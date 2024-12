Nová europoslankyně v šoku. Směrnice o zaměstnanosti, v ní gender a spousta papírování

Nikola Bartůšek z hnutí Přísaha se výrazně angažuje proti kontroverzní revizi evropské směrnice z roku 2009, kterou má projednat Výbor pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL) Evropského parlamentu. Revize přináší několik zásadních změn, které by podle kritiků mohly vážně ohrozit podnikatelské prostředí v Evropské unii.

Mezi největšími změnami návrh zavádí genderové kvóty ve výši 40 % a požadavky na větší rozmanitost pracovní síly, což může být pro některé firmy obtížně splnitelné, zejména v odvětvích, kde je rozložení pracovníků přirozeně nerovnoměrné. Dále přenáší právní náklady na firmy, zavádí sankce, jako je vyloučení z veřejných zakázek, a omezuje možnosti využívání online schůzek, což je v rozporu s trendem digitalizace.

Směrnice také přináší další administrativní zátěž, která podle Nikoly Bartůšek ohrožuje konkurenceschopnost evropských firem. Pro podnikatele by tak návrh znamenal vyšší náklady a komplikovanější podmínky pro jejich činnost. „Tato směrnice představuje zásadní ohrožení pro podnikatelské prostředí v EU. Zavádí přehnané regulace a sankce, které mohou firmy zbytečně poškodit,“ tvrdí Bartůšek.

Nikola Bartůšek kritizuje nejen obsah návrhu, ale i způsob jeho projednávání. Upozorňuje, že někteří europoslanci se snaží revizi prosadit pouze na úrovni výboru EMPL a následně ji postoupit přímo do tzv. trialogu, kde by o ní rozhodovali zástupci Evropského parlamentu, Rady EU a Evropské komise, čímž by byla obcházena širší diskuse v plénu Evropského parlamentu. Takový postup by pak omezil možnost europoslanců návrh upravit nebo odmítnout.

Bartůšek se proto snaží zabránit schválení směrnice výborem bez řádné diskuse. „Je důležité, aby o tak zásadní změně rozhodovalo plénum Evropského parlamentu, nikoli úzká skupina zástupců,“ tvrdí europoslankyně Bartůšek. Pokud se směrnici nepodaří zastavit na úrovni výboru, Bartůšek plánuje iniciovat sběr podpisů mezi europoslanci, aby bylo zajištěno její projednání na plénu Evropského parlamentu.