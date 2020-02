Nestůjte mi v cestě! Dávná schůzka s Babišem. Temná slova u kafe, dobře známý svědek

Bojuje Andrej Babiš proti politickým dinosaurům, nebo s nimi má hodně společného? O tom může svědčit příhoda, kterou v Prostoru Ondřeje Tesárka alias Bratříčka vyprávěl bývalý poslanec ODS Vlastimil Tlustý. Babiš mu prý řekl, že má „svoje ludie“ v každé větší politické straně. V roce 1998. A kdyby se postavil do cesty výstavbě jeho „impéria“, tak by to bylo „nešťastné“. Padla také nepříliš lichotivá slova o ODS.

reklama

Při rozhovoru s Tlustým nemohlo nedojít na kauzu s vířivkou, od které se Tlustý odrazil ke kritice tehdejší Topolánkovy ODS. „Já jsem se samozřejmě smířil s tím, že jsem v politice skončil, po tom pořadu to bylo evidentní. A pak bylo zajímavý, že dlouho existovala vláda ODS, do roku 2009, a byl jsem překvapen, že všichni v ODS předpokládali, že tuto vládu v čele s Topolánkem budu podporovat a budu pro ni hlasovat. A pak přišel památný den hlasování o nedůvěře Topolánkově vládě, to jsem byl také naposled na klubu ODS a tam premiér přišel a řekl, že vyhodnotili situace, když důvěra vyslovena bude, a když nebude; a tam předseda Topolánek řekl, že v obou dvou případech je to výborný.“ Takže dle Tlustého vyhodnocení situace nechali na poslancích ODS a Tlustý byl jeden ze 4 „vládních“ poslanců, kteří vládě vyslovili nedůvěru. Anketa Chcete od českých umělců, aby vás vzdělávali a vychovávali? Ano 1% Ne 98% Jak od kterých 1% hlasovalo: 5382 lidí

Když ho někdo kritizuje, že vládu potopil, měl by si prý ujasnit, jestli opravdu Topolánkovu vládu považuje za „skvělou vládu, která plnila volební program a nebyla podezřelá z korupce“. „Já bych dokonce řekl, podvedla voliče a zneuctila program, nejenom že ho neplnila, ona šla proti tomu programu. To, co pak dělal pan ministr Kalousek, to bylo proti tomu programu,“ prohlásil Tlustý o Topolánkově vládě, která dle něho zradila voliče. Topolánka pak citoval z rozhovoru, že jednou řekl, že volebnímu programu nevěřil už ve volební kampani. „Já jsem se proti tomu stavěl, říkal jsem, že to není možné, že předseda politické strany, která vyhraje volby s nějakým programem, že to nejde dohromady říkat, že jsem udělal blbej program, kterému nevěřil, ale vyhrál s ním volby.“

Dodal, že při hlasování o nedůvěře pozastavil členství, pak mu bylo členství zrušeno, a navíc byl vyloučen. „Já se vždycky chlubím, že jsem z ODS byl třikrát vyobcován, jednou dobrovolně a dvakrát nedobrovolně,“ podotkl. Přidal, že Václavu Klausovi se stalo něco velice podobného. „Mně byl zlikvidován ekonomický program a jemu tímhle vedením, Topolánky a spol., byla zlikvidována celá původní ODS.“

Pravil, že je překvapený, že se stále tolik lidí diví, že dnešní ODS se liší od ODS v minulosti. „Na tom není nic k údivu. To se prostě podařilo, nepodařilo se to sice Rumlovi s Pilipem v roce 1997, ale Topolánkovi, Nečasovi a dalším se podařilo z ODS udělat Unii svobody a ta existuje dodnes, akorát používá divnou ochrannou známku,“ odpověděl těmto lidem Tlustý. Tesárek k tomuto směru přidal i Fialu a Tlustý zadoufal, že se na něj Petr Fiala nebude zlobit, když ho prohlásí za autentického středového politika. „V Unii svobody by byl přímo hvězda,“ řekl a zmínil i současný program, který je podle něj přesunem do politického středu. Podle něho je to právo předsedy hledat voliče tam, kde jsou.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

V programu už je podle něho zelené levičáctví, proti kterému se ODS dříve vymezovala, a za své vzal dle Tlustého i eurorealismus, tedy nedůvěra k tomu, že Brusel bude k Čechům smířlivější než Praha. Krásně je to prý vidět na příkladu europoslance Jana Zahradila, dříve předního kritika EU a nyní je dle Tlustého vyjádření „loajální k Bruselu“. „Já si pamatuju, jak na jednom kongresu Jan Zahradil rozdával brožurku s argumenty, proč je třeba býti na pozoru před pečovatelskými snahami Bruselu vůči nám.“ Dle Tlustého Zahradil prodělal cestu ke smířlivosti a od zásadní kritiky a obvinil ho, že to dělá, protože vidí, že se ODS takto vyvíjí. „Celá ODS je dnes už spíš probruselská než kritická, a nechce-li být vyexpedován jako původní klausovci, tak se přizpůsobil.“ Doplnil, že se z jeho strany nejedná o kritiku, podle něho sice ve středu voliči nejsou, ale to dokáží až volby.

