Nezávislost justice v Polsku? Mám v ruce soudní rozhodnutí, že je to věc i EU, tvrdí Jourová

V obecné rovině se vyjádřila k politické situaci v Polsku, kde zvítězila dosud vládní strana Právo a spravedlnost, která vyhrála volby drtivě. Ale podle Jourové v souladu s pravidly.

Má ale obavy o nezávislost justice v Polsku. „Až se situace po volbách usadí, tak bych chtěla zavítat do Varšavy a jednat o tom se svými protějšky,“ oznámila s tím, že Evropské unii jde o to, aby justice v členské zemi byla nezávislá. Pokud nezávislá nebude, mohlo by se to prý obrátit i proti polským občanům. „Mám v ruce i soudní rozhodnutí, podle kterého je to i věc Evropské unie,“ oznámila v rádiu Jourová. Zdá se jí, že polská justice se dostala do pozice, kde už je zpolitizovávána, a to podle ní není v pořádku. V Polsku vidí trhliny ve správném fungování právního státu. Doufá, že se např. podaří ohlídat to, že nebudou zneužívány dotace z EU. A pokud budou, zda na to polské soudy adekvátně zareagují.

„Já si myslím, že tady bude i výhoda, že já jsem z tohoto regionu, rozumím i historickým souvislostem a právním tradicím našeho regionu, a že mně snad nikdo nebude házet klacky pod nohy, že jsem nějaká bruselská úřednice, která vůbec nerozumí tomu, co se děje ve středu a východě Evropy“, uvedla. „Já se opravdu budu snažit být objektivní a férová,“ dodala ještě.

Věnovala se také situaci v médiích. Prý ji znepokojují všechny zprávy, ve kterých se dozvídá, že se z veřejnoprávních médií stávají média státní. „Média, která fungují jako hlásné trouby oficiální propagandy vlády,“ prozradila Jourová, která média ji znepokojují. A pokud jde o Polsko, má dojem, že právě tím směrem situace u našich severních sousedů směřuje.

A pokud jde o soukromá média, lidé by podle Jourové měli vědět, kdo tato soukromá média vlastní a jaké zájmy mohou tedy v těchto médiích hrát roli. U médií, která spadají do svěřenského fondu předsedy vlády Andrej Babiše (ANO) problém nevidí, protože je veřejně známo, kdo ona média vlastní, a lidé k nim podle toho mohou přistupovat.

Stranou její pozornosti nezůstane ani „boj proti nenávisti“ na internetu. Budoucí místopředsedkyně Evropské komise se prý brání cenzuře internetu. „Chráním svobodu projevu,“ zdůraznila Jourová. Jedním dechem zdůraznila, že má dohodu se zástupci internetových platforem, že ony samy budou „nenávistné“ příspěvky mazat. Ale pokud existují pochybnosti, zda jde v příspěvku o projev nenávisti, či nikoliv, příspěvek nesmí být smazán.

V Německu šli zcela jinou cestou. Provozovatelé sociálních sítí jsou nuceni potenciálně nenávistné příspěvky smazat – pod hrozbou velkých sankcí. A některé státy si, podle Jourové, pohrávají s myšlenkou, že by přešly na ten německý model. Jourová se hodlá do této debaty zapojit právě na evropské úrovni, se vší zkušeností, kterou už má.

autor: mp