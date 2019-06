Noční můra! Udženija svědčí o Pirátech a spol.: Podvod. To může skončit u soudu. Nezažila jsem

,,Vše nasvědčuje tomu, že došlo k podvodnému jednání a falšování zápisu,“ říká ParlamentnímListům.cz první místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija k nedávnému dění na Magistrátu hlavního města Prahy. Vylučuje, že by mohlo jít o chybu sčítacího úředníka. „Něco podobného nepamatuju ani já, ani kolegové, kteří mají delší zkušenosti," dodává k celé věci. A o co jde? O nemalé peníze a případnou trestní odpovědnost. „Rada hlasovala o zrušení velmi dlouho připravovaného projektu za dvě miliardy a zakázky za půl miliardy. Toto rozhodnutí může mít logicky soudní dohru," vysvětluje Udženija.

Nedávné jednání pražského zastupitelstva je obestřeno nepříjemnými spekulacemi. Údajně na něm došlo ke zfalšování zápisu o uskutečněném hlasování ohledně Libeňského mostu, o jehož dalším osudu se nyní jedná. Můžete prosím čtenářům přiblížit, o co šlo?

Vše nasvědčuje tomu, že došlo k podvodnému jednání a falšování zápisu. Rada hlavního města na dubnové schůzi rozhodovala o zrušení tendru na nový Libeňský most. Podle svědků, kteří byli na jednání rady přítomni a i podle zvukové nahrávky je zřejmé, že sedm radních hlasovalo pro a zdržela se pouze radní Kordová Marvanová, která měla během projednání vůči tisku opakovaně zásadní výhrady. Jenže v zápisu z jednání je uvedeno, že se zdrželi dva radní a pro zrušení jich hlasovalo šest. A po několika týdnech se vlastně rozpomněl pan náměstek Hlubuček (STAN), který se prý údajně také zdržel. Svolali jsme k tomu mimořádné zastupitelstvo, ale pražská koalice se na něm ani neobtěžovala celou věc důvěryhodně vysvětlit a pan Hlubuček na to zastupitelstvo ani nepřišel.

Anketa Myslíte, že globální oteplování způsobuje člověk? Ano 29% Ne 71% hlasovalo: 2628 lidí

Jak je možné, že existuje nesoulad mezi audiozáznamem a zápisem? Jste zastupitelkou od roku 2010, už jste se s podobnou situací setkala?

Něco podobného nepamatuju ani já, ani kolegové, kteří mají delší zkušenosti. Nemohlo jít o chybu sčítacího úředníka, na tu by se okamžitě přišlo. Navíc radní Hlubuček, který později přišel s tvrzením, že se zdržel, bezprostředně po hlasování nerozporoval výsledek, který oznámil skrutátor. Na jednání sedělo osm radních a při hlasování jich sedm zvedlo ruku pro návrh. Je to jasné jako facka.

Zastupitelé za ODS poté iniciovali mimořádné zasedání zastupitelstva. Jak vám na něm Piráti celou věc vysvětlili? Zazněl kvůli kontrole inkriminovaný audiozáznam?

Přehrání audiozáznamu jsme nakonec dosáhli, ale žádné důvěryhodné vysvětlení na jednání mimořádného zastupitelstva nezaznělo. Vedení hlavního města se jednáním promlčelo, a nakonec ani nezvedlo ruku pro schválení programu. V předvolební kampani měli Piráti, pan Čižinský a ostatní plná ústa transparentnosti a toho, jak to budou dělat jinak. Dosedli do křesel a „skutek utek’“. Zatím předvádějí pouze aroganci, netransparentnost a nevídaný amatérismus.

Nesrovnalosti v zápise označil za podvod i končící zastupitel Petr Stuchlík (ex ANO). Jaké důsledky ale rozdíl mezi tím, co je na audionahrávce, a tím, co se nakonec vešlo do zápisu, může v budoucnu mít pro Prahu?

Rada hlasovala o zrušení velmi dlouho připravovaného projektu za dvě miliardy a zakázky za půl miliardy. Toto rozhodnutí může mít logicky soudní dohru. Ostatně na zvukovém záznamu na to jasně upozorňuje právě radní Marvanová, která má na magistrátě legislativu ve své gesci. Ten tisk po právní a po technické stránce prostě není v pořádku a ti, kteří pro něho hlasovali, tak nadřadili stranickou ideologii nad zdravý rozum.

