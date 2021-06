Novotný školí mládež ODS. A k fotbalu s Holandskem se rozepsal o „bolševické Spartě“

Ze života starosty! Známý komunální politik a bývalý král českého bulváru Pavel Novotný se opět činil na svém twitteru. Bude prý učit mladé kádry v ODS jak se prezentovat v politice. Komentoval poslední vítězné utkání Česka proti Nizozemsku. Moc to ale netrefil. Prý rychta 4:O. Výkon nároďáku údajně stojí na Slavii. A Sparta? „Bolševická…umolousaná!“ Shání také truhláře, bude zachraňovat studánku.

Novotný se na sociální síti třeba pochlubil, že ho místní buňka ODS v Luhačovicích pozvala na besedu s mladými členy strany. „Zítra na pozvání ODS Luhačovice beseduji s mladými puškami koalice SPOLU ve Vizovicích,“ napsal a ironicky dodal: „Téma: jak se prezentovat v politice:-) Učím, jak před starými skrýt ambice.“ Nejdříve ale prý bude chtít poděkovat spolustraníkům na Moravě za to, že v tak těžkém prostředí pracují pro značku Občanské demokratické strany.

Zítra na pozvání ODS Luhačovice beseduji s mladými puškami @SpoluKoalice ve Vizovicích. Téma: jak se prezentovat v politice:-) Učím, jak před starými skrýt ambice :-) Nejdřív ale na každém moravském setkání poděkuji spolustraníkům, že v tam těžkém regionu kopou za brand @ODScz — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) June 27, 2021

Novotného pozornosti neunikl ani fotbalový zápas České republiky proti Nizozemí na evropském šampionátu. Před zápasem viděl řeporyjský starosta věc velice pesimisticky, protože napsal: „Bojím se, že dostaneme rychtu. Něco jako 0:4 nebo tak. Vůbec našim nevěřím. Naštěstí se zranil Darida a hraje se to od 0:0. Jsem hroznej pesimista.“

Bojím se, že dostaneme rychtu. Něco jako 0:4 nebo tak. Vůbec našim nevěřím. Naštěstí se zranil Darida a hraje se to od 0:0. Jsem hroznej pesimista. — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) June 27, 2021

Následovaly další tweety, kde pochyboval o kvalitách brankáře Vaclíka. „Sere mi, jak si čtvrtý poločas nevytvoříme jedinou golovku. Sakraaaa,“ skučel deprimovaně Novotný v půlce zápasu. Fotbalové nebe se rozjasnilo až po gólu Tomáše Holeše doplněném další úspěšnou střelou Patrika Schicka. „Jsem vám to říkal. To bylo strachu,“ napsal po skončení utkání a doplnil to tvrzením, že výkon českého týmu stojí výhradně na slávistických hráčích. „Je to celé o Slavii. Díky bohu.“

Sere mi, jak si čtvrtý poločas nevytvoříme jedinou golovku.. Sakraaaa — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) June 27, 2021

Jsem vám to říkal.

To bylo strachu — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) June 27, 2021

„Slavia je v takovém laufu, že člověk právem doufá, že by mohla v sobotu seknout ty Dány.“ Napsal s nadějí. „Ono i historicky zpátky sto let, kdykoli československý nebo český nároďák něco dokázal, vždy to bylo s osou, kterou tvořili hráči Slavie Praha. Sparta je v tomhle prokletá, bolševická, umolousaná...“ posmíval se vytrvale rivalovi červeno-bílých Řeporyjec.

Ono i historicky zpátky sto let, kdykoli československý nebo český nároďák něco dokázal, vždy to bylo s osou, kterou tvořili hráči Slavie Praha. Sparta je v tomhle prokletá, bolševická, umolousaná... — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) June 28, 2021

Dalším milým příspěvkem, kterým se Novotný pochlubil, byla fotografie jedné z posledních řeporyjských studánek, kterou údajně hodlá obnovit a zrekonstruovat. „Dělám si takové zjednodušené poptávkové řízeníčko, chtěli bychom to tam prosekat a frknout nad ni nějakou stříšku, altánek. Truhláři, co se nudí, ruku hore do zpráv, či tipy sem, kuju :-)“

Jedna z posledních pražských studánek. Dělám si takové zjednodušené poptávkové řízeníčko, chtěli bychom to tam prosekat a frknout nad ni nějakou stříšku, altánek. Truhláři, co se nudí, ruku hore do zpráv, či tipy sem, kuju :-) pic.twitter.com/3f0SpeiuUd — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) June 28, 2021

