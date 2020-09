Nobelovka. Za Kosovo. Pro Trumpa. Z toho někoho trefí šlak

Anketa Zeman a Babiš by měli zemřít, řekl Pavel Novotný. Je to na trestní stíhání? Ano 92% Ne 8% hlasovalo: 16242 lidí



Za srpnové uzavření dohody Tybring-Gjedde mezi těmito blízkovýchodními státy ocenil Trumpa, jakož státníka, který má „snahu pro řešení světových konfliktů“. „Myslím, že se (Trump) více snažil dosáhnout míru mezi národy než většina ostatních nominovaných na cenu za mír,“ uvedl pro zpravodajství Fox.



„Očekávám, že ostatní blízkovýchodní národy budou následovat ve stopách Spojených arabských emirátů, což region změní v oblast spolupráce a prosperity,“ doplnil norský politik. Fotogalerie: - Trump for president

Trumpa oceňuje i proto, že na Blízkém východě, na rozdíl od svých předchůdců, prosazuje spíše diplomatické než vojenské řešení a stahuje americké jednotky zpět do Spojených států. „Na rozdíl od svých předchůdců válku nezahájil, ale ukončil. To se naposledy povedlo laureátovi Nobelovy ceny Jimmymu Carterovi,“ vysvětlil své rozhodnutí Trumpa nominovat.



Během pátku pak Trumpovi přistála další nominace, tentokrát za jeho snahy na normalizaci vztahů Srbska a Kosova. Rozhovory již plodí první dohody, jakožto například novou dohodu ohledně infrastrukturních projektů.



Člen švédského parlamentu Magnus Jacobsson na mírové ocenění navrhl kromě Trumpa i vlády Kosova a Srbska.



„Nominoval jsem vedení USA a vlády Kosova a Srbska na Nobelovu cenu za mír za jejich společnou snahu o mír a hospodářský rozvoj prostřednictvím dohody o spolupráci podepsané v Bílém domě," oznámil Jacobsson.

