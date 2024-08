Nová finta supermarketů. Čarování s gramáží

Anketa Který muž v čele vlády je nejlepší? Fiala (ČR) 1% Fico (SR) 12% Tusk (Polsko) 0% Orbán (Maďarsko) 84% Scholz (Německo) 3% Nehammer (Raskousko) 0% hlasovalo: 14139 lidí



Desetihaléřové ceny však lze nalézt i nadále a supermarkety je stále častěji využívají, jelikož po zlevnění o 10 haléřů již mohou své výrobky označit coby zlevněné a přilákat tak spotřebitele, které zláká výrazně barevně značená slevová cedulka.



ParlamentníListy.cz nedávno poukazovaly, že jde o praxi supermarketů i u dražších výrobků – například řetězec Globus na své zákazníky nalíčil u čtvrtkilového kusu tuňáka, který běžně stojí 998 korun za kilo, slevu ve výši pouhých 25 haléřů. Peněženka zákazníků takovou slevu sice nepozná a při platbě hotovostí může být zaokrouhlení vyšší nežli samotná sleva, ale řetězec z toho má jasnou výhodu. Zlevněním daného kusu tuňáka z 244,76 korun na 244,51 korun totiž mohl použít rudou slevovou cedulku a vyčkávat, kdo ve spěchu přehlédne, že jde o „slevu neslevu“ a výrobek hodí, v domnění, že je levnější, do košíku.

Během letošního mistrovství světa v hokeji Albert nazýval slevu necelých 1,7 haléře na třetinku plzně „nepozazitelnou“ akcí a podobné slevy budí pozornost také u supermarketu Lidl, kde nebývají výjimkou ani slevy o 10 haléřů na více než 100korunových. Zákazníky v tomto roce v Lidlu zaujaly například blumy, které již „po slevě“ nestály 126 korun, ale „jen“ za 125,90 Kč.



Zlevňování o haléře pokračovala u dalších výrobků a někteří lidé již proto na přelomu roku „levnější“ ceny v Lidlu brali raději s humorem. „V pražském Lidlu na Vysočanské snížili od ledna ceny většiny produktů. Vyplatí se dojet třeba i z Ostravska, kdybyste někdo potřeboval…“ zaznělo v jedné z glos k cenovkám, které Lidl snížil jen o 60, 50 či dokonce pouze o 20 a 10 haléřů a neopomněl přidat velký nápis: „Levnější!“

Meloun za 2,19 Kč? Má to háček



V supermarketech se však zároveň začínají čím dál více objevovat i cenovky, které na první pohled značně lahodí oku. V oddělení ovoce a zeleniny řetězce Globus lze narazit například na vodní meloun za 2,19 Kč, meloun cukrový Galia za 6,49 Kč či meloun cukrový žlutý za 5,49 Kč.











A koho by nepotěšilo i hlávkové červené zelí za 3,49 Kč, kapusta za 4,49 Kč či celer za 6,49 Kč, že?









Má to však háček a kilo melounu za 2,19 Kč si z Globusu opravdu neodnesete. Při důkladnějším prozkoumání cenovky totiž vychází najevo, že jde o ceny za 100 gramů a kilo vyjde na ne zcela laciných 21,90 Kč. Půlka melounu, vážící 3,74 kg, tak je sice pod dvoukorunovou cenovkou, ale ve skutečnosti vyjde na 81,80 Kč. A to už není až tak lákavá nabídka, a kdo přehlédne, že nejde o ceny za kilogram, jak je to v prodejnách běžné, může být při placení dosti nemile zaskočen.







A to platí nejen u melounů, ale též u zeleniny. Hlávkové červené zelí za 3,49 Kč, kapusta za 4,49 Kč či celer za 6,49 Kč si tedy domů ve skutečnosti nikdo neodnese, jelikož i zde jde o ceny za 100 gramů a ne o běžné ceny za kilogram. Kilo červeného zelí tak ve skutečnosti vyjde na 34,90 Kč a celer má již na etiketě běžně udávanou cenu v Kč/kg ve výši 64,90 Kč.





Pozornost v supermarketech tak nelze polevit ani při nákupu ovoce a zeleniny – obzvlášť pokud se ceny zdají až podezřele nízké.

