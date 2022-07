Nezlobte se na mě, ale... Ekonom se drží za hlavu nad tím, co vymýšlí Fialův tým

reklama

Vláda Petra Fialy (ODS), vláda pětikoalice ODS, TOP 09, lidovců, Pirátů a STAN, opakovaně oznámila, že daně zvyšovat nebude. Ani v čase krize. Peníze získá naopak tím, že zeštíhlí český stát.

Ale ekonom Vladimir Pikora v textu pro Reflex tvrdí, že český stát na sebe nechce nechat sáhnout. To raději zdaní energetické firmy, banky a v neposední řadě i občany. Tak to vidí Vladimir Pikora, který má za to, že si státní kapři nechtějí vypouštět rybník.

„Piráti na to už přišli. Navrhují extra daň pro energetický sektor, jako by netušili, že to nakonec zase zaplatí zákazník. A tedy my. O tom, že by šlo věc řešit obráceně a snížit počet státních zaměstnanců, od politiků neslyšíme. Z veřejných peněz přitom vloni žilo o 65 tisíc lidí více než před pěti lety. Cestou k ozdravení veřejných financí není podle mě více daní, ale menší stát. Já chci méně úředníků, méně úřadů a méně věcí, do kterých stát strká prsty,“ konstatoval Pikora.

Celý komentář naleznete zde

„Je to neuvěřitelné, ale vláda, která bývá mnohými označovaná za pravicovou, zvažuje zvýšení daní a mnozí jim kývají a tvrdí, že bez vyšších daní to nepůjde. Pomalu přemýšlejí o sektorové dani pro energetiku, banky a časem pro všechny včetně občanů. Nezlobte se na mě, ale to opravdu není pravicové, ale levicové,“ zlobil se dál Pikora.

Podle ekonoma by konkrétně u ČEZu stačilo, kdyby si stát vybral extra dividendu, nemusel by sahat k extra zdanění.

„Piráti mezitím zapomněli na investory na burze. Ti když slyšeli o zvažování extra daně, začali akcie polostátního ČEZu prodávat. Akcie tak během jednoho dne poklesly o 11 %. Takto Piráti znehodnotili státní majetek, aniž by dosáhli jediné koruny do státního rozpočtu. Kdyby nedělali nic, udělali by lépe,“ pravil Pikora.

Psali jsme: Finanční správa: Poslední termín pro podání daňového přiznání prostřednictvím daňového poradce nebo advokáta je v pátek Celní správa: Kontrolní akce na D8 přinesla pozitivní výsledky Kordová Marvanová (STAN): Družstevníci budou osvobozeni od daně Jurečka si zjistí, jaké obory vydělávají. Podle toho se rozhodne, komu napálí daně

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama