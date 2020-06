Nový předseda Rady ČT Kühn vysvětloval: Dvořák dostal 1,6 milionu, abychom ho nemuseli odvolat

René Kühn je nově zvoleným předsedou Rady ČT. V rozhovoru pro Aktuálně.cz připustil, že to bude „dobrodružné“, a to přesto, že při vlastní volbě žádného soupeře neměl. Veřejnoprávní médium, podle jeho slov, odvádí velmi dobrou práci. Strach o nezávislost nemá.

Kühn k současnému složení Rady ČT uvedl, že je mnohem pestřejší, co se týče různých pohledů na Českou televizi, možná i vůbec pohledů na veřejnoprávní média. „V tomto smyslu se domnívám, že nás s kolegy čekají sáhodlouhé debaty o spoustě témat,“ sdělil Kühn.

Vyjádřil se i k tomu, že generální ředitel České televize Petr Dvořák vůbec poprvé od svého nástupu do funkce nedostal stoprocentní bonus. Třetina mu byla odejmuta kvůli komplikacím při plánování rozpočtu a dlouhodobého výhledu, místo 2,4 milionu tedy dostal jen 1,6 milionu. Radní Hana Lipovská však dokonce navrhovala, aby generální ředitel nedostal žádný bonus. Její návrh podpořili pouze další tři radní. „Z mého pohledu by přiznání nulového bonusu znamenalo, že svým způsobem udělal všechno špatně. Takže pokud by mu rada nedala žádný bonus, tak potom – tak jak to chápu já – bychom museli na příštím zasedání hlasovat o odvolání generálního ředitele. A to mi přijde jako naprosto extrémní pohled na věc,“ poznamenal Kühn.

Odvolání generálního ředitele ČT podle jeho slov není na pořadu dne. „K odvolání generálního ředitele musí být dvoutřetinová většina, a také pro to musí být velmi vážné důvody. Nemůžu samozřejmě hovořit za ostatní kolegy, ale myslím si, že v tuto chvíli o tomto nikdo z kolegů neuvažuje. A já pro to nyní ani nevidím důvod. Samozřejmě, že to v mediálním prostoru pozoruji, čtu o tom, ale podle mě je to úplně mimo realitu,“ dodal. On sám hodnotí práci generálního ředitele velmi dobře. Podle jeho slov jde o špičkového mediálního manažera s bohatou zkušeností.

Kühn se následně zmínil o tom, že existuje mýtus, podle nějž management České televize pod vedením generálního ředitele, slangově řečeno, projídá fond televizních poplatků – tedy onu rezervu, která byla před lety vytvořena.

„Pokud bych to měl hodnotit přesně, tak nebyla vytvořená minulým managementem, ale byla vytvořena ve chvíli zásadní změny zákonů, kdy došlo v roce 2008 k navýšení koncesionářského poplatku, zatímco České televizi ještě po tři roky zůstal celý původní objem reklamy. Tady se vytvořily tři miliardy korun, o kterých se neustále hovoří. Do těchto rezerv dovolila rada řediteli a managementu televize jednorázově sahat. Tyto peníze se například investovaly do výstavby nového studia v Brně, do rozjetí a otevření nového dětského kanálu a programu ČT art, nebo se ve významné míře používají k opravám zde na Kavčích horách,“ vysvětlil Kühn, že Česká televize tady není od toho, aby na nějakých kontech sušila tři miliardy od koncesionářů.