Fotogalerie: - Mariánský sloup

Může podle vás pražská vládnoucí koalice přežít?

Přežít bohužel v dnešní době může sebehorší koalice, stačí, když se důkladně přilepí ke svým židlím. V případě současné koalice je ale důležitější otázkou, v jakém stavu její vládu přežije Praha. Už minulé volební období bylo pro metropoli tragické. Pár měsíců po volbách je jasné, že ten zlý sen nejenže pokračuje, ale proměňuje se v noční můru nečinnosti a přehmatů.

Příští zasedání zastupitelstva Prahy je plánováno na čtvrtek 20. června. Budete věc chtít dále řešit? A co bude následovat, pokud k diskusi nedojde?

K falšování úředního záznamu už jsme svůj názor dost hlasitě řekli. Ve čtvrtek se chceme soustředit na kauzu Libeňský most v širších souvislostech. Je neuvěřitelné, jak bez mrknutí oka škrtne pražská rada hotový projekt za desítky milionů korun, a naopak schválí částečnou rekonstrukci mostu, která bude stát stejně jako most nový, ale životnost bude mít maximálně poloviční. To není dobrá správa města ani jednání s péčí řádného hospodáře.

Pojďme nyní k celostátní politice. Václav Klaus ml. 10. června spustil své politické hnutí Trikolóra. Sledovala jste vznik nového hnutí?

Tak nečekala jsem na tiskovou konferenci s nosem přilepeným k televizní obrazovce, ostatně v den a čas, kdy měl Klaus tiskovku, začínalo zastupitelstvo městské části Prahy 2, kde jsem místostarostkou. Vysvětluji to záměrně proto, že jsem se zrovna dočetla v článku jednoho novináře, jak tvrdím, že jsem tiskovku Trikolóry nesledovala, ale přitom jsem ji určitě bedlivě sledovala. Ale k věci. Samozřejmě mne projekt Václava Klause mladšího zajímá, jsem politik a je to nový projekt na politické scéně. Nepřipadá mi ale, že by říkal něco zásadně nového a mimořádného.

Na první tiskové konferenci Trikolóry jsme mohli vidět poměrně mnoho bývalých politiků ODS, ať už třeba poslankyni Zuzanu Majerovou Zahradníkovou nebo bývalého hejtmana Zlínského kraje Libora Lukáše. Bude podle vás hnutí i pod vlivem těchto politiků soupeřit spíše s ODS, nebo je větším nebezpečím pro SPD, či ANO?

Ano, s hnutím Trikolóra spolupracuje několik lidí, kteří v minulosti nosili dres ODS, ale pak ho svlékli a vydali se hledat štěstí v jiných politických stranách a hnutích. Ale žádný hromadný úprk z ODS do Trikólory se každopádně nekoná. Pro liberálně konzervativní ODS může být Trikolóra konkurencí jen omezeně. Zatím to vypadá, že se Václav Klaus mladší svojí rétorikou snaží lovit hlavně ve vodách Tomia Okamury a Andreje Babiše. Ale vše ukáže čas. Co mě ale osobně nejvíce překvapilo, že si Václav založil „hnutí“, a ne standardní stranu.

Anketa Měl by být prezident Zeman sesazen z úřadu? Ano 10% Ne 90% hlasovalo: 27794 lidí

Václav Klaus ml. zdůraznil, že je nutné hájit především naše zájmy. Zahraniční politiku hnutí má mít v gesci exprezident Václav Klaus. Bude podle vás Klausovo hnutí táhnout Českou republiku ven z EU? A je to skutečně zájmem Čechů?

Angažmá exprezidenta Klause v projektu jeho syna mě nepřekvapuje. Jaká bude jeho role a zda půjde o společné rodinné hnutí nebo o nějakou volnější spolupráci, to zatím není jasné. Vlastně skoro žádný z politických garantů, o kterých se v médiích mluvilo a spekulovalo, se zatím nějak výrazně nepřihlásil o slovo.

Psali jsme: Klaus mladší představil bouřlivě své hnutí. A na internetu to už vře Bordel, nebo záměr? Pražské zastupitelstvo řešilo rozpor mezi zápisem a nahrávkou z jednání My tu řešíme dědičné hříchy z časů Nečase a Kalouska... Udženija z ODS se posmívala tak dlouho, až se Válková neudržela Václav Moravec ve svém studiu pranýřoval Benešovou. Zasahoval Onderka. Moderátor pak přesedl na Zemana

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Marek Korejs