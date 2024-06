Novotný psal Babišovi. Ty nemáš rád ani vlastní děti

Pátek 14. června byl Světovým dnem dárců krve, jehož poselstvím je upozornit na pacienty potřebující celoživotně transfuzní přípravky a zdůraznit nezastupitelnou roli dárců krve nebo krevní plazmy. Český červený kříž vyzval k pravidelnému dárcovství.

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš na sociální síti X poděkoval všem současným dárcům: „Dnes slavíme Světový den dárců krve a já chci poděkovat všem, kteří krev darují. To vy pomáháte zachraňovat životy. Moc si vás vážím.“

Na jeho příspěvek reagoval starosta Řeporyjí Pavel Novotný (ODS), který Babiše označil za blábolícího psychopata, který myslí jen na sebe a že dárců krve si také neváží. „Nevážíš. Blábolící psychopat. Andreji, ty jsi disociál, co NIKDY nemyslí na druhé. Na lidi, tywe. Co to meleš,“ vyjevil Řeporyjec, a že naopak předseda ODS na lidi myslí. „Petr Fiala se probudí a myslí na lidi, na stát. Ty nemůžeš (a nemáš) rád ani svoje vlastní děti. Hraniční porucha osobnosti ti to neumožňuje. Jen sám sebe. Tak nemel.“

Nevážíš. Blábolící psychopat. Andreji ty jsi disociál, co NIKDY nemyslí na druhé. Na lidi, tywe. Co to meleš. Petr Fiala se probudí a myslí na lidi, na stát. Ty nemůžeš (a nemáš) rád ani svoje vlastní děti. Hraniční porucha osobnosti ti to neumožňuje. Jen sám sebe. Tak nemel. — Pavel Novotný ???? (@PavelNovotnak) June 14, 2024

Tento týden zasedala Výkonná rada ODS, aby rozhodla o tom, zda Novotný zůstane členem ODS. Rada nakonec rozhodla v jeho prospěch, navzdory tomu, že před volbami do Evropského parlamentu bylo řečeno, že některé z kontroverzních výroků nejsou slučitelné se členstvím v Občanské demokratické straně. Předseda sněmovní frakce ODS Marek Benda ocenil Novotného omluvu a závazek odpracovat 100 hodin na onkologickém pracovišti.

Psali jsme: „Omluva a 100 hodin práce na onkologii.“ Novotný zůstává v ODS

Novotný se ještě před zasedáním rady omluvil za své výroky na sociálních sítích, kde urážel Felixe Slováčka a předpověděl smrt jeho dcery Anny Slováčkové, která bojuje s rakovinou.

Pro iDNES novinář Petr Kolář shrnul, jak byl Novotný schopen se ve straně udržet. Mimo jiné vzpomněl slova Alexandry Udženije, jeho velké obhájkyně z pražské organizace, že Pavel je svůj, určitě to udělá znovu, ale rozhodně to není největší problém, co ODS trápí.

Na svém facebookovém profilu se Kolář ve čtvrtek podělil s událostmi, které nastaly po vydání jeho článku. „S ODS je fakt sranda. Napsal jsem na iDnes text o tom, proč výkonná rada podržela Pavla Novotného ve straně. Krátce poté přišla sms z centrály ODS…“ napsal Petr Kolář.

Vedení ODS Koláře, dle jeho slov, upozornilo na nepřesnost v jeho článku. Konkrétně mu píší, že v článku uvedl, že předsednictvo strany navrhlo vyloučení Pavla Novotného, což není pravda. Skutečnost je taková, že předsednictvo pouze konstatovalo, že Novotného výroky jsou lidsky nepřijatelné a neslučitelné s členstvím v ODS. Žádný formální návrh na vyloučení však předložen nebyl. Vedení ODS proto novináře požádalo o úpravu informací v článku.

„Dobrý den pane redaktore, dovolte mi upozornit na nepřesnost ve Vašem článku ‚Co udrželo Novotného v ODS?‘, kde v perexu uvádíte informaci ‚Předsednictvo strany tehdy navrhlo vyloučení‘. Žádný návrh nebyl na jednání přijat ani k němu nedošlo. PŘ tehdy konstatovalo, že je výroky považuje na lidsky nepřijatelné a neslučitelné se členstvím. Prosím o úpravu informace. Předem děkuji‘,“ přepsal Kolář znění textové zprávy od ODS.

Petr Kolář jim odepsal, že je ochoten článek upravit. Ironicky však poznamenal, že si nemyslí, že by běžný čtenář viděl rozdíl mezi formulacemi „navrhli vyloučení“ a „konstatovali, že to je neslučitelné se členstvím“.