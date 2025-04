Novým papežem může být ostrý Maďar

Na Velikonoční neděli přednesl papež František jen nejkratší možné požehnání. Když zdravil věřící, bylo na něm znát, že nemá mnoho sil. Teprve nedávno se vrátil z nemocnice, kde strávil 38 dní. Zotavoval se ze zápalu plic. Ale jen den po tradičním poselství Urbi et Orbi, Městu a světu, které četl jeden z papežových spolupracovníků, aby svatý otec šetřil to málo sil, co mu ještě zbývalo, papež skonal. Bylo mu 88 let.

Papeže Františka zvolilo tradiční konkláve v březnu roku 2013, takže ve funkci nejvyššího zástupce Boha na zemi vydržel 12 let.

Ale protože zdraví svatého otce, jenž nesl občanské jméno Jorge Mario Bergoglio, bylo již delší čas velmi oslabeno zápalem plic, v katolické církvi se už nějakou dobu vedly i zákulisní hovory o tom, kdo by se mohl stát 267. nejvyšším představitelem katolické církve.

Bude to kandidát z Evropy, nebo snad z Latinské Ameriky, jako papež František, který se narodil v Argentině? Nebo snad někdo ze Severní Ameriky? Nebo oči kardinálů padnou na někoho z Afriky?

Server katarské televize Al-Džazíra tvrdí, že prim hrají tři kandidáti. „Potenciálními nástupci jsou Peter Turkson z Ghany, Luis Tagle z Filipín a Maďar Peter Erdo,“ napsal server televize sídlící v muslimské zemi.

Nástupce vybere kolegium kardinálů, a to i kardinálů, které během svého dvanáctiletého pontifikátu jmenoval sám František. Ze 138 kardinálů oprávněných volit v konkláve bylo celkem 110 jmenováno papežem Františkem.

„Tato skupina je výrazně rozmanitější než předchozí voliči, s vyšším zastoupením z Asie, Afriky a Latinské Ameriky, což odráží Františkův cíl zrcadlit globální dosah církve. Nejmladšímu kardinálovi voliči je pouhých 45 let, jde o ukrajinského duchovního sídlícího momentálně v Austrálii,“ napsal server katarské televize.

Právo vybrat nového papeže mají jen kardinálové mladší osmdesáti let. Sejdou se v Sixtinské kapli a ta se uzamkne až do okamžiku, než bude vybrán papež nový. Novým papežem se stane ten kandidát, který obdrží hlasy dvou třetin kardinálů oprávněných k hlasování.

Proces volby nového papeže začne až po uplynutí smutku, jenž je držen za zesnulého svatého otce. Období smutku je určeno mimo jiné k tomu, aby měli kardinálové z různých koutů světa čas dorazit do Říma.

Mezi další možné kandidáty patří Ital Matteo Zuppi, arcibiskup z Boloně, a Mario Grech z Malty, generální sekretář Biskupské synody.

Server britského deníku Thre Guardian připomíná, že jméno nového papeže bývá známo přibližně 3 týdny po skonu předchozího svatého otce, byť jsou ze středověku známy případy, kdy mocenské soupeření kardinálů protáhlo volbu na celé týdny, měsíce a v jednom extrémním případě i na roky.

Papežem může být zvolen jakýkoli pokřtěný muž, fakticky je vždy vybírán některý z aktivních kardinálů.

