O 150 Kč méně. V Polsku. Doufali, že si toho nevšimnete

Stejné maso, stejná gramáž, dokonce i stejná fotografie. To je to, co člověka napadne na první pohled, pokud se podívá na přiložený obrázek. A bude mít pravdu. S výjimkou toho, že je fotografie masa v polské verzi letáku otočená o 90 stupňů, je vše naprosto stejné.

Všechno, až na jednu věc. A ta je pro někoho tou nejpodstatnější. Velmi výrazně se liší cena.

Za jeden kilogram krůtích prsou totiž v našem, českém supermarketu podle přiloženého letáku zaplatíte až 228 korun. Po slevě, která je na letáku uvedena, vás pak vyjde na avizovaných 129,90 Kč.

To u našich severních sousedů je situace jiná.

S ohledem na aktuální kurz české koruny a polského zlotého, který jsme si pro dnešní den vyhledali na serveru Kurzy.cz a který činí 5,79 koruny za jeden zlotý, je cena stejného krůtího masa nižší téměř o 50 korun za kilogram.

V Polsku tedy zaplatí zhruba 81 korun.

Dodejme, že poslední dobou se množí názory, že vzhledem k tamní změně vlády a k nepopulárním opatřením, která se týkala i zvyšování daní, se nakupování v Polsku už nevyplatí.

„Nakupovat do sousedního Polska už pomalu nejezdí ani mnozí lidé z česko-polského příhraničí. Ačkoliv ceny potravin v Česku dále rostou, jezdit do polských Biedronek se vyplatí pouze na opravdu velké rodinné nákupy,“ napsal nedávno server Novinky.cz.

Ve facebookové skupině POLSKO – nákupy, tipy a doporučení, ze které jsme čerpali i výše uvedené skutečnosti, byste ale s takovým tvrzením nepochodili.

Najdou se dokonce i takoví, kteří neváhají do Polska za nákupy občas zajet i ze vzdáleného německého pohraničí.

„Jsem od Aše, Polsko trochu z ruky. Ale my si s manželem rádi uděláme 3x do roka výlet do Zgořelce na nákupy. A vůbec mi nevadí, že jedeme zhruba 400 km. Pořád ušetřím plno peněz za maso,“ má jasno členka skupiny z nejzápadnějšího výběžku České republiky.

