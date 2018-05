Nestatečný Sobotka. Takový byl vždycky, vyprávěl prezident Zeman na Barrandově. Pelikána poslal dostudovat si historii

Podle moderátora lze pozorovat, že v Německu přebírají vládu ženy. „Krásný příklad ženské političky – Margaret Tatcher,“ vyjmenovává jeden z příkladů obdivuhodných političek žen prezident. Podle moderátora, generálního ředitele TV Barrandov, naopak v České republice mnoho žen v politice spatřovat nelze. „Podívejte se, to je nahodilá vlna,“ reaguje prezident. Někdy je podle něj žen mnoho a někdy málo, střídá se to. Podle něj si za to ženy mohou samy. Pokud to dokázaly ženy jinde ve světě, nevidí důvod, proč by v České republice by to nešlo.

Andrej Babiš se dohodl se zástupci Rady řemeslných cechů na opětovném povinném zařazení dílen a pozemků do výuky základních škol. Jaký zastává názor prezident republiky? „Obecně vzato ano, naprosto s tím souhlasím, ale ať se to dělá dobře,“ zdůrazňuje Zeman.

Dalším z dominujících témat minulého týdne bylo famózní zlaté vítězství Ester Ledecké v superobřím slalomu. Výhra na olympiádě v Jižní Koreji zaskočila celý svět. Výjimečný sportovní moment komentoval na ČT sport Petr Vichnar společně s expertkou Lucií Hrstkovou-Pešánovou. Kdo je poslouchal, neměl až téměř do konce pocit, že se zrodí prvotřídní senzace. Moderátor tento komentář považuje za téměř ostudný a zamýšlí se nad tím, zda neměl souvislost s tím, že Ledecká nechtěla poskytnout rozhovory veřejnoprávním médiím. „Odmítá dávat rozhovory, o to je mi sympatičtější,“ pronesl odlehčeně Zeman a připomněl obvyklou českou závist, když komentátor komentuje, jak by to udělal lépe, kdyby to uměl.

Jak prezident vnímá včerejší rozhodnutí soudu, který odmítl všechny žaloby na neplatnost prezidentských voleb. „Překvapilo vás to?“ táže se moderátor: „Ani ne,“ odpověděl prezident s tím, že ani jiné rozhodnutí nečekal. Musely by být reálné argumenty, které nebyly. „Závist poražených, kteří fňukali, že jejich kandidát neuspěl,“ hodnotí Zeman.

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán v týdnu označil SPD za fašistickou stranu. K tomu má prezident výhrady. Kontruje, že jde o historickou neznalost, a připomíná kořeny italského fašismu, který je verzí totalitního systému. „Pan Pelikán by se měl naučit historii,“ dodává Zeman a v kontextu současných událostí vyjednávání o vládě připomíná, že ještě není známo, zda bude potřeba získat hlasy SPD pro toleranci vlády. Každopádně podle Zemana jde o jednorázovou podporu, která by nikomu neměla vadit.

Andrej Babiš v minulém týdnu také protestoval proti zákonu o státní službě, který by byl potřeba změnit. „Ano určitě,“ souhlasí Zeman a připomněl, že zákon vetoval. Zazněla i otázka členství v Evropské unii. Zeman se k vystoupení z EU nepřiklání. „Pokud se nám na EU něco nelíbí, tak ať naši zástupci něco dělají,“ řekl a dodal, že v EU jsme členským státem, nikoliv pozorovatelem.

Sjezd ČSSD, který se minulý týden konal v Hradci Králové, byl dalším ze silných témat uplynulého týdne. „Každá osobnost se musí projevit svými činy,“ odpověděl na otázku, jak hodnotí nově zvolené vedení sociální demokracie, a dodal, že je ještě čas na to, abychom poznali, jaké činy to budou. Popřál jim štěstí s tím, že doufá, že ve skutečné osobnosti dozrají. „Hledejme českého Roberta Fica,“ zdůvodnil, proč je slovenská sociální demokracie úspěšná. Bohuslav Sobotka se sněmu nezúčastnil. „Jistojistá nestatečnost, která ho vždy provázela,“ řekl a dál to nechtěl komentovat. „Pozván byl a nedorazil,“ uzavřel.

Ve druhé části pořadu se moderátor zeptal prezidenta, jaké vidí hlavní důvody v tom, že Česká republika stále nemá vládu. Zeman okamžitě vyjmenoval případ Nizozemska, kde vláda není sedm měsíců, případ Německa, které je před podpisem. „Takže vidíte, že nejsme nijak originální,“ míníl Zeman. Podle něj by se druhý pokus mohl uskutečnit na přelomu jara a léta. „Je to ale čistě můj subjektivní odhad,“ řekl prezident s tím, že žádné limity nekladl.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: sla