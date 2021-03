Ničí vás. Je to plán. A Babiš? Doktor Hnízdil za oponu

Babišovi se líbí, že zavřel lidi doma a nemohou proti němu demonstrovat, uvedl lékař Jan Hnízdil. Rok slyšíme jenom o počtech nakažených, mrazácích na mrtvoly a hromadných hrobech, a to má prý drtivý dopad na lidskou psychiku. „Když budeš dostatečně dlouhou dobu pouštět takové informace úplně zdravým lidem, tak z toho onemocní. Lidé už dneska neumírají na koronavirus, ale na epidemii strachu. Strach podlamuje imunitní systém, který pak vede k mnohem těžším průběhům jakékoliv nemoci včetně covidu,“ sdělil. „Ty home officy, ty domácí výuky, to je dílo psychopata,“ řekl Hnízdil doslova s tím, že nebezpečí covidu-19 v žádném případě nepopírá.

„Psychopatů je obrovská spousta, ale nikdo se tomu tématu nevěnuje,“ začal svůj výklad v rozhovoru, který se přes YouTube šíří českým internetem.

Psychopatům podle něj „Chybí fungující mozková centra, která jsou zodpovědná za stud, soucit, svědomí, zodpovědnost. Oni to tam prostě nemají a podle toho se chovají. Prostě vidím pero, tak ho ukradnu,“ popsal Hnízdil psychopata slavnou historkou s bývalým prezidentem Václavem Klausem.

Stud je přitom základní výbavou lidské bytosti, ten dělá z člověka lidskou bytost. „Tvoří morálku,“ přitakal moderátor Igor Chaun.

Hnízdil ale pokračoval výkladem, že zde jsou i osoby, které tuto základní lidskou schopnost studu nemají. „A někteří odborníci tvrdí, že je ani nelze považovat za lidské bytosti,“ překvapil. Je to prý „jiný živočišný druh“. Základ morálního chování člověka je ve studu.

Draví, bezohlední a bezcitní lidé jsou tedy svým způsobem postižení. Ale toto postižení je pro ně dispozicí, jak se prodrat přes mrtvoly na vrchol. „To, co si oni beze studu dovolí, za to by se normální člověk propadal hanbou,“ dodal.

Nelze jim to prý ale vyčítat. „Oni nemohou za to, že jsou zmrzačení,“ vykládal a režie do těchto slov opět střihla obrázky Andreje Babiše, Miloše Zemana a Václava Klause. Je ale podle Hnízdila třeba varovat, co se stane, když lidé s tímto „postižením“ uchvátí mocenské pozice.

„Oni si koupí média, soudy, policii, politiku, všechno,“ perlil dále. A lidé už pak jen koukají, co se to děje. Výklad zakončil bonmotem: „Chtěli jste zavřít vy mě, tak jsem zavřel já vás.“

Igor Chaun se přidal s tím, že Andrej Babiš určitě cítí „vnitřní satisfakci“, že zavřel doma čtvrt milionu lidí z Letenské pláně, aby už nemohli jít proti němu demonstrovat.

„To je mistrovský dílo,“ přikyvoval lékař. Babiš podle něj teď už potřebuje permanentní nouzový stav. „Nás v této těžké chvíli řídí trestně stíhaný, mentálně narušený, psychicky labilní a nepříliš moudrý člověk,“ popsal předsedu vlády. A Igor Chaun si přisadil, že k tomu všemu je ona osoba ještě registrovaná ve svazcích StB, čerpá neoprávněné dotace a nehovoří česky. „A on rozhoduje o našem žití a nežití,“ kroutil hlavou MUDr. Hnízdil.

Povedlo se mu prý vyvolat obrovskou sílu strachu, které podléhá i opozice, která mu schvaluje cokoliv. Rok slyšíme jenom o počtech nakažených, mrazácích na mrtvoly a hromadných hrobech. A to má zničující dopad na psychiku lidí. „Igore, když budeš dostatečně dlouhou dobu pouštět takové informace úplně zdravým lidem, tak z toho onemocní. Lidé už dneska neumírají na koronavirus, ale na epidemii strachu. Strach podlamuje imunitní systém, který pak vede k mnohem těžším průběhům jakékoliv nemoci včetně covidu. No aby nezaplňovali jednotky intenzivní péče, když ten psychopat nahoře už rok systematicky decimuje jejich zdravotní stav, pod záminkou, že ho chrání.“

Blatný se profláknul...

