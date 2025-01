Novou kanadskou premiérkou má být „ministryně všeho“. A hned se pustila do Trumpa

V pondělí oznámil Justin Trudeau svou rezignaci jak na pozici premiéra země, tak i předsedy Liberální strany. Na jeho místo v Liberální straně by se podle odhadů odborníků měla dostat po sjezdu strany právě Freelandová, která v Trudeauově vládě zastávala zprvu post ministryně zahraničí, poté ministryně financí. I proto si v kanadských médiích vysloužila přezdívku „ministryně všeho“.

Během první Trumpovy administrativy se Freelandová, tehdy v pozici ministryně zahraničí, zapojila do významných střetů se Spojenými státy kvůli Trumpovu rozhodnutí zavést cla na dovoz oceli a hliníku z Kanady. Byla také úzce zapojena do jednání o revizi dlouhodobé Severoamerické dohody o volném obchodu neboli NAFTA.

„Kanada v podstatě nedala USA v těchto jednáních nic,“ řekl pro CNN emeritní profesor torontské univerzity Nelson Wiseman. „Freelandová Trumpa v podstatě převálcovala.“

Freelandová se od té doby stala podle CNN pro Trumpa cílem pro jeho rétorické výpady. Nedávno ji kritizoval jako „zcela toxickou, s níž se nedá uzavřít žádná dohoda“.

„Když vám vyhrožuje tyran, odpovědí je neustoupit,“ řekla Freelandová po jednání s Trumpem. „Odpovědí je být jednotní a stát pevně.“

Jednání s Freelandovou byl přítomný i Trumpův švagr Jared Kushner, manžel Trumpovy dcery Ivanky.

Kushner ve svých pamětech nazvaných „Breaking History“ obvinil Freelandovou, že záměrně zdržovala jednání a veřejně v rozhovorech mluvila proti politice Bílého domu, informuje CBC News.

Dále Kushner napsal, že Kanada s Freelandovou u kormidla se zapojila do „stále více frustrující série jednání“ a „odmítla se zavázat k jakýmkoli podstatným změnám“.

Kritizoval ji také za to, že opouštěla jednání a pořádala tiskové konference s kanadskými novináři. Ti pak směrem k americké delegaci „pronášeli fráze jako: ‚Dostávám zaplaceno v kanadských dolarech, ne v amerických dolarech,‘“ vzpomínal na jednání s Freelandovou Kuschner.

Pokud by se tedy Chrystia Freelandová dostala nejen do vedení Liberální strany, ale do čela Kanady, byla by jednání mezi Kanadou a USA velmi problematická.

Předvolební průzkumy však nemluví ve prospěch Freelandové a Liberální strany. V roce 2021 Liberální strana získala 32 % hlasů. Její největší rival, Konzervativní strana, 33 % hlasů. Ovšem konzervativci nenašli koaliční potenciál pro sestavení vlády.

To z letošních předvolebních průzkumů vypadá zcela jinak. Konzervativní strana má naději na zisk až 44 % hlasů, kdežto Liberální strana jen 20 %. Pokud by tedy volby dopadly tak, jak naznačují průzkumy, premiérem Kanady by se stal Pierre Poilievre.

Poilievre se k Trumpově návrhu, aby se Kanada stala 51. státem USA, vyjádřil velmi odmítavě. Přesto s Trumpem sdílí zásadní hodnoty konzervativismu, jako je skepse k environmentálním otázkám, velkou opatrnost stran migrace a odpor k takzvanému wokeismu. Především Poilievre prosazuje, že chce skoncovat s „mesiášským komplexem v politice“ a „utopickým wokeismem“, které podle něj definovaly éru Trudeaua. On chce pracovat ve prospěch „věcí, které jsou na obyčejných lidech velké a skvělé“, píše BBC.

