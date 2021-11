Nora Fridrichová: Dát prostor oběma stranám není cesta. Novinář má divákovi pomoci s porozuměním. Očkování? Překvapil mě dotaz, zda jsme řešili pro i proti

reklama

Otázka další zní, zda dostávaly prostor i tzv. protistrany. Podle ní tohle není cesta, dávat prostor oběma stranám. Úkolem novináře je poskytnout čtenáři či divákovi porozumění a zorientování, nikoliv dva názory, a ať si vybere sám. RRTV nedávno obeslala dotaz, zda dávali prostor i druhé straně. „My jsme odpověděli ne, nedělali jsme rubriku očkování pro a proti,“ vysvětlila s tím, že ji samotný dotaz překvapil.

Zajímavé také je, že i když je o někom zřejmé, že šíří dezinformace, tak jsou i přesto opakovaně zváni do konfrontačních rozhovorů. „Je to o přitahování pozornosti. My to v České televizi neděláme,“ zdůraznila a dodala, že ta média, která to dělají, to nedělají správně. Vzdělávat lidi, aby se v tom dokázali zorientovat, to by podle ní mělo být cílem. „Doba není snadná pro zorientování, je těžká i pro nás, novináře,“ dodává. Lidé strašně rádi používají argumenty, které podporují ty jejich světonázory, a dále neřeší, jestli je to pravda, varovala. Sociální sítě pak mají zásadní vliv, myslí si.

Odpověděla na dotaz, jak se jí žije s tím, že může být terčem dezinformačních kampaní. „Cílem těchto webů pak je, aby diváci tolik nevěřili tomu, co říkáme. Jde o to, přestat věřit té kritické pravdě,“ vysvětluje a dále popisuje, že i politici k ní přistupovali často dezinformačním způsobem s cílem znevěrohodnění médií. „To mě překvapilo,“ dodala s tím, že tohle není správně. Manipulování s pravdou je obrovsky nebezpečné. Lidé uvažují s různými dezinformacemi. Nakolik ty pak mohou ovlivňovat například míru proočkovanosti, zajímá dále moderátora. „Čím více na východ, tím méně vakcín, proočkovanosti, tím větší sféra ruského vlivu,“ uvedla s tím, že neví, jestli je to zrovna náhoda.

Další nebezpečí vidí v tom, že čím dál více lidí zaujímá postoj, že oni znají tu skutečnou pravdu. „Oni nám to úplně neříkají, tu pravdu,“ parafrázuje některé myšlenkové pochody a pokračuje, že část lidí i ráda věří spikleneckým teoriím. Na druhou stranu plus pro Rusko, čím větší chaos v těchto malých zemích, tím lépe pro něj, dodala. „V rámci covidu pak to osobně vidím tak, že cílem mimo jiné je tak unavit zdravotnický systém, aby se vyčerpal a finančně kolaboval. Nic jiného mě z toho nevyplývá,“ dodala s tím, že jinak nechápe, proč je tady takový humbuk ohledně očkování, když to kdykoliv dřív tak nebylo.

Zmínila také tabulku, která řádí na sociálních sítích a reflektuje poměr očkovaných a neočkovaných v nemocnicích. „Oni ji ale čtou jinak, než ji čtou odborníci. Tam je samozřejmě důležité, jaké je procento proočkovanosti v těch jednotlivých věkových kategoriích. Takže když někde vychází, že staří očkovaní jsou v nemocnici, tak to není proto, že by jim nefungovala vakcína, ale že v té nemocnici nejsou na na JIP, a to je vlastně ten cíl,“ dodává a pokračuje, že v té nemocnici jsou proto, že jsou vážně nemocní, ale vakcína drží průběh onemocnění. „Máte tady pár politiků, kteří tuhle tabulku sdílejí také,“ uvedla a řekla, že to je pak těžké.

Jak z toho ven, na to upřímně nezná odpověď. Podle ní také tyhle poslední volby a velká volební účast ukazují, že společnost je demokratická a směřující kupředu. Vyplývá jí z toho, že média jsou schopna lidi argumentačně přesvědčit. „Blbé je, že se nepoužívají důkazy, ale že to je postavené na emocích,“ pokračovala.

