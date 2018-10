Nový e-shop se zdravotnickými prostředky úspěšně zahájil provoz

Společnost PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s., největší dodavatel zdravotnického materiálu do nemocnic na českém trhu, vstupuje na maloobchodní trh založením nového e-shopu ArgoMed. Ten je určen jak široké veřejnosti, tak i ordinacím.

Internetový maloobchodní trh roste v České republice stabilně již přes patnáct let. Za tu dobu se naučili Češi pravidelně nakupovat na internetu elektroniku, hudbu, filmy nebo potraviny. Na tento trend nyní reaguje společnost PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. a vychází vstříc zákazníkům v segmentu, kde nakupování přes internet stále není tak využívané, jako například v případě elektroniky. Změnit to má právě e-shop ArgoMed.

Ulehčí s administrací ordinacím

ArgoMed se zaměřuje na rozšíření obchodu směrem k soukromému sektoru. Je určen pro zdravotníky, odborné i veterinární lékaře, soukromé kliniky i firmy a veřejnost. Největší výhoda pro zákazníky je zázemí mateřské společnosti. Díky tomu, že ArgoMed disponuje zázemím a know-how největšího českého dodavatele zdravotnického materiálu do nemocnic, mohou i jednotliví zákazníci čerpat z nadstandardní zákaznické podpory, zjednodušeného systému objednávek, který ušetří čas či speciálních slev pro ordinace. Například veškeré objednávky vyřizuje ArgoMed do druhého pracovního dne od objednání. O službách, jakožto jedné z největších přednosti ArgoMedu hovoří i Pavel Hanuš, předseda představenstva a generální ředitel společnosti PROMEDICA PRAHA GROUP a.s. "Založení ArgoMedu znamená, že přinášíme kvalitní služby a zákaznickou podporu, díky kterým se Promedica stala největším dodavatelem do nemocnic, i praktickým lékařům a široké veřejnosti. Pevně věřím, že zákazníci naše služby ocení a ArgoMed získá pevné místo na trhu".

Zdravotnické potřeby jednoduše až domů

Návštěvy lékáren a zdravotnických potřeb jsou pro každou domácnost časovou zátěží, kterou by členové rodiny dokázali bezpochyby lépe využít. Proto se zaměřuje ArgoMed i na jejich požadavky. Nyní může jakýkoliv člen rodiny během chvíle z pohodlí domova vybavit celou domácnost nejen zdravotnickým materiálem od náplastí, obvazů až po dezinfekční přípravky, které mu budou v co nejkratším čase doručeny až domů. Ze zdravotnického materiálu nabízí ArgoMed kompletní sortiment k výbavě domácí lékárničky - rukavice, náplasti, obvazy, roušky, vybavení pro poskytnutí první pomoci, dezinfekce a mnoho dalšího. Kromě vybavení lékárniček zde zákazníci naleznou i potřeby pro zubní hygienu, kosmetiku nebo potravinové doplňky. Vše se jednoduše objedná z pohodlí gauče bez nutnosti návštěvy lékáren

ArgoMed oceňují i sportovní kluby, školy a estetické kliniky

Velký zájem registruje ArgoMed i ze stran sportovních klubů nebo spolků organizující dětské tábory a lyžařské kurzy. Organizátorům, kteří potřebují kvůli dětským aktivitám mít připraven velký počet zdravotnického materiálu, nyní ArgoMed šetří čas, který využívají k organizování dětských aktivit. Navíc nemusí řešit, jak převezou velký objem materiálu. Klientské centrum ArgoMedu je vždy připraveno poskytnou odbornou pomoc s výběrem správných zdravotnických potře

Promedica znamená spolehlivost již více než čtvrtstoletí

Jeden z největších hráčů na poli logistiky a distribuce zdravotnického materiálu v České republice působí na trhu již od 90 let. V českém zdravotnictví je přítomnost společnosti PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. světlým bodem, vzhledem k tomu, že jako jeden z mála leaderů trhu má jasnou vlastnickou strukturu a 100% český kapitál. Generální ředitel Pavel Hanuš vybudoval tuto firmu z úplných základů. V současnosti tvoří firmu 15 divizí jako například divize Pharma, Zdravotnické technologie, Operační program, Diabetologie nebo Intervenční radiologie a kardiologie. Její spolehlivost, díky které je považována za největšího nezávislého distributora na českém otevřeném zdravotnickém trhu je možná díky vlastnímu zázemí čítající přes 27 000 m2 ploch ve vlastních skladech, 1800m2 kanceláří pro vyřizování požadavků zákazníků a 32 nákladním vozům a dodávkám.

Mezi největší zákazníky a partnery společnosti patří FN Královské Vinohrady, Všeobecná fakultní nemocnice, FN Plzeň, FN Motol, FN Brno, FN U Svaté Anny, FN Ostrava, FN Olomouc, Thomayerova nemocnice a mnoho dalších. Prestižní spolupráci provozuje firma s největšími hráči na trhu jako jsou Abiomed, AngioDynamics, Baxter, Bayer, Carestream, Gama, Kimberly Clark, Sanofi Aventis, Supermax, Smith&Nephew a další.

autor: Komerční prezentace