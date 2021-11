Nezodpovědný sobec! Novinář Etzler už „sejmul“ i svého bratra, který leží s covidem na JIP

reklama

Herec Miroslav Etzler dnes prý lituje toho, jak dlouho váhal, zda se má očkovat. „Dostal jsem silnou covidovou ataku spojenou s oboustranným zápalem plic. Jsem na kyslíku a další vývoj spíš tuším, než vím. A ano, nebyl jsem očkován. Nenechat se očkovat byla obrovská chyba. Prosím, pokud můžete, udělejte to!“ napsal Miroslav Etzler na Instagramu.

Celá záležitost vyznívá ještě drastičtěji v souvislosti s nedávným prohlášením jeho bratra, který je naopak dlouhodobým zastáncem očkování. „Neočkovaní neumírají dost rychle,“ navezl se Tomáš Etzler v říjnu do všech lidí, kteří vakcínu odmítají a pak plní nemocnice.

Ani advokátka a bývalá poslankyně Jana Zwyrtek Hamplová neváhala, a na Etzlera se proto rozhodla podat trestní oznámení. Tomáš Etzler se kvůli vlně odporu posléze snažil své vyjádření mírnit tím, že těmito drsnými slovy chtěl apelovat na nutnost očkování, které tehdy odmítal i jeho mladší bratr. Cílem prý bylo vysvětlit svým nezodpovědným, sobeckým či hloupým spoluobčanům vážnost epidemické situace.

Svými slovy samozřejmě pobouřil především ty, kteří očkování odmítají. Právě je nyní na sociálních sítích označil za „hňupy“: „To se zas vyrojilo voličů Volného bloku, SPD, Trikolóry a jiných hňupů,“ poslal odpůrcům očkování jasný vzkaz.

To se zas vyrojilo voličů Volného bloku, SPD, Trikolóry a jiných hňupů. — Tomas Etzler (@tvtomas) November 26, 2021

V následné diskusi pod jeho příspěvkem jej někteří diskutéři podpořili, jiní jej naopak naprosto sepsuli.

Mezi prvními reagujícími lidmi se ozval údajný volič ODS, který se snažil Etzlera brzdit s připomínkou jeho nedávného vyjádření o neočkovaných, což dal do souvislosti právě s jeho nemocným bratrem. Toho ale Etzler starší rázně odrazil a svého bratra navíc odznačil za „nezodpovědného sobce“, který se nenechal očkovat, ač je otcem malého chlapečka.

Tomáši, jsem volič ODS. Přesto si myslím, že místo, abyste kolem sebe vztekle prskal, měl byste jít do sebe, a retrospektivně zvážit, zda se vaše vyjádření ohledně příliš pomalého vymírání neočkovaných nejeví ve světle posledních událostí ve vaší rodině poněkud nevhodným. — Ten v 9-3 s broukem ?? (@WatcherontheWa8) November 26, 2021

Já si zase myslím, že lidé, celoživotní astmatici by se měli nechat v šestapadesáti očkovat a neměli by být bezohlednými sobci, zejména, když jsou otcové malého kluka. — Tomas Etzler (@tvtomas) November 26, 2021

„Máte pravdu, útočí na vašeho bratra: prý kolik dostal za tu komedii v nemocnici. Bratrovi přeji brzké uzdravení, je to silný chlap, dostane se z toho,“ vyjádřila se uživatelka Michaela Michaela.

„Co se vám přihodilo?… proč nazýváte jakékoliv voliče či příznivce kohokoliv hňupi?… volby od slova volit… svobodná vůle voliče,“ nechápala uživatelka Daniela.

„Neočkovaní umírají dost pomalu, nezapomeňte!“ rýpl si do Tomáše Etzlera další komentující spolu s kontroverzní citací jeho slov.

Navázal na něj přispěvatel do diskuse David Mareček, který se do Etzlera opřel, že tato slova mohl z úst vypustit snad jen pod vlivem alkoholu. „Zajímala by mě aktuální hladina alkoholu v krvi, když vyzvracel tuhle hlášku,“ nebral si servítky.

Jiní kritizovali, že ani ve chvíli, kdy ve vážném stavu leží na JIP jeho nenaočkovaný rodinný příslušník, není s to vzít svá slova zpět a přiznat, že přestřelil. „Není nad to si pořádně naběhnout na vidle, co? Čekal bych tedy aspoň podobnou sebereflexi jako od vašeho bratra, ale vidím, že to je marné...,“ zněla další reakce.

Zdeňka Boráková Etzlerovi poradila, ať si z těch „agresivních idiotů“ nedělá těžkou hlavu:

„Vašemu bratrovi přeju hodně zdraví, je mi ho líto. Určitě na něj myslí hodně lidí. On to zvládne! A vám také zdraví! Idiotů si nevšímejte. Vím, je to těžké. Jsou agresivní,“ napsala.

Tomáš Etzler trvá na tom, že očkování snižuje možnost nakažení a hrozbu těžkého průběhu, jeho bratr je mu důkazem. Dokud to lidé nebudou brát vážně, budeme za to podle něj dál platit daň ve smyslu doplácení na protiepidemická opatření. Výhrůžky „zkrachovalých politiků a jiných individuí“ jej prý nerozhodí.

