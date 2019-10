Newsroom je úderka ČT! Xaver u Soukupa odhalil všechny zbraně. A ošklivou pomluvu, která se o něm šíří

Do pořadu Duel Jaromíra Soukupa odvysílaném na TV Barrandov tentokrát jako host zavítal moderátor Luboš Xaver Veselý. Společně si posvítili na Českou televizi, která oběma leží doslova v žaludku. Ostře se pustili do podivností v jejím hospodaření a pochybného pořadu Newsroom.

„Cítím na sebe tlak, ale já to ustojím,“ odpověděl Xaver na Soukupovu úvodní otázku, jak se mu daří. Co jste si to dovolil? Navázal dál Soukup na Xaverův nedávný rozhovor s premiérem Andrejem Babišem v Českém rozhlase. Server Hlídací pes.org jej za něj totiž zkritizoval, protože v něm moderátor předsedu vlády dostatečně netepal. „S Babišem jsem vedl rozhovor podle zadání Českého rozhlasu, je to zábavní pořad. Pak ale přijeli reportéři z pořadu Newsroom České televize, tak jsem vzal svého kameramana a natočil si to pro svou potřebu. Udělal jsem to nejčestnější, co jsem mohl, a pustil to na svém kanálu YouTube,“ popsal Xaver situaci.

Anketa Kdyby za svého života Karel Gott kandidoval na prezidenta, volili byste ho? Ano 62% Ne 38% hlasovalo: 6501 lidí

Když si pak video sám pouštěl znovu, zjistil, že se moderátorka odvolala na Ústav nezávislé žurnalistiky. Xaver se proto rozhodl zjistit, kde se najde a co dělá Ústav nezávislé žurnalistiky, který za Hlídacím psem stojí. „Představoval jsem si svobodnou instituci, ale našel jsem domeček v chatové oblasti s jedním zaměstnancem. Řekl jsem si, že to nebude, jak to vypadá. Chtějí diváky České televize přesvědčit, že se opírají o institut s váhou a renomé, ale tak to není,“ konstatoval po svém patrání Xaver, který byl velmi překvapen, jak to skutečně v České televizi chodí.

Velmi si však chválí, jak velké podpory se mu dostalo od obyčejných lidí. „Posluchači a diváci mi posílali tisíce zpráv a e-mailů. To mě usvědčilo v tom, že jsem udělal dobrou věc,“ dodal spokojeně Xaver. Soukup mu neváhal připomenout, že tohle celé je „boj o moc“. „Už to vím, byl jsem tou mírou nenávisti překvapen,“ pokyvoval Xaver souhlasně hlavou.

Poté podotkl, že čekal, že se k tomu Česká televize postaví a celé to vysvětlí. „Reakce byla zcela opačná, její spřátelená média se na mě a mé kolegy sesypala,“ uvedl Xaver s tím, že Česká televize raději do posledního kolena probírá, co je špatně.

Co Xavera rovněž překvapilo, byly reakce jeho některých kolegů z médií. „Oni mi řekli, že mi vyjadřují podporu, ale prosili mě, ať to nikde neříkám a nepíšu na Facebook,“ dodal udiveně a znovu k rozhovoru s Babišem zopakoval, že Český rozhlas mu nepatří, plní pouze jeho zadání a jedná se o pořad apolitický, tedy pohodový. „Ale... neobhajujte se pořád,“ utěšoval jej Soukup.

„Já opravdu cítím, že je to boj o moc, nevím, kdo vyhrává, kdo tahá za delší konec provazu. Drží mě ale podpora ze spodu, od lidí. Drží mě to u toho, abych šel dál,“ řekl Xaver odhodlaně a připustil, že když jde po Praze, slýchá slova o tom, co je zač.

Není tajemstvím, že Soukup věnoval několik svých pořadů podivnému hospodaření České televize. Zajímal jej proto Xaverův pohled na tento problém. „Je to velmi složité, nevím o tom tolik, nebýt ale této anabáze, nestal bych se tím, kdo by se po těchto věcech pídil,“ odvětil novinář.

