Neuvěřitelné svědectví. Jak Češi kradou v LIDLu: „Drahý salámy narvou do paštik, nutellou plní kyblíčky pro děti, Tchibo sypou do bot…“

Tady třeba byla rodina, vezme si rohlíky a med, než dojdou na pokladnu, tak ten med sežerou. Chápete to? Kilo medu! Ovšem, zaplatí za něj, ale co jsem tak viděl, není to nic neobvyklého. Mladíci pijí energy nápoje, jedí čokolády, chovají se otřesně. Lidi mají košíky, přes které nejsou vidět. Když to bylo první den, divili jsme se jenom trochu, ale jelikož to trvá už snad týden, jsme všichni zaskočení. Manažer prodejny ne, protože se jede na výkon, ale třeba skladníci mají problém neustále doplňovat palety, piva, hlavně piva," sdělil naší redakci.

Dodejme, že popsaný stav věcí vždy vedl k jejich zaplacení.

Jak to ale vypadá, pokud si chce někdo takzvaně přilepšit a rozhodne se pro krádež? Na to ParlamentnímListům.cz odpovídal muž, který ve svých pětatřiceti letech dělá člena ochranky v Lidlu.

„Dělám tady, předtím jsem dělal na Andělu, tam to bylo horší. Tam jsou dealeři, tam chodí dětský prostituti, tam to byl humus, LIDL ne, to jsou obyčejné čórky, teda jako krádeže," uvedl. Nás především zajímalo, jestli se počet krádeží oproti loňskému roku zvýšil.

„To bych neřekl. Krade se, kradlo se vždycky. My chodíme po prodejně a hlídáme, někdy už poznáte fetku, když jde krást, tak za ní jdete, on radši odsype, protože kdybychom volali policajty, tak to potrvá několik hodin a on bude mít problém, bude se klepat, drbat do krve, to si jako tyhle věci my tady ohlídáme, ale horší je to u lidí, do kterých byste to neřekl, to je nejhorší," pokračuje s tím, že pro PL uvede některé konkrétní příklady.

„Na Andělu v Tescu byl hrozný provoz, tam se to děsně blbě hlídalo, tady je to lepší, vidíte lidi. Ale zažil jsem ženskou, která stála před instantními kávami a pořad se ohýbala. Jinak bych si toho nevšiml. Měla kožené boty, ty jí byly velké, toho jsem si taky všiml. Ona mě neviděla, takže v momentu, kdy si myslela, že je bezpečno, protrhla celofán na Tchibu a celý to kafe si vysypala do ty svý obrovský jedný boty. Chvíli jsem nevěřil, co vidím. Tak jsem ji donutil to kafe zaplatit, což paní udělala. Taky si vzpomínám na chlapa, takovej padesátník, co se šťoural v paštice, která byla zabalená. Když to dělal dýl, tak jsme šli kolem košíku, ta paštika byla podložená takovým drahým italským salámem, takže další čórka, na kterou jsme přišli," popisuje dotyčný sekuriťák.

Podle jeho slov je to ale práce jako každá jiná. Bere svůj plat, věděl, do čeho jde. Že lidi kradou, kradli a krást budou, je prý jasné.

„Kradlo se vždycky, mně to nevadí, ale ať se pak nediví následkům, když si je vyčíhneme," konstatuje dále. „Jednou jsme takhle chytili rodinu. Měli dětský kyblíček, ten stál asi padesát korun i s lopatou, v něm byly asi čtyři nutelly, takže byla vysoká škoda. Ty lidi se omluvili, vyřešili jsme to na místě, říkali, že si toho nevšimli, že to dělalo dítě, ale tomu nevěřím, to by to dítě muselo dlabat hodinu, navíc by si všimli skleniček. No zkusili to, ale na nesprávného člověka. Třeba taky jednou paní si cpala nákup rovnou do kapes, chvíli jsme ji nechali, než šla k pokladně, ale tam to spořádaně vyndala, vůbec jsme nemuseli zasahovat, i když jsme už čekali před podkladnou, že si ji proklepneme. Jsme zjistili, že spěchala, neměla koš, tak využila kapsy. To bylo v pořádku, i když to byla divná paní, taková madam," popisuje náš čtenář dále.

Jak dále řekl, tentokrát už mimo záznam, v LIDLu se prý krade, ale ne tak, jako ve zmíněném Tescu na Novém Smíchově. Tam by se podle vlastních slov už nechtěl vracet. V inkriminovaném pražském LIDLu jsou prý fajn kolegové a když je něco potřeba koupit v akci, vždycky to sežene. „Teď je ale kvantum lidí, návaly, takže práce máme dost, a jestli někdo chcete, tak přijďte, jedná se o pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení pracovního poměru a mezi sekuriťáky bereme i čiperný důchodce nebo invalidy, ti nám hodně pomáhají, jsou vycepování!" dodává.

