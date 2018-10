Nováková: Jméno kupujícího ostravských hutí mě nepřekvapilo

„Liberty House byla jednou ze dvou firem, se kterými ArcelorMittal jednal, tou druhou byla British Steel, takže nás to nepřekvapilo. Mě to nepřekvapilo ani z toho úhlu pohledu, že firma patří do skupiny Gupta Group, která je indická, takže i toto mohlo sehrát nějakou roli. Předpokládáme, že nový vlastník se hutí ujme a bude pokračovat ve výrobě, tak jak je v podmínkách, které nařídila Evropská komise,“ uvedla Nováková.