Nigel Farage zpět. Jde rozbourat vládní moc. Hrozí krach

Po posledních volbách získali konzervativci 365 křesel ze 650. Opoziční labouristé získali 202 křesel. V nadcházejících volbách podle průzkumů dojde k velkému obratu. Televize Sky News tvrdí, že labouristé by mohli získat nejlepší výsledek za sto let. Předseda labouristů Sir Keir Starmer se může těšit na silnou vládu.

Zato konzervativci by se prý měli začít bát o to, zda jako strana v parlamentu vůbec přežijí. Na záda jim totiž dýchá zkušený politik a někdejší europoslanec, hlavní zastánce brexitu Niegel Farage. Vzhledem k většinovému volebnímu systému, kde křeslo poslance v daném obvodě bere vítěz a všichni ostatní ostrouhají, mohou konzervativci přijít o posty i tam, kde byli po desítky let pevní v kramflecích.

Průzkum YouGov pro televizi Sky News ukazuje, že labouristé míří k velkému vítězství a zisku 422 křesel. Konzervativce pravděpodobně čeká volební výprask a zisk 140 křesel. Očekává se také posílení Liberálních demokratů a úbytek sil pro Skotskou národní stranu.

Server britského listu The Guardian tvrdí, že pevné jádro konzervativců bude svou stranu volit i tentokrát. Profesor John Curtice ale tvrdí, že toto pevné jádro čítá jen asi 20 procent hlasů, na které by si Toryové teoreticky mohli sáhnout. Stávající premiér Rishi Sunak se sice pokusil získat voliče velkými daňovými škrty. Ale průzkumy naznačují, že šlápl vedle.

„Sunakův obrovský daňový dar ve výši 17,2 miliardy liber nezažehl žádnou jiskru, možná proto, že nejbohatší pětina domácností by na tom byla v průměru o 1 300 liber lépe, zatímco nejchudší pětina by získala pouhých 150 liber. Současní konzervativci a ti, kteří uprchli, by byli šokováni stavem NHS, byli by také zděšeni utajenými škrty ve výdajích ve výši 20 miliard liber, které prosazuje na příští rok jejich ministr financí, pokud by o nich věděli,“ upozornil The Guardian.

A pokud už voliči zvažují volbu konzervativců, nepřejí si v popředí strany Rishiho Sunaka. Někteří nostalgicky vzpomínají na Borise Johnsona.

Farage si věří, že by mohl vliv Konzervativní strany ještě umenšit, ale Server The Independent mu nastavil zrcadlo.

„Nový průzkum ukázal, že více než polovina britské veřejnosti si myslí, že vůdce Reformní strany Spojeného království Nigel Farage by nebyl dobrým premiérem. Průzkum YouGov zjistil, že 55 procent Britů si myslí, že pan Farage bude špatným (12 procent) nebo hrozným premiérem (43 procent) den poté, co odhalil manifest své strany. Že bude dobrým nebo skvělým premiérem (9 procent) nebo dobrým (18 procent) vůdcem, přičemž 65 procent uvedlo, že nevěří, že by se pan Farage v příštích deseti letech stal premiérem,“ napsal Independent.

Farage však v sílu své strany věří.

„Nepředstíráme, že tyto všeobecné volby vyhrajeme,“ řekl Farage při uvedení 24stránkového politického dokumentu, který popsal jako „smlouvu“ s voliči na příštích pět let. „Naším cílem a naší ambicí je vytvořit předmostí v parlamentu a stát se skutečnou opozicí vůči labouristické vládě,“ řekl publiku v Merthyr Tydfil.

V jednom průzkumu minulý týden Reformní strana předběhla konzervativce a Farage si stanovil za cíl získat šest milionů hlasů ve volbách 4. července.

„Získáme obrovský počet hlasů. Myslím, že máme šanci získat více hlasů než Konzervativní strana, opravdu ano... jsou na pokraji úplného zhroucení,“ nechal se Farage slyšet, když představoval volební program strany, která slibuje zastavení přílivu migrantů do Velké Británie, snížení daní pro drobné podnikatele a další věci.

Agentura Reuters však upozorňuje, že jiné průzkumy staví reformu daleko za vládní stranu.