Hnízdil prý nezpochybňuje nebezpečí koronaviru. Ten je nebezpečný, ale takové viry tu byly i v minulosti. „Ale nikdy v historii žádný virus nedostal takový mediální náboj. Už rok slyšíme jenom: nakažení, patnáct tisíc, mrtvoly, hroby. To je brutální manipulace. To nejsou čísla nakažených, to jsou čísla lidí, kteří byli pozitivně testovaní. A pozitivní test podle renomovaných virologů vůbec nevypovídá o tom, že je ten člověk nakažený. Ti lidé jsou často úplně zdraví, ale ten test vykáže pozitivitu, tak jsou v médiích automaticky uváděni jako nakažení. To je poplašná zpráva – čtrnáct tisíc nakažených. A oni jsou přitom jen pozitivní.“

Podle Hnízdila se jedná o klasickou dezinformaci. Stejně jako počty mrtvých, kdy se počítá každý, kdo „umřel s covidem“. „Nakonec i sám ministr Blatný se profláknul, že do té statistiky počítají i oběti dopravních nehod, pokud jsou pozitivní,“ dodal.

A všechny zákazy se odvíjejí od tohoto záměrně přefouklého strašení.

Igor Chaun mu namítl, že nemocnice jsou dnes skutečně přeplněné. „Aby nebyly přeplněné, když lidé jsou už rok vystrašení, systematicky se likviduje jejich imunita, musí nosit respirátory,“ líčil Hnízdil. S tím souhlasil i Chaun, i on prý s respirátorem pokašlává. Lékař přidal, že čerstvý vzduch je nezbytným předpokladem zdraví, zatímco tady se přikazuje, aby se člověk celé hodiny dusil v respirátoru FFP2. „Prakticky vše, co jsem před koronakrizí radil pacientům, že mají dělat pro své zdraví, tak teď vláda zakázala,“ shrnul Hnízdil.

Vláda si podle něj cucá z prstu medicínsky nesmyslné zákazy, jak ji napadne. „Nejdřív doma šitá rouška je bezvadná. Pak že to nestačí. Teď už že musí být dvě roušky. Co bude příště? Oni něco zakážou, nikdo nevysvětlí proč, nevyhodnotí to, a pak zase zakážou něco jiného. A když to nepomáhá, tak toho přidáme ještě více,“ řekl Hnízdil. „Ano, zpřísnit. Jsou i novinové titulky ‚Zpřísníme‘,“ kroutil hlavou moderátor.

Končí život...

„Ty home officy, ty domácí výuky, to je dílo psychopata,“ otevřel lékař další téma. Popisoval, že mnoha lidem po roce tohoto stavu už začalo vyhovovat, že nikam nemusí, děti jsou celé dny v pyžamu, absolvují si on-line výuku a pak na počítači paří hry, a lidé si říkají, proč by se někam kodrcali. „Proč bych jezdil do školy, tam mě učitel péruje, tady ho můžu vypnout,“ popsal toto uvažování. A dospělí z „home officů“ to vnímají podobně.

Vzdělávání nejsou jenom informace, ale i sociální kontakt. „Já jsem se do školy těšil i na to, že se tam setkám s kamarády, že tam bude život. A ti psychopati nám toto všechno úplně rozbili, a to považuji za největší zvrhlost a zlo, to rozbití sociálních návyků. Tím vlastně končí život,“ líčil.

Práce je pro člověka „způsob sebeúdržby“. A s ním souvisí i to, že ráno musí vstát, umýt se, obléct, dojít do práce a tam nějak fungovat s ostatními lidmi. „Ale teď najednou nemusí. Já nemusím vstát, ani si nemusím ty zuby vyčistit. Pak to může dojít k tomu, že si vlastně nemusím ani dojít na ten záchod. A to je konec, život skončil,“ popisoval odborník celostní medicíny.

