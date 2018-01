Nevolím Zemana. Nejsem tupá ovce, uvedl šéf Svobodných Pajonk

„Miloš Zeman není žádný protisystémový politik, on tento systém pomáhal aktivně tvořit. Právě. Mnozí volí MZ jako ‚hráz proti imigraci‘. To je jen marketing. Příliš to neovlivní. Žádné zásadní diplomatické aktivity v tomto ranku jsem u něj neviděl,“ poznamenal k prezidentským volbám Pajonk.

Více se pak rozjel v diskuzi, kdy zdůraznil, že není žádnou tupou ovcí, která by se nechala zastrašit poradcem prezidenta Miloše Zemana Martinem Nejedlým, kancléřem Vratislavem Mynářem a jeho partičkou. Reagoval tak na jednoho ze čtenářů, který si posteskl nad smutným koncem Svobodných.

autor: vef