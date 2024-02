Nohavica vyrazil zpívat. Jenže přišly urážky. „Závidí mu plné sály,“ zní

Kazatel morálky a jediné pravdy ze zámoří se znovu ozval. Biochemiku Zdeňku Helovi už nevadí jen to, že se Češi neočkují proti covidu, čehož on je velký příznivec. Tentokrát si jako cíl na sociální síti X vybral písničkáře Jarka Nohavicu. Podle něj je profesionální provokatér a dělá si z nás všech legraci a nemáme mu na velký lidský experiment, který s námi zkouší, skočit. „Jarek zpívá pro plné sály a dodává lidem sílu a energii. Těm zlým závistivcům to vadí, a tak se ho snaží urážet,“ říká pro ParlamentníListy.cz senátorka Jana Zwyrtek Hamplová, jejíž společná fotka s Nohavicou vyvolala onu Helovu zlobu.

reklama

Ze zámoří neustále pokukuje do srdce Evropy. Zřejmě ho k tomu vedou vzpomínky na dětství a mládí v Československu, kde také v roce 1990 promoval na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze v oboru biochemie. Studijně a profesně pokračoval později v Kanadě a ve Spojených státech, ale od nástupu covidové pandemie mu ležel nejvíce na srdci osud Česka. Snažil se radit, jak by v jeho rodné zemi měli postupovat. I proto se stal jedním ze zakladatelů Iniciativy Sníh. Kromě své manželky získal do týmu profesora Václava Hořejšího, předsedu České lékařské komory Milana Kubka, profesora Jaroslava Flegra a další osobnosti, jejichž jména si česká veřejnost nepřipomíná v příliš kladném duchu. Stejně jako členové této iniciativy je i on nesmiřitelným zastáncem očkování proti covidu.

O kom je to řeč? O profesoru Zdeňku Helovi, který se opakovaně obsazuje do role morální autority a toho, kdo by rád ze zámoří rozhodoval o tom, co se v Česku smí a nesmí. Jedním z důkazů jsou jeho kroky u příležitosti semináře s názvem „Vakcinace proti onemocnění covid-19 – současný pohled“, který se konal v říjnu minulého roku. Zdeněk Hel vyzval otevřeným dopisem předsedkyni Poslanecké sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou k tomu, aby podnikla kroky k zabránění této konference, protože by to bylo „účelové zneužití veřejné instituce pro propagaci zájmů skupin, jejichž činnost může způsobit celospolečenské škody“, když její protagonisté „dlouhodobě rozšiřují antivaxerské misinformace a lži, například že očkování proti covidu-19 způsobuje neplodnost a výrazně snižuje počet narozených dětí“. Šéfka Sněmovny mu odpověděla, že s názory těch, kteří na ní vystoupí, nesouzní, ale rozhodování o konání semináře není v její působnosti.

Když se vám někdo nezdá, tak mu zakážete mluvit

Anketa Má Evropa přejít na válečnou ekonomiku, aby se ubránila Rusku? Má 4% Nemá 94% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 9029 lidí

Na Zdeňku Helovi je však obdivuhodná jeho umanutost, s jakou sází na sociální sítě jeden příspěvek za druhým, vztahující se k dění v Česku v domnění, že na jeho komentáře, glosy, rady a moudra lidé v jeho vlasti dychtivě čekají. Příznačné pro jeho vzkazy je přesvědčení, že on je nositelem jediného správného názoru, a kdo má jiný, jak je výše uvedeno, neměl by mít právo vůbec promluvit. Nebo snad ani existovat...

Jarek je profesionální provokatér a experimentuje s námi

Čerstvě biochemika v zámoří rozpálilo doběla to, co se objevilo na sociální síti X. Senátorka Jana Zwyrtek Hamplová se tam pochlubila společnou fotkou s písničkářem Jarkem Nohavicou, jehož koncert v Kroměříži navštívila. „Dnes jsme se v Kroměříži objali s Jaromírem a tolik si toho řekli… A ještě mě čeká krásný koncert,“ připsala k fotce senátorka.

Zdeněk Hel nelenil a na sociální síti X se do oblíbeného písničkáře pustil: „Proč mě to nepřekvapuje? Samozřejmě že všichni chápete, že Jarek je profesionální provokatér a dělá si z nás ze všech legraci? Neskočte mu na to! Dělá s námi velký lidský experiment!“

Sály má narvané k prasknutí a zlým závistivcům to vadí

„Co k tomu říct? K tomu se snad ani nic říct nedá. Víte, mám zkušenost, že podobně reagují lidé uvnitř velmi zlí a hlavně nespokojení sami se sebou, třeba proto, že nic moc sami nedokázali. Lidská závist je jedna z nejhorších vlastností. Jaromír měl a má jedinou životní touhu – zpívat a tvořit. A jeho texty i hudba a příběhy v nich jsou nadčasové. Moudré, vtipné. A lidé jim rozumějí. Sály má narvané k prasknutí, na lístky jsou fronty. A těm zlým závistivcům to zkrátka vadí, a tak se ho snaží urážet, protože prostě nic jiného neumějí,“ reaguje pro ParlamentníListy.cz senátorka Jana Zwyrtek Hamplová.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová NEZ



senátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ostatně takové výpady poznává na vlastní kůži také. „Útočit zlými slovy zpoza rohu je tak snadné! A co s lidmi typu Hela? Nic, nechat je máchat se v té jejich špíně a nenávisti, která se jim jednou vrátí. A propos, kdo je vlastně ten pan Hel?“ směje se senátorka. „Pro mě nikdo. A Jarek už musel ustát tolik útoků a příkoří, že už to vůbec neřeší. Je zcela nad tím. Zpívá pro plné sály a dodává lidem sílu a energii sám sebou. Komu to zase vadí? Těm lidem rozhodně ne, ti ho milují,“ dodává Jana Zwyrtek Hamplová.

Psali jsme: „Nohavica má 70, už ať tu není.“ Písničkář se u Šípa vysmál jistým novinářům Chtěli, ať taky podepíše. Vyplavalo na semináři o covidu odsouzeném Pekarovou Ať přijde i Nohavica. Rajchl se rozhodl dát lidem, co chtějí Vlajka na muzeu: Sešel se Hašek, Dolejš i bývalý velvyslanec

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE