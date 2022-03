Neuvěřitelný frajer Zelenský, vzpomínal Babiš na setkání. Musíme zbrojit, mít silnou armádu

Expremiér Andrej Babiš se ve svém pravidelném pondělním psaní s názvem Čau lidi rozhovořil o válce na Ukrajině. To bylo také jeho jediné dnešní téma. A jak uvádí, nikdy by jej nenapadlo, že toto slovo bude řešit. „Nesmíme dopustit, aby v Evropě byla znovu válka,“ uvedl.

„Naše ženy, matky našich dětí, mají strach. Mají strach, že bude válka. Je to nepředstavitelné, co se vlastně stalo. Ta neomluvitelná agrese Ruska na Ukrajině, kde umírají nevinní lidé jenom proto, že jeden člověk se rozhodl napadnout suverénní stát, je absolutně nepřijatelná,“ rozhorlil se Babiš.

Podle něj je v těchto chvílích pro nás nejdůležitější, abychom naše ženy uklidnili, nestrašili válkou. „Je absolutně nepřijatelné, aby vznikla válka mezi našimi spojenci a Ruskem. Je úkolem světových politiků, aby tomu zabránili. Aby zabránili válce, aby tenhle konflikt, to napadení, ta agrese na Ukrajině skončila,“ míní.

„Naším úkolem je přesvědčit naše partnerky, naše manželky, matky, aby se nebály. Nesmíme dopustit, aby v Evropě byla znovu válka. My jsme jednoznačně podpořili Ukrajinu. Naše hnutí jednoznačně podporuje Ukrajinu. Podporuje všechny Ukrajince v jejich boji za mír a svobodu. Já jsem se setkal s prezidentem Zelenským. Jednal jsem tam na oficiální návštěvě v listopadu 2019, setkali jsme se i v New Yorku a na dalších místech. Chci ocenit jeho neuvěřitelnou odvahu,“ vyzdvihl také Babiš.

„Mám z toho pocit, že až když světoví státníci viděli videa Volodimira Zelenského, jeho výzvy, tak změnili názor a konečně uplatnili ty nejpřísnější sankce. Prezident Zelenskyj je neuvěřitelný frajer, má obrovskou odvahu, je to odvážný chlap. Má mou veškerou úctu. Je neuvěřitelný jeho příklad, jak bojuje za Ukrajinu, dává obrovský příklad a mobilizuje všechny ukrajinské občany. Skutečně, velký respekt,“ zdůraznil také expremiér.



„Ve svém projevu v Poslanecké sněmovně na mimořádném zasedání kvůli situaci na Ukrajině naše hnutí, za které jsem vystoupil v mém projevu, jednoznačně podporuje kroky vlády Petra Fialy. Myslím si, že vláda dělá maximum možného. Spolupracuje se spojenci, a je to dobře. V těchto chvílích je potřeba, aby se celá naše společnost sjednotila a mluvila jedním hlasem. My za hnutí ANO to děláme,“ dodal.

„Pozice jednotlivých členských států EU z hlediska sankcí se postupně vyvíjely. Samozřejmě to, co jsme viděli na Ukrajině, mělo obrovský vliv. Nakonec se podařilo prosadit ty nejpřísnější sankce. Co je ale podle mého názoru obrovským zvratem, je pozice Německa. Německo, které nechtělo zbrojit, které zkrátka má ještě trauma z druhé světové války, zásadním způsobem změnilo stanovisko. Když se podíváme na jejich výdaje na zbrojení, které nedosahovaly dvou procent HDP, jak je závazek v rámci členských zemí NATO, tak v roce 2021 jejich výdaje činily 53 miliard, teď navyšují o 100 miliard eur. Je to strašně důležité pro bezpečnost Evropy, protože Německo jako největší ekonomická velmoc Evropy zkrátka nezbrojilo dostatečně, ale ta současná situace si vyžaduje, aby Německo zásadně změnilo tu pozici.

Udělali to, je to obrovské překvapení, ale je to obrovské plus. Protože evropské členské státy NATO potřebují za současné situace mít silnou armádu. Bohužel musíme zbrojit. Není to naše vina, ale musíme reagovat na to, co dělá Rusko,“ zmínil Babiš.

Vyhrožování jadernými zbraněmi je podle něj absolutně nepřijatelné. „To by skutečně mohl udělat jenom šílenec. Já pevně doufám, že se to nestane, protože to by skutečně byla situace, kterou si neumím představit. Ale tu Ukrajinu jsme si také neuměli představit. Proto musíme udělat maximum na úrovni světových politiků, aby tomu zabránili. A stále i diplomatická cesta je možná. Doufám, že ty rozhovory mezi Ukrajinou a Ruskem budou mít nějaké konkrétní výsledky. Hlavně aby skončila ta válka na Ukrajině,“ míní.

„Já bych chtěl samozřejmě poděkovat všem našim spoluobčanům, kteří pomáhají. Je to neuvěřitelné, jak zase jsme se všichni společně zmobilizovali. Bude potřeba, aby ta pomoc byla kontinuální, protože předpokládám, že ta vlna uprchlíků bude přicházet a bude toho stále více a více,“ podotkl.

A pochválil i média. „Stejně jako řada z vás, když se ráno vzbudím, tak se dívám do mobilu, co je nového. Jak se má prezident Zelenskyj, co se děje na Ukrajině. Ty zprávy my dostáváme. Dostáváme je díky novinářům. Je potřeba jim poděkovat. Novinářům z CNN Prima NEWS, České televize, Nova, kteří jsou přímo na místě a odvádějí nesmírně důležitou práci. Protože nám dávají informace přímo z místa a riskují svoje životy. Je potřeba jim poděkovat, obdivuju tyto naše novináře a reportéry, kteří jsou na místě, ať už je to Voxpot nebo z Respektu nebo česká veřejnoprávní média, je tam válečný reportér Vojtěch Boháč, který má přímo zprávy z místa a nasazuje na Ukrajině život. Taky skvělou práci na Twitteru dělá Vojtěch Gibiš ze Seznamu, který má asi nejlepší informační servis. My se samozřejmě tyto zprávy snažíme sdílet, abychom všichni měli ty informace co nejdříve. Všem moc děkuji,“ uvedl.

