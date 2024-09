Neziskovky na školách, deformace uvažování dětí. To nevidím rád, říká Dvouletý

Anketa Chcete, aby se prezident Pavel ucházel o druhé volební období? Chci 4% Nechci 94% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 21008 lidí v rozhovoru s Lubošem Xaverem Veselým na XTV.cz podotknul, že jej ke kandidatuře přitáhlo také naštvání občanů na parlamentní strany, ať už z koalice či z opozice. „Možná je potřeba přiznat, že jsem chvíli zvažoval, jestli po osmi letech v krajské opozici stojí za to pokračovat v angažmá ve Zlínském kraji, protože jsme byli poměrně úspěšní v našem domovském Uherském Hradišti, kde jsme sestavili nezávislou kandidátku a uspěli jsme. Sice pořád v opozici, ale ta práce na regionální úrovni skutečně naplňuje a do jisté míry i baví, byť na druhou stranu náš kraj čelí mnoha výzvám,“ popsal.



Lidé si dle něj „regionální alternativu“ přejí. „Všichni vnímáme, jak jsou lidé naštvaní na celostátní politiku. Jak sledují večer v televizi, jak se hádá opozice s koalicí, a ptají se, koho ve Zlínském kraji volit,“ popsal, že „z těchto debat nakonec vznikla poměrně silná iniciativa“. Namísto vymezování se proti ostatním se chce dle Dvouletého jeho hnutí soustředit spíše na vlastní program.



K významné politické osobnosti Zlínského kraje – Jiřímu Čunkovi (KDU-ČSL) lídr hnutí Nezávislý HLAS pro Zlínský kraj Dvouletý řekl, že se spolu znají již 8 let coby zastupitelé, avšak nemají nějaký bližší vztah. Například plán vybudovat novou zlínskou nemocnici, který Čunek prosazoval, Dvouletý nepodporoval.

„Stavět nemocnici na zelené louce nebude financovatelné. Prostě na to kraj nebude mít peníze, aniž by se zadlužil, aniž by zásadním způsobem ohrozil jiné investiční aktivity,“ míní s tím, že by raději modernizoval nemocnici současnou.



K programu prohlásil, že by chtěl dávat z rozpočtu Zlínského kraje peníze na byty či „vdechnout nový vítr“ do školství a pomoci zájmu o technické obory. Například prostřednictvím znovuzavedení dílen.



K působení neziskových organizací na školách podotkl, že by jim děti na základních školách neměly být vystaveny. „Nevidím to rád. Rozhodně patřím k těm konzervativně nastaveným lidem, kteří se na svět dívají nějakou normálnější optikou. Já si nemyslím, že by základní školy měly být zatěžovány nějakou takovou ideologií, ale zároveň nejsem přesvědčen o tom, že na uherskohradišťských školách ‚řádí‘ nějaké neziskové organizace, které by deformovaly uvažování našich dětí,“ uvedl s tím, že tak míní ze zkušeností otce 16letého syna a informace o „řádění“ neziskovek v jeho městě se k němu nedonesly.

