme obviňováni, že nespolupracujeme, protože nechceme schvalovat nějaké zákony ekonomického charakteru, nebo nějaké zákony politického charakteru jako volební zákon, ale já si myslím, že prodloužení nouzového stavu není – že to má dopad na rozpočty, ale že bychom se měli oprostit od politiky, a bohužel se to nedaří. Včera večer, kdy jsme to řešili s vicepremiérem Hamáčkem – a je pravda, že ten impulz přišel od poslance Miholy, znovu kontaktoval opoziční strany a nakonec jsem svolal dnes schůzku v půl deváté ráno, požádal jsem o přerušení schůze a jednali jsme dvě hodiny. Navrhovali jsme, abychom dostali čas do 1. 3., abychom se mohli skutečně domluvit, velice konkrétně, ve prospěch našeho zdravotnictví,“ sdělil Babiš.

„Bral jsem to smrtelně vážně. Bohužel ta debata vždycky končí, že – nebo končí u mé osoby, a taky jeden poslanec se teď – za Piráty – pan Ferjenčík – vyjádřil, že ukončení nouzového stavu bude znamenat, že boj s epidemií budou řídit místo premiéra hejtmani. To je samozřejmě dobrá zpráva, protože to je systém v Německu, kde v podstatě Sasko, Bavorsko, další kraje fungují. A pokud to nastane, tak samozřejmě budeme kraje podporovat, ale je potřeba si uvědomit, že potom ty naše možnosti budou omezené. A není to o Babišovi, který všechno řídí. My máme radu pro zdravotní rizika, máme integrovaný centrální řídicí tým... máme klinickou skupinu, máme epidemiologickou, laboratorní, a já se soustředím hlavně, abychom získali vakcínu. Co nejdřív. Protože to je jediné řešení pandemie. Očkování. A my dostáváme vakcínu se zpožděním, dodavatelé stále mění termíny – Moderna, Pfizer, takže to je moje práce a taky se snažím získat antibody koktejly, takzvané ty protilátky, které pomůžou v první fázi, když je nakažen, aby neměl těžký průběh neskončil na JIP,“ pokračoval Babiš.

„Naivně jsem se domníval, že když mě někdo osloví a snažím se domluvit, a taky jsme dneska navrhovali: dejte nám dva týdny čas! Dejte nám dva týdny čas, dokonce byl dneska ráno návrh, že uděláme usnesení vlády. A já jsem řekl: ano, uděláme vládu, vláda se zaváže vůči opozici, že přijmeme konkrétní závazky ve třech blocích. Epidemiologická situace – vy stále říkáte, že máte nějaké návrhy, tak řekněte konkrétně, co konkrétně navrhujete. Velice konkrétně, ne nějaké teze, legislativa,“ poznamenal Babiš.

„Jsou tady návrhy ekonomického charakteru, ale my jsme tady tyto návrhy schopni řešit v rámci rozpočtu,“ dodal dále Babiš. A odmítl, že by nechtěl jednat. „Byl jsem obviňován, že moje slovo neznamená nic, že je třeba usnesení vlády... řekl jsem: fajn. Ale k dohodě nedošlo, byl potřeba souhlas všech. Mě to velmi mrzí a jsme stále připraveni to s opozicí řešit,“ uzavřel.

