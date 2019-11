Nohavica, Rusko, Koněv... Saša Vondra promluvil. Bude zase řev?

Jako první bylo nastoleno téma sametové revoluce a jejího výročí. Vondra ho prý nevnímá sentimentálně. „Mám radost, že to výročí neorganizuje stát, že to jde pořád zezdola. Je to oslava svobody. Pro mě je na tom důležitá jediná věc, aby nám zůstala možnost volby,“ řekl a dodal, že 17. listopad stále bere jako asi nejdůležitější svátek, protože svoboda je pro něho nejdůležitější. Že Andrej Babiš ani Miloš Zeman pravděpodobně nebudou důležitou součástí oslav, mu nevadí. „Myslím, že to je skutečně spíš lidový svátek než svátek papalášů, a myslím, že by tak měl zůstat,“ tvrdí europoslanec.

Fotogalerie: - Vondra, Langer a další

Při této příležitosti byl zmíněn i koncert pro Paměť národa, který pořádal Mikuláš Kroupa a měl připomínat Koncert pro všechny slušný lidi z prosince 1989. Na tuto akci byl veřejně nepozván Jaromír Nohavica, protože se nechtěl vyzpovídat ze své spolupráce s StB.

Psali jsme: Jarek Nohavica nesmí zpívat na státní svátek. Přijal vyznamenání od Zemana a Putina, vzkázal mladý Kroupa

Anketa Chystáte se oslavovat 30. výročí ,,Sametové revoluce"? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 1978 lidí

Anketa Uvažujete o účasti na demonstraci Milionu chvilek pro demokracii na pražské Letné? Ano 7% Ne 93% hlasovalo: 8643 lidí

Petr Kolář se pak otázal na to, co říká na to, že ho Petr Kalenský, odborník na ruskou propagandu, označil za „téměř Putinova agenta či pomocníka“, neboť rozhovor v Respektu přetiskl server Sputnik. „Že tady Putin zpravodajsky pracuje, je jasné. Bylo to tak, je a bude. My to nemáme podceňovat, ale sledovat to,“ vyjádřil se Vondra. Ale dodal: „Na druhé straně teď – kdy zase až o tolik nejde – běhá po republice spousta gerojů. Úplně nejvíc mi vadí, že začínáme žít ve světě, kdy se přestává rozlišovat, kdo co říká, ale lidé se orientují podle toho, kdo to říká.“ Je prý přesvědčen, že máme být ukotveni na Západě, ale je podle něj nezbytné upozorňovat na věci, které se mu nelíbí, a na chyby, které Západ dělá. Zvláště, když jich Rusové a Číňané využívají.

Padla i otázka na vypovězení smlouvy s Pekingem Prahou. Dle europoslance vznikla chyba už při uzavření smlouvy, když do ní byla zařazena „velká politika“, ale prý se klidně dalo počkat až do roku 2021, kdy by smlouva vypršela. „Praha má dělat, co dělat má, ale vůbec nedělá. Stavět dopravní infrastrukturu, uklízet ulice, a ne se motat do vysoké politiky. To je stejné jako se sochou Koněva v Praze 6. Když to někomu vadilo, měl se sundat před třiceti lety. To se dělá v revolucích. Když se to udělá třicet let poté, bude samozřejmě odveta. Schytají to naše pomníky legionářů na Sibiři,“ mínil europoslanec a opět hovořil o gerojích sbírajících politické body. Fotogalerie: - Kolaps v Praze

Na přetřes přišlo i téma konzervativních hodnot, které Vondra zastává. Vzpomenul, jak v ČT s nadsázkou prohlásil, že má pocit, že Prahu postupně dobyli vegetariáni, cyklisti a homosexuálové, takže přemýšlí, že se odstěhuje na venkov. „Protože mám furt rád ženské, maso a rád řídím auto,“ vysvětlil. V Respektu prý už nemají smysl pro humor, a tak ho za tento výrok odsoudili. Podle europoslance časopis, který spoluzakládal, čím dál více jede na vlně jediného správného světonázoru.

Kolář podotkl, že s těmito názory už zní trochu jako Václav Klaus mladší, a otázal se, zda s nimi v ODS nenarazí. Vondra ale odpověděl, že se za názory v ODS nevylučuje. Václav Klaus mladší byl podle něho vyloučen hlavně za to, že nebyl týmový hráč, nikoliv za to, že měl odlišné názory. „ODS přece vždy byla liberálněkonzervativní strana nebo konzervativněliberální. Jasně, doba se mění. Před třiceti lety nebylo moc, co konzervovat, naopak bylo třeba otevřít více prostor svobody. Dneska ho musíme chránit před progresivisty, kteří ho zase chtějí zavřít,“ vysvětlil. „Zase přicházejí s tím, co můžeme jíst, co máme říkat, s kým se můžeme setkávat. Orientují se ne podle toho, co kdo říká, ale kdo to vyslovuje. Někteří lidé – či celé země – jsou prý toxičtí. Zkrátka je, co konzervovat. To, co jsme tu v 90. letech vydobyli, ten prostor svobody. Musíme ho začít pořádně bránit, stejně jako instituce, které jsou pro přežití našeho rodu naprosto nezbytné,“ řekl.

Hovořil také o předsedovi ODS Petru Fialovi. ODS dle něj vstala z popela a Fiala jí vrátil důstojnost. „Za to mu patří veliká úcta. Správnost nynější cesty se ukáže u dalších voleb do Sněmovny,“ dodal a rýpl si, že v ODS mandát vzniká zezdola, nejedná se o one-man show jednoho člověka, „který si to nakoupil“. Fiala podle něj musí mít ambici stát se premiérem a spolupráce s lidovci, kterou prosazuje, má dle Vondry smysl, protože lidovci jsou také konzervativní.

Celý rozhovor ZDE

Psali jsme: Praha 7 udělí čestná občanství, mimo jiné hudebníku Mišíkovi Gott? Zrůdné, co padlo. Co se chystá na 17. listopadu... Hrad udeřil Bomba? Klaus ml. skoro ve Sněmovně. ODS a Piráti propad. A TOP 09 a STAN... Nová čísla Výhrůžky násilím, znásilněním a ublížením rodině. České političky se svěřují. Němcová, Kořanová, Richterová, Konečná...

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.