On prý odmítá všechny nabídky na on-line konference, protože diskutovat podle něj má smysl pouze osobně. Kýchnout na člověka může kdokoliv cokoliv, ale základem odolnosti proti těmto kýchancům je kvalitní imunitní systém. Dobrá imunita navíc vytváří dobrou náladu. O tom pojednává celý vědecký obor psychoimunologie, tvrdil Hnízdil.

Komedie v televizi s Babišovou „tváří pandemie“

Každý, kdo vystupuje s rozumnými názory, je zařazen mezi dezinformátory. Nejde jen o profesora Berana, kterému tuto nálepku dalo přímo ministerstvo, ale například i o profesora kardiologie Jana Pirka. „Ten dostal takovou mediální nakládačku, tak se radši stáhnul,“ prohlásil celostní lékař.

Hnízdil líčil, jak se v říjnu v televizním studiu potkal s epidemiologem z Homolky Smejkalem, nynější hlavní tváří pandemie. „To je hlavní koronahysterik,“ dodal Hnízdil. On sám měl s produkcí dohodnuto, že bude na kameru hovořit bez roušky, ale Smejkalovi, předpisově zakrytému, se to nelíbilo. Hnízdil mu namítl, že jsou od sebe přes celé studio, což určitě jsou dva metry, načež si to nedůvěřivý epidemiolog začal měřit a výsledek jej uspokojil, takže připustil, že si ji také sundá. Moderátorka, které v předchozím vysílání rouška rozmazala make-up, se rychle nechala přelíčit. Načež několik vteřin před vysíláním MUDr. Smejkal pravil: „Já myslím, že bychom si je stejně měli vzít.“ A po této scéně to nakonec dopadlo tak, že měl ochranu pod nosem, takže úplně k ničemu.

Debatě předcházelo ještě šílené setkání účastníků před studiem, kdy mu doktor Smejkal rychle podal ruku a hned si ji běžel vydezinfikovat.

A tento „poplašňák“ je dnes hlavní tváří pandemie. „Oni jsou pod vlivem obrovského strachu. Jednak z toho viru, a jednak o sebe. Ne o ten stát a ty lidi, ty jsou jim ukradený, ale o sebe. Když si to pustíš a díváš se na ty lidi – Babiš, Flegr, Hořejší, Kubek. Vždycky mají za tím respirátorem vytřeštěný zrak, z očí jim čiší šílenství. A tuhle negaci přenášejí přes televizi na celou populaci.“

Světu vládnou psychopati...

A takoví psychopati prý dnes vládnou i světu – Donald Trump, Boris Johnson, Vladimír Putin, Si Ťin-pching. „To je stejné jako u nás, neschopnost řešit problémy civilizace. Takže těm politikům tam, stejně jako u nás, posloužil jako záminka k „restartu“. Že se tahle civilizace vypne a spustíme to od nuly. Někdo to přežije, někoho tedy naočkujeme, dluhy se smažou, a začneme od nuly. Já vím, že to vypadá jako konspirační teorie, ale tohle už je spíš konspirační praxe, konspirační realita,“ vykládal.

Pak do kamery dramaticky pronesl: „Na této situaci někdo strašlivě vydělává.“ A jmenoval: výrobci testů, výrobci vakcín, IT technologie, finanční instituce a velké korporace. Střední stav bude zničen a jeho podniky skoupeny. „Maloprodejce musí být zavřenej, ale ty velký se nechaly, protože jsou potřeba, aby držely tu globální ekonomiku. Slušný, poctivý hospodský, podnikatelé a živnostníci, ty je potřeba odstranit,“ litoval.

Optimistou by se Hnízdil stal, pokud by změny probíhaly v režii normální populace, a ne vládnoucích psychopatů. „Této situace by se dalo využít k zásadní změně fungování civilizace. Ale změna by musela vzejít zezdola, lidé by se museli změnit. Žít zdravě, starat se o životní prostředí, rozvíjet normální společenské styky,“ popsal. Zkrátka „občanská společnost“ zodpovědných lidí. Zodpovědných za sebe, za svou zemi i za tento svět. „Zatím se ho zmocňují ti psychopaté,“ dodal skepticky.

