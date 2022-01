Nic neřídili, nemají kvalifikaci! Paroubek srazil Fialovy ministry. Jméno po jménu

„Fialova vláda je složena vesměs z lidí, kteří v minulosti nic neřídili a někteří z nových ministrů mají řídit oblasti, o kterých nic nevědí (Langšádlová, Lipavský atd.). To samozřejmě poznamenává celkový výkon vlády, který je zatím velmi matný. Po rutinérech s vysokým pracovním nasazením, jakými byli Babiš, Hamáček anebo Havlíček, a idealistech jako byla Maláčová, přišly nové typy politiků, které lze těžko zařadit do nějaké pracovní kategorie. Za pár týdnů bude jasněji, jak vlastně tuhle vládu charakterizovat,“ uvedl Paroubek a přispěchal se starým historickým příměrem s jedinou pravostředovou vládou první čs. republiky v letech 1926 až 1929. „V ní nebyla zastoupena politická levice, tedy sociální demokraté a národní socialisté. To samozřejmě poznamenalo tehdejší charakter vlády a tak se jí říkalo vláda Panské koalice,“ udělal exkurs do historie Paroubek.

„Zatím ‚největší‘ výkon druhé nejsilnější vládní strany, STAN, spočívá v naprosto arogantním chování dosavadního poslance za tuto stranu a místopředsedy hnutí, Farského. Ten se rozhodl jet na půlroční dobře placené školení do USA, na kterém má zpracovat odbornou práci, kterou v době internetu může zpracovat s využitím bohatých materiálů amerických univerzitních knihoven či knihovny Kongresu USA na dálku. Tedy v Česku. To ale nehrozí, pan poslanec si chce udělat pěkný výlet. A už nám ptáček za oceán i uletěl...“ poznamenal ironicky Paroubek k odjezdu Jana Farského.

„Nicméně bossové tohoto hnutí STAN, které už proslulo nejasným financováním z podivných zdrojů z daňových rájů, ukázali dlouhý nos na voliče, kteří jim naivně sedli na lep. Když už ostuda vyvrcholila na neúnosnou úroveň, Farský z USA vzkázal, že se tedy vzdá funkce poslance. No, konečně, to to ale trvalo,“ dodal.

„Ministr zdravotnictví Válek není prý překvapen rekordními počty nemocných na covid v jeho nové variantě omikron. No, já také ne, a nejsem odborník na zdravotnictví. K tomu není potřeba žádného velkého nadání, aby člověk už před šesti týdny mohl říci, že v lednu bude vrcholit další vlna pandemie. A pokud vláda nic neudělá, tak se tento vrchol pandemie může přesunout ještě do dalších týdnů a měsíců. Nedej bože, aby byl pak zahlcen celý zdravotnický systém (nemocnice). Anebo aby byla rekordní nemocností ochromena celá klíčová odvětví národního hospodářství (energetika, doprava, zdravotnictví ad.), což lze důvodně předpokládat. Ale pan ministr je klidný,“ zmínil Paroubek se slovy, že šéf resortu je tak klidný, že nebudeme mít ani povinné očkování, a to ani například v kategorii občanů nad 60 let, která zatím proslula největším počtem úmrtí.

„Nová vláda zřejmě chce snížit ‚přirozeným způsobem‘ počty důchodců nad 60 let. Jinak si to neumím vysvětlit. A vlastně kašle na práva lidí odpovědných, kteří už přišli ke druhé nebo dokonce ke třetí dávce vakcinace (mezi ty patřím i já). Nechápu, proč mám být ohrožován na zdraví či dokonce na životě neodpovědnými lidmi, kteří věří bludům, které na ně sype internet a kteří nemají žádnou odpovědnost nejen k sobě (to mi je vcelku jedno), ale zejména ne k druhým. Ti lidé nevědí nic o solidaritě ve společnosti,“ dodal Paroubek.

Na paškál si pak mimo jiné vzal i ministra zahraničních věcí Jana Lipavského (Piráti), jenž podle jeho slov postrádá pro svou funkci jakoukoliv kvalifikaci. „Lipavský atakuje českého velvyslance v Pekingu pro jeho, řekněme, rozumný přístup k zimní olympiádě. Myslím, že velká část českých sinožroutů v souvislosti se zimní olympiádou utrpěla nyní šok, když se dozvěděla, že na slavností zahájení olympiády nepřijede do Pekingu jen generální tajemník OSN Guterres, ale také třeba polský prezident Duda. Přitom Polsko je u nás vyhlášené coby největší spojenec anglosaských mocností ve východní Evropě. A očekávalo se tedy, že se připojí k politickému bojkotu zimní olympiády v Pekingu," uvádí Paroubek.

„V dnešním světě je všechno jinak. A tak je velkým štěstím, že v Pekingu je nyní zimní, a nikoliv letní olympiáda. Té letní olympiády by se totiž zúčastnilo nejméně dvakrát tolik zemí nežli té zimní a izolace disentujících západních vlád by byla mnohem větší, nežli tomu bude při zimní olympiádě. Politické vítězství ale vypadá jinak. Západ svou politikou ve vztahu k Pekingu a Moskvě zahání tyto dvě východní velmoci do úzké spolupráce, která pochopitelně nese i diplomatické úspěchy. Čínské peníze totiž představují pro desítky rozvojových zemí velkou příležitost k ekonomickému rozvoji. Západ včetně EU žádný takový program, jakým je čínský globální projekt Pás a stezka, zatím nepřinesl. Doporučil bych proto ministru Lipavskému, aby si nastudoval alespoň pár odborných pojednání o tomto projektu tak, aby ČR v průběhu předsednictví EU začala prosazovat urychlené přijetí podobného programu, kterým by země EU přispěly k rozvoji třetího světa,“ zmínil.

Velice vážným politickým momentem je dle Paroubkových slov volání lídrů koalice. „Nejneomalenější z nich je bezesporu předsedkyně TOP 09, jež volá po ‚deagrofertizaci‘ státní správy. To ve svých důsledcích znamená výzvu k politickým čistkám ve státní správě. To vše v situaci, kdy politické figury spojené s A. Babišem již po nástupu nové vlády vypadly ze státního aparátu.

Pokud Fialova vláda začne s politickými čistkami a s ‚novelizací‘ zákona o státní službě, dostane se nepochybně do konfliktu s Evropskou unií. Státní správa byla díky zákonu o státní službě dost důsledně odpolitizována a tak nemá smysl se vracet do 90. let, kdy pravice řádila na ministerstvech jako černá ruka. Připomeňme, že v té době došlo k rozchvácení společenského bohatství státu, v rozsahu nepoznaném od Bílé hory. ‚Díky‘ přehmatům pravicových vlád z té doby ještě platíme jako ‚daň za blbost‘ každoročním odvodem až cca 300 miliard korun dividend zahraničním vlastníkům českých firem. Řada z těchto českých firem mohla být privatizována mnohem šetrnějším způsobem a s větším výnosem pro stát a jeho občany.

Proti těmto představám současné vlády, která chce účelově zmrzačit státní správu, opět ji zpolitizovat a snížit její výkonnost, je potřeba se rozhodným způsobem ohradit,“ zakončil Paroubek.