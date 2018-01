Nový průzkum: Zeman poráží Drahoše

Druhé kolo prezidentských voleb by těsně vyhrál současný prezident Miloš Zeman před svým soupeřem Jiřím Drahošem. Uvedl to dnes server Blesk.cz na základě průzkumu agentury Phoenix Research. Šance obou kandidátů jsou ale podle ředitele agentury Jana Kubáčka stále vyrovnané, protože Zemanův náskok je v rámci statistické chyby.

Průzkum se konal od 17. ledna do dneška, tedy již po prvním kole voleb a postupu Zemana a Drahoše do druhého kola. Zemanovi by dalo hlas 41,5 procenta voličů a Drahošovi 39,2 procenta. Výsledek voleb ale ještě může ovlivnit velká část nerozhodnutých voličů, kterých je podle průzkumu 19,3 procenta.

Oba kandidáti tak mají podle Kubáčka reálnou šanci uspět, pokud dokážou voliče přimět, aby šli k urnám. Volební účast by podle průzkumu dosáhla 60,4 procenta. V prvním kole činila 61,92 procenta. Při minulých prezidentských volbách byla účast v prvním kole 61,31 procenta voličů a ve druhém kole klesla na 59,11 procenta.

I v průzkumech dalších agentur, které se konaly po prvním kole voleb, je rozdíl mezi podílem hlasů pro Zemana a Drahoše malý. Podle průzkumu STEM/MARK pro Mladou frontu Dnes by bývalému předsedovi Akademie věd ČR Drahošovi dalo hlas 47 procent voličů a Zemanovi 43 procent. Podle průzkumu agentur Median a Kantar TNS pro Českou televizi by Zemana volilo 45,5 procenta lidí a Drahoše 45 procent.

Průzkumy agentur po 1. kole prezidentských voleb (v proccentech):

STEM/MARK Median/Kantar TNS Phoenix Research Miloš Zeman 43 45,5 41,5 Jiří Drahoš 47 45 39,2 Nerozhodnutí voliči 10 9,5 19,3

Zdroj: STEM/MARK; Median/Kantar TNS; Phoenix Research

autor: sla