No tak důchodce umře, no! Jdu se schválně nakazit! Uječené VIDEO, po kterém létají dámská přirození

Po sociálních sítích se šíří další video, jehož obsahem je kritika vládních opatření proti šíření koronaviru. „Nezkurvíme život dětí na jejich dalších čtyřicet let, co mají před sebou, kvůli tomu, že nějakej senior nebo astmatik by mohl umřít,“ padne na nahrávce od ženy, vystupující na sociální síti Facebook pod jménem Jana Peterková, která vyzývá k otevření škol. Není jisté, zdali je video myšlené vážně, vzniklo na něj však velké množství reakcí. Nechybějí ani vulgární nadávky.

„Já jsem deset jedenáct let života neobětovala k tomu, abych z nich vychovala jedince, co si věří, co sportují, co se učí, co mají vysoké sebevědomí, a teď jsem se dívala na to, jak se z nich stávají úplně ustrašení lidi,“ pokračuje.



„Co budete dělat v létě? Budete mít zavřené kadeřnictví? Z čeho budete žít?“ znějí další slova ženy s tím, že „cítíme, že na to umírá mnohem míň lidí než na obyčejnou chřipku“. Koronaviry jsou podle ní „nudle, co nám tekly ve školce“. Fotogalerie: - Rouškolidé

„Teď půjdu na Bulovku a budu tam olizovat kliky, zdi nebo budu chodit tou čekárnou tam a zpátky, dokud to nechytnu,“ oznamuje.



Šíří též zprávu, že nás předseda ústředního krizového štábu Prymula v dubnu a květnu „zavře“, a šíří zprávu, že „nebudeme chodit po ulici a stanou se z nás krtci“. I pokud by bylo video myšleno jakožto pokus o vtip, tato slova by mohla být vyhodnocena i jako šíření poplašné zprávy.



Podobná slova padla též na jiném videu šířícím se po sociálních sítích, kde jiná žena šířila na internetu informaci o plošném zákazu pohybu. Na to reagovali i nejvyšší politici v zemi včetně premiéra Andreje Babiše (ANO). Ženě, která tvrdila, že bude v České republice od pondělí zákaz pohybu, má podle jeho slov nyní hrozit až osm let vězení. Psali jsme: Premiér pro PL o armádě v ulicích: Opakuji! Je to nesmysl, lež!

Dále na videu opět padne, že „jde o to, aby děti chodily do školy“. „Přece jim nezkurvíme život na dalších jejich čtyřicet let, co mají před sebou kvůli tomu, že nějakej senior nebo astmatik by mohl umřít,“ zaznělo na videu. Riziko je prý „součástí života“.

Na video na profilu ženy pod jménem Jana Peterková se seběhlo velké množství reakcí. Jeden z uživatelů například ženě po jejích slovech, že je též ohrožena, neboť má astma, odepsal, že bude mít jiný „problém“. „Paní Peterková, to není chronické astma, to jste prostě jen úplně vylízaná,“ napsal.



A sešlo se i mnoho nadávek. „To je píča, to nemůžu ani poslouchat,“ píše například jedna z uživatelek.



Na nadávky Peterková reagovala dalším videem. „Nepište mi už, že jsem píča, kráva…,“ ohradila se.



A video se šíří i mezi další lidi. Zastupitelka na Praze 2 Lenka Mottlová (ODS). „Urazila bych tur či jakékoli jiné zvíře až po trepku, kdybych dámu nějak titulovala,“ nenacházela slova. A ženě doporučila jít olíznout kliku: „Měla by jít opravdu olíznout nějakou kliku!“



Video jí přijde nevhodné, i pokud by se jednalo o nějaký druh humoru. „No jako, tohle je i na vtip úplně blbý,“ opověděla v jednom z komentářů.



„K tomu nemůžu napsat nic slušnějšího než to, že osoba na videu je kráva,“ odsoudila obsah nahrávky též starostka Prahy 2 Jana Černochová (ODS).



A bývalý policista Roman Pavlík sdílel video se slovy: „Přátelé a kamarádi... Chcete vidět ale fakt ‚originál blbku‘ a odbornici nad odborníky? Tak prosím, nemohu vás o ni ochudit a neobohatit jejími moudrostmi váš život. Závěrem mi dovolte, abych této ženě zatleskal za její umělecký přednes životního monologu a současně požádal nějakou divadelní společnost o její budoucí angažmá...,“ uvedl.



