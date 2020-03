Nutné VIDEO: Všichni se nakazíme? Řítíme se do Itálie? Roman Prymula velmi jasně

reklama

„Já si myslím, že situaci určitě není možné bagatelizovat a my to určitě neděláme. My se velmi vážně zabýváme prognózami, které se týkají České republiky. Na druhou stranu některé ty scénáře, které tady jsou ve veřejném prostoru a které jsou skutečně katastrofické, si myslím, že neodpovídají realitě. Budeme-li se zamýšlet nad tím, jestli může onemocnět 70 procent populace, tak já bych řekl na příkladu té lodi, která kotvila u japonských břehů, že tam byli lidé v expozici velmi intenzivní, to znamená denně se setkávali s rizikem viru přes filtroventilaci, přes kontakty s posádkou, mezi sebou a v podstatě tam onemocnělo do 20 procent všech, kteří tam byli,“ uvedl Prymula.

Anketa Má prof. Roman Prymula, předseda krizového štábu, vaši důvěru? Ano 96% Ne 4% hlasovalo: 1257 lidí

„Druhá věc je, že tady je řada příkladů a nemusíme chodit daleko, když se poptáme našich známých, kteří se vrací z těch rizikových oblastí a jsou v karanténě a někteří z nich onemocněli, tak se ukazuje, že někteří v rodině onemocněli, ale jejich naprosto nejbližší příbuzní, kteří s nimi tam byli, neonemocněli. Jsou třeba dva nemocní, dva nemocní nejsou. Z toho skutečně usuzuji, že tato nemoc nepostihne 100 procent populace, ani 70 procent populace, jak bylo řečeno. Předpokládám, že se bude toto dotýkat takových procent, která jsme schopni vidět třeba u chřipkového onemocnění, to znamená někde kolem 12–15 procent. To je samozřejmě číslo veliké, nicméně my když děláme predikce, tak se musíme zamyslet nad tím, jaká byla vstupní situace České republiky,“ zmínil.

Video najdete zde.

„Porovnávat nástup v Itálii a u nás není úplně korektní, protože my jsme se dostali do situace, kdy na počátku těchto případů jsme tady dostali obrovskou dávku případů z Itálie, tedy mimo region, a následně to byli lidé, kteří se vraceli z Rakouska. To tu křivku v počátku velmi ovlivňuje, na druhou stranu přes takovýto zásah ta křivka nijak dramaticky v tuto chvíli nestoupá rychleji než v některých jiných zemích a my se budeme moci podívat, jestli naše opatření jsou dostatečně účinná v horizontu nějakých sedmi dnů od této chvíle. My jsme většinu těch opatření zavedli v předcházejících třech dnech, to znamená vzhledem k inkubační době, která se pohybuje mezi 5–7 dny, uvidíme dopad těchto opatření za sedm dnů. Já si skutečně nemyslím, když celá země bude dodržovat pravidla, to znamená bude nosit ochranné roušky, bude se dezinfikovat, bude aktuálním způsobem se mýt tak, jak bylo zveřejněno, že by mohlo dojít k takovému scénáři, jaký je v Itálii. Tomu se chceme skutečně vyhnout,“ uzavřel.

