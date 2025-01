Nora Fridrichová odkryla „pravdu“ kolem vydání Okamury

Plakáty vyobrazující černocha s nožem a další podobné vizuály používala SPD v letní kampani před krajskými volbami. Obrázky měly za cíl oslovit voliče zklamané vládou a spojit „Česko proti drahotě“. SPD v krajských volbách zastavila svůj propad a dostala se do vládních koalic v Moravskoslezském kraji, Olomouckém kraji, Královéhradeckém kraji a Kraji Vysočina.

Na žádost o vydání Tomia Okamury reagoval s velkým zadostiučiněním pražský radní a bývalý ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (TOP 09). Hrdě se přihlásil k tomu, že policie jedná na jeho popud. „V létě jsem podal trestní oznámení na kampaň SPD. Dnes kvůli tomu policie požádala o vydání jejího šéfa Tomia Okamury k trestnímu stíhání,“ napsal Pospíšil na facebooku.

Podle něho je třeba z kauzy vyvodit morální poučení. „Co z toho plyne? Že má smysl proti těmto lidem a jejich praktikám vždy bojovat! Jedině tak se nenávist vůči rase či etniku nestane normou,“ napsal Pospíšil.

Ale nezdá se, že by Tomio Okamura podléhal strachu před českou spravedlností. Ba naopak, v rozhovoru přiznal, že měl z trestního oznámení radost. „Budu upřímný – z toho trestního oznámení jsme radost opravdu měli. Zajásal jsem, protože to, jak ze sebe vrcholný politik vládní koalice udělal užitečného idiota, to se skutečně jen tak nevidí. Protože tak ještě víc poukázal na skutečně pravdivé a palčivé téma, kterým je migrační pakt EU, na které upozornila SPD. Asi jsem to i čekal. Ale že se to stane tak rychle a snadno, to mě opravdu mile překvapilo,“ zhodnotil podání trestního oznámení Okamura pro iDnes loni v listopadu, kdy ještě nebylo jasné, zda bude mít oznámení i následky s žádostí o vydání k trestnímu řízení.

Skepticky se k věci vyjádřil i poslanec hnutí ANO Radek Vondráček. Podle něho tím Pospíšil vlil do kampaně živou vodu. „Je to obrovský mediální prostor pro SPD. Je to pro ně možná polití živou vodou, protože takovou kampaň, jakou teď bude mít pan Okamura… možná by mu pan Pospíšil měl poslat fakturu. Dnes měl tiskovku, pak bude mandátový imunitní výbor, pak bude plénum, pak se bude chtít bránit a bude trvat na slyšení,“ řekl ve vysílání České televize Vondráček.

Do střetu s Tomiem Okamurou se na obrazovce CNN Prima News dostal i ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN). „Jsem přesvědčen, že Tomio Okamura bude pokračovat. Byl by blázen a špatný politický marketér, kdyby nepokračoval. Vemte si jen, kolikrát za těch pár minut, co tu jsme, ukázal ten plakát. Stále ho ukazuje. Ukazoval ho v České televizi, ukazuje ho tady, ukazoval ho na tiskovce. Má nahráno, byl by to blázen, kdyby to nepoužil. Ještě ze sebe udělá oběť a několikrát nám zopakuje – ,až tři roky vězení za pravdu, kterou jsem řekl‘. Vy jste geniální stratég, máte to na háku. Já vám gratuluju,“ chválil Okamuru ne příliš nadšeně ministr Dvořák.

Vstupy Vondráčka a Dvořáka na svém facebookovém profilu sdílela bývalá hvězda České televize Nora Fridrichová. „Předseda Okamura už naříká, jaká je oběť policejní represe. V SPD, kterému trvale padají preference, ale ve skutečnosti zavládla radost a v konkurenčních stranách to dobře vědí,“ napsala k tomu Fridrichová.

Zděšení nad žádostí policie o vydání Okamury k trestnímu stíhání vyjadřilo více osobností liberální části společnosti. Převažuje přesvědčení, že stíhání SPD ve volbách pomůže, přitom výsledek takového stíhání je krajně nejistý.

„Neviděl jsem znalecké posudky, ale kdybych sám byl o posudek požádán, řeknu přesně to, že je to eticky za hranou, ale na trestní stíhání to rozhodně není. Navíc to nesplňuje parametry daného paragrafu trestního zákoníku. Ti, kteří kolem toho vyvolali takový rozruch, budou nejvíc odpovědní za to, že Tomio Okamura a celá SPD výrazně posílí a zviditelní se v předvolebním boji. Považuji to za mimořádně nešťastné a kontraproduktivní,“ zhodnotil renomovaný politolog Lukáš Valeš pro ParlamentníListy.cz.

