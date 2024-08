Nové VIDEO z atentátu na Trumpa. Z pohledu policisty

Nedávný atentát na republikánského kandidáta na prezidenta otřásl Spojenými státy. Šéfka Tajné služby Spojených států Kimberly Cheatleová dokonce rezignovala na svůj post, neboť uznala, že její lidé měli Trumpa lépe chránit a vyvodila z celé situace osobní odpovědnost.

Video zachytila kamera umístěná na těle policisty zasahujícího proti atentátníkovi. Ukazuje, že se ochránce zákona snažil s pomocí nejprve neúspěšně vylézt na střechu, kde se podle všeho skrýval útočník. Kdyby se policistovi povedlo vylézt na střechu, teoreticky mohl zasáhnout mnohem dřív. Teprve poté, co jeho pokus skončil pádem k zemi, si to rozmyslel a rozběhl se po trávníku pro zbraň do policejního vozu.

Policie tvrdí, že strážce zákona v první chvíli selhal při pokusu vylézt na střechu, protože nedokázal vylézt po zdi a současně držet zbraň v pohotovosti.

JUST IN: New bodycam footage shows the moment Thomas Crooks pointed his gun at a police officer who confronted him on the roof.



The officer could be seen falling from the roof before running to grab his rifle. (Audio is off until 1:38 in the footage)



The officer confronted… pic.twitter.com/xwgJ9DKOH9