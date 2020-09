Novičok, ruský státní jed. Otrava Navalného je atentát na celou demokracii. Přitvrdit sankce, žádá Martin Fendrych

Bývalý náměstek ministra vnitra a novinář Martin Fendrych ve svém pravidelném komentáři pro Aktuálně.cz promluvil o údajné otravě ruského opozičního předáka Alexeje Navalného. Co to znamená pro Českou republiku? „Nejlepší odpovědí by bylo upevnění klížící se české demokracie, oslabení stran a hnutí, které Rusko veřejně podporují,“ navrhuje Fendrych. Atentát na demokracii!

Navalnyj měl být otráven jedem novičok. Potvrdila to berlínská nemocnice Charité, kde opozičník leží v kómatu. Dle Fendrycha jde o strašlivou, ale nepřekvapivou zprávu. Toxikologický rozbor Navalného vzorků provedla speciální laboratoř německé armády a spolková vláda bude požadovat, aby Rusko vysvětlilo své případné zapojení do tohoto atentátu.

„To všecko jistě musí zaznít, nikdo ale neočekává, že by Putinovi policisté skutečně vyšetřili, kdo Navalného otrávil, natožpak kdo to objednal,“ poznamenává skepticky Fendrych.

Ředitel ruské rozvědky Sergej Naryškin řekl: „Nelze vyloučit, že situace s Navalným byla provokací západních tajných služeb.“ Mluvčí prezidenta Putina zase prohlásil, že by otrava Navalného nikomu nepomohla.

Tomu Fendrych odmítá uvěřit: „Skutečně? Pojďme si to rozebrat,“ a dodává: „Otráven byl novičokem, tedy čímsi, co lze nazvat ruským ‚státním‘ jedem. Taktika akce je složitá. Lidé se budou (zdánlivě logicky) ptát: Proč by ho Putin nechal zabít novičokem? To je, jako by se rovnou přiznal. A proč by ho dovolil převézt do Německa? Musel přece vědět, že v jeho těle najdou jed.“

„Zároveň však platí to druhé – novičok je jako razítko na bumážce, jež říká: Státní akce, kterou provedli buď civilní, nebo vojenští agenti,“ osvětluje Fendrych záměry ruské tajné služby. „Putinovi podřízení dávají světu najevo, že si dělají a budou dělat, co chtějí, a ještě se budou Západu smát do ksichtu.“ Domnívá se komentátor.

„Proč Navalného Rusové dovolili transportovat do Berlína, je najednou úděsně srozumitelné. Doma jedy údajně nenašli. Kdyby ho nenechali převézt do Charité, přiznali by vinu, zároveň by se však svět nedozvěděl o té strašné, vražedné látce, kterou byl otráven. Takhle se novičok dostal na scénu, přesně jak chtěli,“ kombinuje dál Fendrych. Je to podle něj stejný scénář jako s exagentem Skripalem.

„Co udělá Evropská unie a NATO, Spojené státy a další země?“ ptá se dál novinář. Podle něj asi nic moc. „EU i USA se horko těžko brání ruskému vměšování do voleb, kyberútokům a hybridní válce. Odtud plyne: To všecko bude pokračovat. Putin se nedá zastavit nějakými prohlášeními, směje se jim.“

Fendrych si také myslí, že by určitě měly přitvrdit alespoň ekonomické sankce Západu vůči Rusku. Ale ani to není prý příliš reálné. Rusové jsou prý rafinovaní: „Perfektně rozkládají západní státy včetně nás, podporují neonacisty, ‚exitáře‘ (brexit, czexit), rozbíjejí demokracii, pěstují si svoje lidi (u nás mají na své straně dokonce prezidenta a vysoko postavené poslance ve sněmovně),“ píše.

„Počkejme, jak zareaguje Evropská unie,“ radí a je přesvědčen, že jde skutečně o klíčovou záležitost: „Navalnyj je lídr opozice, představuje podstatu demokracie, otrava takového člověka je atentátem na demokracii. Putin tím světu i své domácí scéně ukazuje (nebo otravy využívá, aby ukázal): Takhle zatočím s demokraty já, doživotní vůdce Ruska.“

Česká odpověď na otravu bude dle něj určitě opatrná a ponese se v duchu EU. Fendrych také doufá, že si u nás víc lidí uvědomí, jak nepřijatelný ruský režim je. „Nejlepší odpovědí by bylo upevnění klížící se české demokracie, oslabení stran a hnutí, které Rusko veřejně podporují. Podpora ruské opozice. Azyl pro Putinem pronásledované Rusy.“

