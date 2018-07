Nová posila TOP 09. To budete koukat! Když si ho pozvete, vychválí vám EU

Politická strana TOP 09 do svých řad získala další známou tvář, kterou by chtěla oslovit hlavně mladší voliče. Za stranu, kterou po Miroslavu Kalouskovi převzal Jiří Pospíšil, bude v podzimních komunálních volbách kandidovat jednadvacetiletý zpěvák a herec Adam Mišík. O jeho politických krocích jako první informoval server Týden.cz.

Mladý a nadějný zpěvák Mišík tak doplní právničku Hanu Marvanovou a právě Jiřího Pospíšila, kteří se budou ucházet o hlasy voličů v Praze. Ta je pro TOP 09 životně důležitým místem, neboť pražští voliči ve volbách tradičně straně vyjadřují nadprůměrně vysoké sympatie. „Adam Mišík bude na kandidátce pro hlavní město Prahu na 22. pozici. Této významné posily si moc ceníme,“ uvedl předseda Jiří Pospíšil.

Anketa Věříte, že za 10 let se naše země bude mít lépe než dnes? Věřím 14% Nevěřím 86% hlasovalo: 1862 lidí

Adam Mišík je podporovatelem TOP 09 dlouhodobě. V dubnu tohoto roku TOP 09 odstartovala tzv. „roadshow“, na které TOP 09 prováděla mezi obyvateli Česka osvětu o Evropské unii a jejím fungování. V souvislosti s tím uveřejnila TOP 09 na svém facebooku v dubnu krátké video, obsahující právě rozhovor Adama Mišíka s Jiřím Pospíšilem.

„My se mladým lidem snažíme vysvětlit, proč je dobré být v Evropské unii. A proč takové ty řeči o Czexitu, že se bez EU budeme mít lépe, proč jsou nesmyslné a pro budoucnost mladých lidí strašně nebezpečné,“ začíná video Jiří Pospíšil sedě s půllitrem piva proti Mišíkovi. „Já si myslím, že je hlavně důležité vycházet z osobní roviny, z rodinné historie. Můj děda byl americký voják, táta ho nikdy nemohl poznat, nikdy se nepotkali, byli rozděleni tím, že se rozdělila Evropa. My jsme spadli do té izolované části. Myslím si, že takových příběhů byla v Evropě spousta a neměly by se opakovat,“ vysvětlil Mišík.

Fotogalerie: - Zkouška sirén

„Vždycky, když naše země spadla do nějaké izolace, tak nastaly temné časy. A ty tendence a názory, že bychom se opět měli izolovat, tady rezonují ve velkém, a proto si myslím, že je čas, aby se každý člověk, který chce žít ve svobodné Evropě, zapojil a snažil se tu problematiku nějak řešit,“ pokračoval Mišík a zdůraznil, že je potřeba prosadit myšlenku žití ve svobodné Evropě.

„Právě jeho upřímný zájem o politiku a veřejné dění nás utvrdily v myšlence, že jde o vynikajícího kandidáta. Sdílí naše hodnoty a proevropské postoje, je vzorem pro mladé lidi,“ dodal Pospíšil s tím, že Mišík nebude pouze líbivou tváří na billboardy. Nutno ale dodat, že 22. místo kandidátky je prakticky vzato nevolitelná pozice, Mišík by musel být na Magistrát „vykřížkován“ davem podporovatelů.

Původní zpráva ZDE

Psali jsme: FOTO Je nás málo, ale stejně se vyfotíme. Já demonstrovala sama, mě neměl kdo fotit. „Mohutný úspěch“ protestů proti Babišovi Ruský vliv? Houby! Koupí nás Čína! Analýza hovoří jasně Ale oni nepili šampaňské. Disident vytáhl na obranu Václava Havla Novičok: Dva lidé byli prý otráveni omylem. Leží ve stejném špitále jako Skripalovi

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mak