Nový prezidentský odhad: Babiš v trháku, generála stíhá rektorka Nerudová

V případě, že by se nyní konaly prezidentské volby, vyhrál by je expremiér Andrej Babiš (ANO). Těsně za ním se drží někdejší předseda vojenského výboru NATO Petr Pavel. Výsledky červencového modelu přinesl server Echo24.cz na základě čísel agentury Ipsos.

reklama

Druhé kolo prezidentské volby by patřilo v současné době mužům. Podle volebního modelu agentury Ipsos by se do něj dostal někdejší premiér Andrej Babiš (ANO) s 31,7 % hlasů. Babiš přitom zatím stále neřekl, zda opravdu do klání o Hrad půjde. Spolu s ním by pak do druhého kola postoupil Petr Pavel, jenž má podle agentury 23,8 %.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Třetí by pak skončila někdejší rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová se ziskem 10,8 %. Až za ní by pak skončili senátoři Marek Hilšer a Pavel Fischer, kteří by se pohybovali kolem 7 % hlasů.

Šesté místo by dle průzkumu agentury Ipsos obsadil šéf odborů Josef Středula se ziskem 5,4 % hlasů.

Psali jsme: Vyklouzlo v Německu: „Nebude turbína, bude lidové povstání.“ Euro by vás od inflace nezachránilo. Zahraniční expert řekl u Bobošíkově věci, co vláda ráda neuslyší Šlachta (Přísaha): Konání vládnoucí ‚pětikolky‘ už dávno překročilo hranici únosnosti Seďa (ČSSD): Nejhorší vláda od listopadu 1989

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama