Nevolte Vystrčila! Pošlete ho do civilu! Šéf Senátu naštval zemědělce. Veleba burcuje celou Vysočinu

Někdejší senátor Jan Veleba dává najevo, že by lidé měli skrze volební lístky vyhnat předsedu Senátu Miloše Vystrčila pryč z horní komory. Proč? Protože z Velebova pohledu pronesl Vystrčil „blábol“ na nedávné Zemi živitelce v Českých Budějovicích.

„Je to doba, kdy můžeme některé věci, které jsme dělali do té doby způsobem, který vyhovoval, změnit, aby to bylo lepší,“ měl říci Vystrčil.

A Veleba udeřil.

„Jestliže k takovému blábolu se dopracuje předseda Senátu po dvanácti letech vysoké ústavní funkce, tak má nejvyšší čas odejít. Odejít, jsa nechráněn ochrankou, imunitou, partají, a pokusit se uplatnit svoje moudra v normálním civilním životě. A svoje místo uvolnit pro někoho, kdo namísto hloupých amatérských frází bude pracovat pro české zemědělce, české potraviny a ve výsledku pro české občany. Takový někdo musí reprezentovat politickou sílu, která něco dokázala, něco, co je prokazatelné, a nikoliv bláboly o tom, že těžká doba je vlastně příležitost dělat věci jinak,“ konstatoval Veleba.

Schopné politiky, kteří by byli z Velebova pohledu opravdu schopni pracovat pro české a moravské zemědělce, vidí Veleba v osobnostech hnutí ANO.

Vystrčil je od roku 1991 členem ODS a není jediným politikem z této strany, který čelí kritickým výtkám za svá slova pronesená na Zemi živitelce.

Na demonstraci na Václavském náměstí v Praze dne 3. září se kritika valila také na hlavu předsedy ODS a premiéra Petra Fialy.

Na demonstraci se přihlásil o slovo také bývalý prezident Agrární komory ČR Zdeněk Jandejsek. A nebral si servítky. Předsedu vlády Petra Fialu (ODS) obvinil, že tento politik svým projevem před pár dny na Zemi živitelce „urazil české zemědělce a vás všechny“. Jandejsek varoval, že až nebude co jíst, lid povstane a udělá něco pro to, aby se nasytil.

„Výstup pana premiéra, který byl v Českých Budějovicích před několika dny, byl směšnej. Jeho vystoupení ukazovalo jeho úroveň. Ani si nedokáže vybrat kolem sebe lidi, aby mu napsali pár vět, které dávají smysl. Jeden blábol za druhým. Urážel zemědělce. A nejen zemědělce, ale vás všechny,“ křičel z plných plic Jandejsek.

Jan Veleba doslova napsal:

Dost bylo Vystrčila, dejme mu příležitost dělat to líp! Druhý nejvyšší ústavní činitel, v civilním povolání učitel, předseda Senátu Miloš Vystrčil. Vykonává po prezidentu republiky druhou nejvyšší ústavní funkci s mandátem pouhých 8.144 hlasů voličů. V Senátu si hoví za svůj volební obvod č.52 Jihlava už dvanáctý rok, už od roku 2010 a po náhlém úmrtí sympaťáka Jardy Kubery (ODS) v lednu 2020 je pan Vystrčil dokonce předsedou Senátu a rád by dalších 6 let pokračoval.

Kdyby se mu to podařilo, 18 let si lebedit v ústavní funkci, dokonce přemýšlet o té nejvyšší, to se hned tak žádnému panu učiteli nepodaří. Mám jiný názor. Celý svůj život – od dětství přes střední a vysoké školy, praxi v terénu před a po roce 1989, létech vedení Agrární komory - jsem zasvětil českému zemědělství. Chtěl bych požádat venkovské i městské voliče Vysočiny, aby panu Vystrčilovi, členu vládní ODS Petra Fialy, dali v senátních volbách v příštím týdnu jasně najevo, že už to stačilo a že je potřeba změna.

Kdyby snad někdo pochyboval a myslel si, že panu předsedovi Senátu křivdím, tak mně dovolte ocitovat jeho dnes už legendární větu, radu zemědělcům a potravinářům na zahájení letošní Země živitelky v Českých Budějovicích – „Je to doba, kdy můžeme některé věci, které jsme dělali do té doby způsobem, který vyhovoval, změnit, aby to bylo lepší“. Jestliže k takovému blábolu se dopracuje předseda Senátu po dvanácti letech vysoké ústavní funkce, tak má nejvyšší čas odejít. Odejít jsa nechráněn ochrankou, imunitou, partají a pokusit se uplatnit svoje moudra v normálním civilním životě. A svoje místo uvolnit pro někoho, kdo na místo hloupých amatérských frází bude pracovat pro české zemědělce, české potraviny a ve výsledku pro české občany. Takový někdo musí reprezentovat politickou sílu, která něco dokázala, něco, co je prokazatelné a nikoliv bláboly o tom, že těžká doba je vlastně příležitost dělat věci jinak.

Pracují proti českým zemědělcům… Vystrčte Vystrčila!

Reálnou politickou sílu, která pro české zemědělce a potravináře pracuje, má ve svých řadách odborníky, mají podle mne babišovci. Velmi bych se přimlouval, abychom v nadcházejících senátních volbách umožnili panu Vystrčilovi vrátit se do reálného civilního života a podpořili do Senátu ženu z praxe, kterou hnutí ANO proti němu nominovalo. Současná vláda pod vedením ODS a podporovaná vedle Poslanecké sněmovny také Senátem vedeným panem Vystrčilem, pracuje proti českým zemědělcům.

Konkrétně:

Zasáhla do dlouhodobě připraveného strategického plánu Společné zemědělské politiky a navýšila redistributivní platbu na nesmyslných 23%, když průměr EU je 13% a většina významných zemí aplikuje 10%

Na rozdíl od ostatních zemí EU není schválená žádná smysluplná podpora nesmyslné ceny energií a pohonných hmot

Dál vymýšlí a podporuje zelený fanatismus – navýšení erozně chráněné půdy ze současných 25% orné půdy na nesmyslných 65% - to by u nás na Vysočině znamenalo konec pěstování brambor!

Tím asi myslel předseda Senátu onu příležitost, jak dělat věci jinak aneb geniální perpetum mobile – nejdřív pětikoalice v čele s ODS zničí minulou vládou propracovaný strategický plán, dostane české potraviny do kolen, aby pak Vystrčil nabídl řešení chopit se příležitosti a dělat to líp.

Jsem zvyklý mluvit na rovinu a tak moje řešení a prosba k voličům Vysočiny je následující: vystrčte Vystrčila, nevolte ho a dejte svůj hlas jeho protikandidátce z ANO paní Nagyové. Je mně líto, že to takto natvrdo hodnotím, ale současný skoro jednobarevný Senát vidím jako nejvyšší ústavní pojistku, respektive šestou stranou neschopné Fialovy vlády s jediným dlouhodobým programem „zničit Babiše“. Není to už jen „Antibabiš“, ale jeho inovace zní „zničit Babiše“.

