Niedermayer pochválil Rusnoka. Aspoň trochu ochladil inflaci

Inflace letí vzhůru a podle odhadů ekonomů se jen tak nezastaví. Letos podle centrálních bankéřů vystoupá na průměrných 8,5 %. O tom, jak zabírá strategie České národní banky (ČNB), která zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,75 procentního bodu na 4,5 procenta, což je nejvyšší hodnota za posledních dvacet let, hovoří v pořadu Interview ČT24 europoslanec, bývalý viceguvernér ČNB Luděk Niedermayer (TOP 09). Pokud by ČNB nezvýšila úrokové sazby, inflace by prý neklesla, a to by bylo velmi nebezpečné.

Důvodem růstu sazeb je nadále rostoucí inflace a s tím spojená snaha centrální banky tlumit inflační očekávání, tedy že inflace nadále rychle poroste. V nové prognóze pak čekají ekonomové především zvýšení odhadu letošní průměrné inflace až k osmi procentům. V listopadu počítala banka pro letošní rok s průměrnou inflací 5,6 procenta.

Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení.

S tím, že ČNB opět výrazně zvýší úrokové sazby, se podle Niedermayera dalo již počítat. „Protože to rozhodování bankovní rady vychází z ekonomických analýz, které má centrální banka opravdu velmi kvalitní. Její ekonomové jsou zřejmě velmi pevně přesvědčeni nejen o tom, že ta inflace ještě vyskočí, ale i o tom, že bez vlivu centrální banky by inflace ani nezačala klesat. To by mohlo být jinak opravdu velmi nebezpečné,“ upozornil úvodem.

„Česká národní banka je přesvědčena, že bez zásahu centrální banky by hrozilo, že si na inflaci začneme zvykat, a to by opravdu přineslo velké škody,“ doplnil Niedermayer.

„Není snadné rozhodnout, o kolik procentních bodů úrokové sazby narostou, navenek je to velmi těžko pochopitelné, protože lidi z byznysu se na to dívají tak, že Evropská centrální banka nezvyšuje a ČNB zvyšuje tak razantně. A naopak někdo, kdo má v bance úspory, které mu inflace pojídá. Ve skutečnosti to rozhodování centrální banky stojí na tom, že se dívá, kde ta inflace bude za půl roku, rok, rok a půl. „Podle toho, co si myslí, že se s inflací stane, se nastavují úrokové sazby,“ vysvětloval europoslanec.

Jak moc by podle Niedermayera bylo riskantní úrokové sazby v době rostoucí inflace nezvyšovat? „Kdyby centrální banka nedělala vůbec nic, tak bychom byli teď z té inflace mnohem více zděšení. Pokud má pravdu v tom, že v České republice ta inflace sama o sobě nezmizí, tak bychom si zřejmě zadělali na veliký problém, ač někde jinde její analýzy vyznívají jinak,“ zopakoval politik, že ČNB zatím krotí inflaci velmi účinně.

„Žijeme v bezprecedentní době, celý start ekonomických procesů se rozjel na vysoké obrátky. Naše inflace je viditelně nad průměrem v eurozóně, ten je kolem 5 %, my jsme výš. Je třeba si uvědomit, že kdyby centrální banka nedělala skoro nic, tak bychom měli výrazně slabší kurz. To by se líbilo exportérům, ale vedlo by to samozřejmě k tomu, že ta inflace by se pak ale ještě urychlila tím, že by byly vyšší ceny dovozového zboží,“ zmínil, že právě silnější kurz inflaci alespoň trochu ochladil.

Na plánované zvýšení sazby reagovala už ve čtvrtek dopoledne koruna. Její kurz výrazně posílil a překonal hranici 24,10 Kč za euro.

