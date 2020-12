Nová pohádka na ČT. Hezká. Až na...

Jak se už v podstatě stalo zvykem, i letos nabídla Česká televize na Štědrý večer novou pohádku. Tento rok to byla pohádka O vánoční hvězdě. A ve srovnání s minulými lety pohádka vcelku příjemně překvapila, ale ne všechny. Kritikům vadila například pasivita postav či předabovaná německá princezna. Nebo Aňa Geislerová v roli hlavní záporné postavy. „Vydržel jsem až do té chvíle, kdy se tam objevila zase ta rajda Aňa a musel jsem odejít, udělalo se mi nevolno,“ ozvalo se. Jiní ale „zlou“ Geislerovou ocenili. „Konečně hraje roli, pro kterou má vrozené dispozice,“ zaznělo od diváka.

Hlavními postavami jsou mladý vesnický učitel Václav v podání Vojty Kotka, dále padlá hvězda Denička ztvárněná Terezou Rambou Voříškovou, učitelova vysněná princezna, kterou hrála německá herečka Leonie Brill a jako hlavní záporná postava účinkuje v pohádce herečka Aňa Geislerová jako hvězda Proxima. Kromě toho v pohádce hrají i Ondřej Sokol, Kryštof Hádek, Matěj Hádek nebo Zlata Adamovská. Režisér Karel Janák pohádku točil v Tatrách a také na zámcích Žleby a Kačina.

Děj není složitý – učitel je zamilován do princezny, ovšem vlastní plachost mu brání, aby v tomto směru něco podnikl. Pomoci se mu dostává právě od hvězdy Deničky, kterou na zem srazila Proxima, aby zabrala její místo po boku vedle Síria. A ta se snaží plány zhatit.

Celá pohádka je k dispozici na iVysílání České televize ZDE

Pohádku už na iDnes hodnotila filmová kritička Mirka Spáčilová, na Aktuálně.cz pak Martin Šrajer a na iRozhlasu Kristina Roháčková.

Spáčilová ocenila originální námět, i když paralely by tu byly. „Přestože nápodoba principu Anděla Páně v propojení světů nad hlavami a na Zemi bije do očí: pouze místo nebeské rodiny se obloha pro změnu stala sídlem stylizovaných hvězd s obdobně stylizovaným vesmírným slovníkem,“ upozorňuje. Jejímu oku lahodila i princezna v zasněžených kulisách, ne však to, co princezna říká. „Člověk se kroutí, když z úst královské dcery slyší fráze typu Superstar: Opravdu jsem si ten večer užila,“ míní kritička. Dodejme, že česky nehovořící Leonie Brillová byla předabována. Dále Spáčilová vyzdvihla herecké výkony Terezy Ramby Voříškové a Ondřeje Sokola i povedené triky, které přiřkla spolupráci s Němci a Slováky.

Nicméně, scénář podle ní mohl přidat na humoru a až příliš se v něm hledělo na splnění povinností. „Naplňuje povinnou metráž, povinný zásnubní ples, povinné spárování hodných, povinný trest pro zlé a vůbec otřepané povinnosti žánru,“ říká Spáčilová, ale dodává, že v kolekci vánočních pohádek ČT patří tato pohádka k těm povedenějším.

Martinu Šrajerovi z Aktuálně.cz vadilo, že je prý pohádka dějově chudá, i když v oblasti kostýmů a triků kvalitní. Film podle něj nerozvíjí některé slibné interakce mezi obyvateli Země a obyvateli hvězd. Princezna podle něho postrádá jakékoliv osobnostní rysy a je „redukována na pouhou vyprávěcí funkci bez vlastních potřeb“.

„Zřejmě je troufalé chtít po každé pohádkové hrdince, aby byla stejně akční a dobře prokreslená jako Vorlíčkova Popelka. Pasivita a nevýraznost Amálky, která ve filmu slouží výlučně k tomu, aby splnila přání protagonisty, je však i na české poměry unikátní,“ píše Šrajer, podle nějž se princezna do učitele zamiluje až moc lehce.

„Scénář Karla Janáka a Michala Čunderleho nepracuje s motivy, kontrasty a paralelami kdovíjak promyšleně. Spíše poněkud neústrojně vrší nápady, které někdy potěší obrazovým či jazykovým důvtipem, často ale jen vyplňují prostor mezi úvodem a závěrem. Poměrně rychle se vyčerpá například neustále omílaný vtip se Síriovou marnivostí. Mnoho bezobsažných, pro účely zápletky postradatelných scén s drobnými vtípky a jazykovými hříčkami především dává prostor hercům. Většina je sama o sobě výtečná a dokážou dodat jiskru i replikám typu ‚mýlit se je hvězdné‘. Každý si roli současně uzpůsobil svému naturelu, až působí, jako by hráli v různých filmech,“ míní kritik.

Oceňuje, že oproti jiným pohádkám vypadá tato výpravněji a ladovská zima v Tatrách je malebná. Ale vyčítá celkovou pasivitu postav. Absence moralizování prý může být pro někoho lákadlem. „Na druhou stranu není moc výchovné, když film pro děti v zásadě tvrdí, že v životě není potřeba se příliš snažit, překonávat náročnější překážky a o něco se zasloužit. Zjevně se stačí správně zamilovat nebo počkat, až nám někdo pomůže,“ píše kritik ironicky.

Vcelku podle něj film díky obsazení a kvalitnější produkci poslouží jako dobrá kulisa. „Vzhledem k úrovni českých televizních pohádek to není málo, leč pořád je to o dost míň, než co by všichni zapojení umělci při svém nadání mohli předvést s lepším příběhem,“ uzavírá své hodnocení.

