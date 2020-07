Netřeba se bát podzimu, ujišťuje Vojtěch. Už umíme trasovat

Vojtěch se mimo jiné nechal také slyšet, že na případnou podzimní vlnu onemocnění koronavirem je Česko dobře připraveno. Zmínil, že ve většině současných případů se daří dobře a rychle trasovat kontakty nakažených. „Vždy se mohou najít příklady, že někde něco nefungovalo, je to i o lidském faktoru a problémy být mohou, ale data ukazují, že výsledek testu dnes lidé většinou dostanou týž den. Šedesát procent z nich ví, jestli jsou pozitivní do 24 hodin. Systém tedy ve většině případů funguje,“ sdělil Vojtěch.

Odmítl, že by chytrá karanténa byla nefunkční. „Systém funguje a zvládáme to. Kdyby ne, situace by byla mnohem horší,“ sdělil.

Následně vysvětlil, jak systém vlastně funguje. Člověk, který je nakažený, může mít nařízeno vyšetření od praktického lékaře. „Lékař vypíše elektronickou žádanku, ve které dnes má i místo, kam mě pošle, v Praze je to například Ústřední vojenská nemocnice. E-žádanka jde do centrálního úložiště, člověk přijde na odběrové místo, v systému se odklikne, že proběhl odběr vzorku, a žádanka jde následně do laboratoře s odebraným vzorkem,“ popsal Vojtěch. Negativní výsledek pak podle jeho slov přijde SMS zprávou nebo přes webové rozhraní, pozitivní výsledek oznamuje praktický lékař nebo krajská hygienická stanice.

„Nebo to probíhá tak, že hygienici trasují nakaženého, mají kontakty a posílají je na vyšetření. Vypsat e-žádanku mohou i hygienici. V některých případech, pokud s tím pozitivní člověk souhlasí, využívá tzv. vzpomínkové mapy, které pomáhají nakaženému vzpomenout si, kde se pohyboval,“ dodal Vojtěch.

Od září pak bude funkční mobilní aplikace E-rouška 2.0, která by měla fungovat na všechny telefony. „Určitě bychom byli rádi, aby všichni tu aplikaci nainstalovanou měli. Zatím ji má kolem 250 tisíc lidí, což není vysoké číslo, ale pravda je, že E-rouška 1.0 nefunguje stoprocentně na všech mobilech, proto ji měníme. Od září už fungovat bude, a od toho si slibujeme, že si ji budou lidé více stahovat,“ sdělil s tím, že E-rouška bude vždy pouze na dobrovolné bázi.

Závěrem pak Vojtěch odmítl, že by chytrou karanténu resort nezvládal – po kritice vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) do ní totiž vstoupila armáda. „Armáda má zkušenost s řízením procesů, mají na to týmy lidí. Ministerstvo zdravotnictví je spíše koncepčním, odborným orgánem. Spojujeme tedy síly, nevidím v tom žádnou rivalitu, naopak. Bereme to jako pomoc a rozhodně to není tak, že by chytrá karanténa předtím nefungovala,“ uzavřel.