Ing. Jan Zahradil ODS

Řekněme NE evropské federaci!

europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

To, že se ODS změnila směrem k Unii svobody, dle bývalého poslance dokazuje i to, že příchod Topolánka vítala média, která byla velice kritická ke Klausovi.

Politikům z devadesátých let, kterým radí, dal překvapivé doporučení, že se mají přihlásit k devadesátým letům. Že mají říct: „Ano, to jsme byli my, tohle jsme udělali. Tehdy se takhle podnikalo. My jsme směřovali společnost k co největší volnosti jedince, podnikatele, rodiny.“ Podle bývalého ministra financí je teď pozorovatelná snaha o zvýšení role státu a omezování svobody jedince. „Teď mi jedna daňová poradkyně říkala, že se všemi svými kolegyněmi konstatují nejhorší podmínky pro podnikání za celou polistopadovou historii. Tak to bylo sešroubováno, všechno je postaveno na nedůvěře, všechno začíná podezřením. Jsi asi zloděj, musíme tě kontrolovat.“ Dodal, že podle jeho zdrojů čím dál více kontrol podnikatelů končí trestním oznámením. „Represe na každém kroku a já jsem přesvědčen, že to lidem musí dojít, že na represi se to vybudovat nedá.“ Zmínil například různé sazby daně na pivo. „To budou muset do každý hospody dát jednoho daňového experta a na něj ještě kontrolu, jestli není spřízněn s tím hostinským. To je úplná tragédie.“

Fotogalerie: - Úspěch ODS

Tlustý také komentoval rétoriku Andreje Babiše, podle které všechno zlo pochází z 90. let. Přidal historku, se kterou se prý nikdy dříve nepochlubil, totiž jak se poprvé setkal s Andrejem Babišem. „První, co musím říct, je, že jde o setkání z roku 1998, to je 22 let zpátky. To datum je podle mě velice důležité, když padají slova o dinosaurech a strašných politicích těch devadesátých let. Tak v roce 1998 mě, já toho kolegu nebudu jmenovat, to tady není potřeba, jeden kolega z Poslanecké sněmovny, tehdejší, požádal, abych se setkal s jeho dobrým známým nebo možná přítelem. Tak jsem po skončení parlamentu šel do jedné restaurace v Nerudovce, kam dodneška trefím díky tomu zážitku. A tam seděl pan Babiš. Představili jsme se, já nevěděl, o co půjde, a on říká: ‚Budujem potravinársko polnohospodárské impérium.‘ Já říkám: ‚Děkuji za informaci.‘ ‚Dobre. V politike mi pomáhajů moji lidé, mám ich vo všetkých parlamentních stranách‘ (Babiš).

Vyjmenoval, já tady nebudu ty kolegy jmenovat, to není potřeba, ale kdyby náhodou to bylo potřeba, tak si je pamatuju, vyjmenoval ze všech tehdejších silných politických stran jednoho významného člověka. Ze všech. Já jsem ustrnul, protože potkat v roce 1998 někoho, kdo buduje impérium a kdo povedá, že ve všech politických stranách má svých ludí, to bylo překvapivé. A pak už následovala jinak nepodstatná, tedy pro mě ano, ale jinak pro ostatní. Já jsem říkal, to je zajímavé, to si budu pamatovat, a proč jsem tady? Teď to přijde, já to považuji za šokující zážitek, dodneška si ho pamatuju. On mi řekl, že by pre mňa bylo velmi... nešťastné, použil, keby jste nám stál v cestě.

A já jsem mu řekl, že se to nemohlo stát, že vůbec nevím, kde bych mu stál v cestě, on buduje polnohospodářské impérium a já od roku 1993 mám se zemědělstvím málo společného. Takže nic, nestalo se. On mi řekl, keby sa to stalo, že zatím nie, ale keby. Tak to by bylo nešťastné. Tak jsem dopil kávu a rozloučili jsme se. Já tím jenom chci říct, že to není člověk, který je v české politice nový, ale mal svých ludí v politike už v roce 1998. Ať si to každý přebere dál a já jsem si tímto příběhem zcela jistý. Tak to bylo.“ Tesárek se ještě zeptal, proč Babiš vstoupil do politiky, což Tlustý po vykrucování, že jde jen o hypotézu, glosoval: „Dospěl k názoru, že ti jeho ludia mu nepomáhajú, ako je treba. Takže je lepší, když si pomůže sám.“

Psali jsme: Babiš platí lidi, kteří nadávají Milionu chvilek, naznačila Filipová, která se soudí s premiérem Zlatý Husák! Babišovo pivo: Nové stížnosti. Lidé našli podraz Babiš vyhlašuje válku USA, padlo z vysokého místa. Jde o prachy Čert je vem! Vlastimil Tlustý naložil těm, co se bavili smrtí Kubery. Po jeho odchodu nám prý bude hůř



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.