Kristina Roháčková z iRozhlasu si užívala hrátky s jazykem i laskavý humor, i jí se líbily ladovské kulisy v Tatrách. A zamlouvalo se jí také herecké obsazení, které podle ní vyvažuje dva nedostatky: „K nadabované německé princezně příliš nepřilneme a rozpočet na paruky snad kompletně skončil v Sokolových blonďatých loknách.“

A také ji mrzí, že přátelství není v pohádce zdaleka tak důležité jako romantická láska. „V tomto ohledu tak snímek potvrzuje pravidlo řady podobných příběhů, kde platonickému poutu mezi lidmi není přikládána stejná váha. I když v nich, třeba právě jako v případě O vánoční hvězdě, fungují scény mezi přáteli podstatně lépe než mezi dvěma bleskově zamilovanými,“ říká Roháčková.

Vcelku dobře hodnotili pohádku diváci na Česko-slovenské internetové databázi, kde získala hodnocení 62 % ze sta možných. Recenze jsou ovšem pestré a na rozdíl od zaběhnutých kritiků ve výrazivu necenzurované.

„Není to průšvih, ale ani žádný zázrak. Je třeba ocenit nápad s hvězdami jakožto bytostmi, jež mají stejné starosti a poklesky jako lidé. Tereza Ramba je skvělá, zdatně jí sekundují Hádkové a i naše nejlepší politička... ehm pardon herečka Anička patent na rozum Geislerovic dokazuje, že hrát megery jí sluší. Jedině král elfů Sokol se musí nasrat všude a působí směšně,“ mínil jeden hodnotící.

„Pokud přijmeme předpoklad, že je nutné točit na každý Štědrý den aspoň jednu novou televizní pohádku, tak takhle by to šlo. Neurazilo. Trochu zapracovat na vztazích mezi postavami a nebál bych se to označit dokonce za 'dobré'. Takhle mě bavili hlavně hvězdný Sirius a Denička, nebál bych se jejich chování ještě trošku víc přehnat,“ tvrdí další.

Byli i tací, kteří si nebrali servítky. Například jistý „flanker.27“, jenž stejně jako Martin Šrajer kritizoval pasivitu postav, ovšem o poznání ostřeji. „Jsem rád, že se tvůrce poučil, a proto v zájmu džendrové, ba přímo kosmické rovnosti, jsou v této pohádce úplně pasivní naprosto všichni. Vašek pasivně zbožňuje princeznu, královna pasivní rezistencí hodlá přimět dceru provdat se za prince, Bezejmenný pasivně zachraňuje Deničku, Měsíc má z oblohy kůlničku na dříví a nezdá se, že by mu vadila neúplná souhvězdí a tak dále a tak dále. Dokonce i ta hybatelka zla Proxima moc aktivity nevyvine, mimo nějakého toho magického odfouknutí. Prakticky každé hnutí stojatých vod se tu stane jen proto, že je napsané ve scénáři, a to včetně jakéhokoli romantického citu. Tak jak se v Limonádovém Joeovi pěje 'krávy cituplně bučí', tady by mohl Kotek alias Vašek s dětmi nazpívat 'princezny cituplně čučí' a říkají tomu láska,“ kritizuje režiséra Janáka.

Celý děj by se podle internetového kritika dal zvládnout za 30 minut a prý by to i prospělo, vzhledem k tomu, že nejpovedenější část filmu je začátek. „Pak už je to natahované jak převařená špageta. Dají se pochválit kostýmy, lokace a kamera, i to, že to není jako asi tak 95 % současných pohádek vyloženě trapné či vulgární, ale za více než dvě vánoční hvězdičky to není. První je za ten začátek, druhá za Gajslerku v černé díře alias prdeli, kam patří už dávno,“ obul se do herečky, která ztvárnila Proximu.

Jiní naopak výkon Geislerové považovali za dobrý a svým herectvím prý rozčeřila „načančanou a rozvleklou nudu“. „Anička Geislerovic konečně hraje roli, pro kterou má vrozené dispozice, tedy nesympatickou potvoru,“ chválil výkon další diskutér. Naopak pro jednoho z kritiků byla Geislerová důvodem, proč pohádce nedal pět hvězdiček: „Hvězda mínus za Aňu Geislerovou, ta začala dobře, ale po sestupu na Zemi úplná katastrofa.“

Kromě toho se objevily námitky, že Geislerová, ale i další herci, jsou až příliš často obsazováni v českých filmech. „Vydržel jsem až do té chvíle, kdy se tam objevila zase ta rajda Aňa a musel jsem odejít, udělalo se mi nevolno,“ pravil Solverino. Další kritik měl za to, že mu herečka z principu nevadí, ale každý den ji v televizi vidět nemusí.

Poměrně často se objevovala kritika, že pohádka dějově vykrádá film Hvězdný prach (v originále Stardust) z roku 2007. Je pravda, že v postavě hvězdy, která spadne na zem a potřebuje pomoc od mladíka – hlavního hrdiny, se pohádka filmu podobá, nicméně v ději se rozchází (padlá hvězda neskončí se svým zachráncem). Nemluvě o kulisách.

Dodejme také, že hvězdy z nebe v českých pohádkách sestupují nikoli poprvé. Astronomickou tematiku už měla pohádka Princ a Večernice Václava Vorlíčka, v níž zazářila Libuše Šafránková. Ta koneckonců mohla potěšit i ty, kterým se O vánoční hvězdě nelíbilo, protože ČT na novou pohádku navázala osvědčenou klasikou, tedy Popelkou.