S velkou naléhavostí pak chtěl objasnit další věc, která se společně s Xaverovým jménem v médiích řeší. A sice že mu Zeman platí 24 tisíc korun za to, že natočí rozhovory na základě zadání Pražského hradu, které publikuje internetová televize XTV. „V XTV dávno nepracuji, jsem jen řadový moderátor. Moji kolegové se pustili do soutěže, kterou vyhlásila Správa Pražského hradu, kde vyhráli, že budou točit videa o historii Pražského hradu. Já o tom nic nevím, natož abych to já moderoval, je to jejich firma a práce,“ vysvětloval Xaver, že to s ním nemá nic společného.

Rozzlobil se, že tuto kauzu vytáhl právě týdeník Euro, u něhož si Správa Pražského hradu objednává služby za 90 tisíc bez DPH, na důkaz si Xaver k Soukupovi přinesl i kopii z registru smluv toto dokazující.

Poté zmínil, že zatímco se zmíněná smlouva jeho kolegů XTV objevila v registru smluv se všemi náležitostmi, tak v registru smluv České televize našel podivnou smlouvu na 1 757 000 amerických dolarů. „Ta smlouva vypadá takto,“ ukázal Xaver na kamery několikastránkovou smlouvu plnou začerněných políček a společně se Soukupem propukli v hlasitý smích. „Zákon neříká, že smlouva má být uveřejněna a nezačerněna, ale jen uveřejněna,“ pousmál se moderátor. „Tady není veřejná kontrola. Tady je hon na Xavera, ale v porovnání s těmito smlouvami je to sakra rozdíl. Nestačím se divit, pane Soukupe,“ zamračil se nad neprůhlednou smlouvou Xaver a dal moderátorovi opět za pravdu, že hospodaření v České televizi je skutečně podivná věc.

Anketa Patří Zdeněk Bakala za mříže? Ano 98% Ne 2% hlasovalo: 16502 lidí

Pořad Newsroom České televize je „úderka, který má za cíl napadnout jakákoli média, která se otřou o Českou televizi, a znehodnotit je, shrnul následně Soukup. „Nic víc nechtějí, Xavere,“ zdůraznil. „Je to i moje zkušenost,“ potvrdil Xaver jeho slova. Napříč tomu všemu je ale stále toho názoru, že média veřejné služby jsou důležitá. „Já je chci v naší zemi, i koncesionářské poplatky jsou správné. Ale tohle? Tohle mi vadí. V Českou televizi nemám důvěru, mám velké pochybnosti, i když tam pracují z velké části profesionálové,“ doplnil.

Česká televize se jen vysmívá lidem do obličeje, narážel Soukup opět na její netransparentní smlouvy. „Nikdy se s tím nesmířím, i kdyby za mnou jezdilo deset aut, už jsem se do toho pustil a ani na vteřinu mě nezastaví,“ řekl Xaver odhodlaně. Zaráží jej prý i to, že Rada ČT vidí, že je zákon obcházen, ale nic se neděje. V kontextu s tím sdělil, že se pokusí do Rady ČT kandidovat. Věří, že mu pomohou poslanci, kteří jej znají z pracovního života. Soukup ale upozornil, že tam jde o velké peníze a najdou se osobnosti, které tomu nakloněny rozhodně nebudou.

„Potkává vás to samé co mne, Xavere,“ strašil Soukup a upřesnil, že by se měl připravit na zašlapávání, očerňování a tlak, který má za cíl, aby se začal bát. „Vypadám, že se bojím,“ vzpřímil se Xaver s tím, že nemá rád nespravedlnost. Tu nyní zažívá i ze strany herce a principála Jana Hrušínského, který jej ostře kritizuje. „Měl jsem a mám ho rád, zamrzelo mě to. Nevěřícně jsem četl jeho příspěvky na mou osobu. Divím se, že si to nenechal vysvětlit, ale i to mě na druhé straně vystřelilo,“ řekl Xaver a doplnil, že sám názory druhých respektuje a nikoho za ně nekádruje.

Pak už jen Xaver poprosil o možnost říct divákům TV Barrandov ještě jedno souvětí: „Přátelé, zažívám složité období, nemíním polevit, děkuji za vaši podporu.“ Soukup jej na závěr krátce ujistil, že to, co mu nyní vezmou intriky a nenávist, mu lidi svou podporou nakonec vrátí.

