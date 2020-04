Nosíte roušky, šijete roušky... A kalouskovci zatím tohle. Nechtějte vědět, co se děje kolem bourání sochy Koněva

reklama

Nouzového stavu využil starosta Prahy 6 Ondřej Kolář k odstranění sochy maršála Koněva na náměstí Interbrigády. V minulém roce všechny pokusy starosty Koláře odstranit pomník sovětského maršála vždy překazilo shromáždění jeho odpůrců. Nouzový stav vyhlášený vládou ovšem jakákoliv shromáždění zakazuje, a proto mohla být socha dnes ráno odstraněna.

S odstraněním sochy Koněva řada osobností nesouhlasila, například tiskový mluvčí prezidenta Zemana Jiří Ovčáček. Jiní však tento čin adorovali. Mezi ně patřil například šéfredaktor Fóra24 Pavel Šafr. Starosta Ondřej Kolář okomentoval odstranění sochy na Facebooku slovy: „Neměl roušku. Pravidla platí pro všechny stejně,“ viz status starosty.

To se zalíbilo právě Pavlovi Šafrovi, který si myslí, že to je vtip roku. „Neměl roušku, musí pryč. Maršál Koněv odlétá z dejvického náměstí do muzea. Na jeřábu,“ dodal šéfredaktor.

Tohle bude možná vtip roku. Neměl roušku, musí pryč. Maršál Koněv odlétá z dejvického náměstí do muzea. Na jeřábu. https://t.co/gzep7tTGqF — Pavel Šafr (@pavelsafr) April 3, 2020

Aneta Černá, redaktorka České televize a externí moderátorka Českého rozhlasu, na Twitteru sarkasticky událost okomentovala a připomněla divadelní hru prezidenta Václava Havla, když napsala, že Praha 6 dnes uvádí premiéru a derniéru happeningu s názvem Maršál Koněv: Odcházení (nebo Odlítání?).

Aby dnes nezapadlo:



Praha 6 dnes uvádí premiéru a derniéru happeningu s názvem Maršál Koněv: Odcházení (nebo Odlítání?) pic.twitter.com/BZHXo3DSUC — Aneta Černá (@AnetCer) April 3, 2020

Anketa Jste pro zachování sochy maršála Ivana S. Koněva na původním místě v Praze 6? Ano 95% Ne 5% hlasovalo: 32745 lidí

V komentářích se vyskytl Jan Hřebejk, filmový režisér takových klasik jako například Pelíšky, Pupendo či Šakalí léta, který napsal, že by se mu tam líbila socha několikanásobného olympijského vítěze Emila Zátopka s manželkou Danou Zátopkovou. „Trochu vojáci to ostatně byli. A na Duklu i do Troje to je, co by oštěpem dohodil,“ dodal. Na to reagoval uživatel MangalicaCZ, který napsal: „Já bych tam umístil sochu symbolizující přátelství českého a ruského národa, nejlépe sochu generála Sergeje Vojcechovského. Určitě by si ji zasloužil.“ Sergej Vojcechovský byl československý legionář ruského původu. Po druhé světové válce byl odvlečen komandem NKVD jako československý občan do Sovětského svazu, kde v roce 1951 zemřel. Dne 28. října 1997 obdržel in memoriam Řád Bílého lva I. stupně. Pod komentářem Hřebejka se objevily však i takové názory, že by se tam hodila socha Josefa Mašína či generála Karla Kutlvašra, ten velel Pražskému povstání a po roce 1948 se stal obětí komunistické perzekuce, v roce 2017 obdržel od prezidenta Zemana Řád Bílého lva.

Zástupce šéfredaktora týdeníku Respekt Ondřej Kundra též ve svém příspěvku na Twitteru parafrázoval sdělení starosty Koláře. „Maršál Koněv zjevně musí do karantény,“ napsal Kundra.

Marsal Konev zjevne musi do karanteny. pic.twitter.com/q6ogTrL9Cz — Ondrej Kundra (@okundra) April 3, 2020

Psali jsme: „Radostný den!“ Koněv je dole! Kolář z Prahy 6 ho nechal sundat. Prý neměl roušku

Ozval se však i Jindřich Šídlo, ten napsal stroze: „Koněv je pryč.“

Anketa Podporujete Jana Hamáčka? (Hlasování od 2.4.2020) Ano 36% Ne 64% hlasovalo: 9541 lidí

Něco napsal i bývalý europoslanec Jaromír Štětina, který byl v sedmdesátých letech spolupracovníkem StB s krycím jménem Plavec. Štětina se však hájí tím, že s StB spolupracoval pouze naoko. Ten na Facebooku připomněl výše zmíněného Karla Kutlvašra, jenž řídil Pražské povstání ze štábu v Bartolomějské ulici. Připomněl i to, jak byl v prosinci 1948 zatčen a odsouzen v politickém procesu na doživotí za údajnou velezradu. „V září 2019 rozhodlo zastupitelstvo Prahy 6, že z Dejvic bude odstraněn pomník maršála Koněva. Myslím, že by na onom místě v Dejvicích měl stát pomník generála Kutlvašra, neboť on to byl, kdo spolu s vlasovci osvobodil Prahu od nacistů, nikoliv maršál Koněv,“ uzavřel Štětina.

Své však k tomu řekl i koordinátor Pulse of Europe Tomasz Peszynski. Pulse of Europe je spolek, který pravidelně informuje na sociálních sítích o výhodách Evropské unie, často je však obviňován z demagogie a manipulací. To však i ze stran proevropských osobností, své oponenty často na Facebooku blokuje. Peszynski tedy nadšeně na Facebook napsal: „Koněv už nestojí.“

