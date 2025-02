Anketa Schvalujete řezy ve financování mezinárodní pomoci, které v USA provádí Trump a Musk? Schvaluji 98% Neschvaluji 0% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 12943 lidí

Ukrajinské letectvo oznámilo, že ruské nálety po celé zemi zasáhly civilní cíle, zranily nejméně tucet lidí, včetně dobrovolníků, a zapálily budovy a auta. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko poznamenal, že protiletadlové baterie zasahovaly ve večerních hodinách na severu města ruské bezpilotní letouny, a dodal, že trosky z ruského bezpilotního letounu dopadly na okres Svjatošynskij v hlavním městě.

Na sociálních sítích kolují videa s popisem, co zní Ukrajincům v uších, když Rusové na jedné straně deklarují ochotu jednat s USA o míru na Ukrajině a na straně druhé titíž Rusové rozsévají v Kyjevě zkázu.

„Dnes (v pondělí) v 16.05 zasáhl ruský dron vesnici Kutkivka v okrese Kupjansk. Tři muži ve věku 23, 48 a 50 let utrpěli mnohočetná poranění střepinami. Zranění byli převezeni do nemocnice,“ napsala krajská prokuratura s tím, že poškozeny byly i soukromé domy. Informaci převzal server Kyiv Post. Rusové prý útočí i na dobrovolníky, kteří se snaží poskytnout lidem v napadených oblastech alespoň vodu.

V této situaci dopředu hlásí, že odmítají debatovat o tom, že by vrátili byť jen metr území, který za takřka 11 let války Ukrajincům ukradli.

„Územní ústupky tomu, co se nyní nazývá Ukrajina, učinilo sovětské vedení v době vzniku SSSR,“ řekl Lavrov předtím, než se opovržlivě vyjádřil k ukrajinské nabídce uzavřít dohodu, která by Spojeným státům umožnila přístup k nerostným surovinám. „Jak bychom mohli ustoupit i se všemi ruskými lidmi se vzácnými zeminami pod povrchem?“ ptal se. Na ministrova slova upozornila agentura Reuters

A o slovo se hlásí také Čína, která v této mezinárodní situaci rozhodně nechce zůstat stát stranou.

„Několik pozoruhodných setkání mezi Čínou a Ukrajinou a prohlášení učiněná během rozhovorů naznačují, že Peking se aktivně zajímá o mírový proces a je otevřený spolupráci s Kyjevem. Čína se také staví do pozice, ve které může přispět k poválečnému úsilí o obnovu a hraje o potenciální bezpečnostní partnerství. Je jedno, zda se nám to líbí, nebo nelíbí. Jde o přirozený a očekávatelný vývoj,“ napsal bloger vystupující pod jménem Tatarigami, který o sobě tvrdí, že je bývalým důstojníkem ukrajinské armády.

Podle blogera se také může stát, že se k Číně přikloní i Evropa.

„Navíc existuje riziko, že pokud bude americká administrativa pokračovat ve své protievropské rétorice spojené s rafinovanými hrozbami, že ‚koupí‘ Grónsko od svého evropského spojence v NATO, posuny by mohly nastat i v Evropě. Je příliš brzy na vyvozování pevných závěrů a mnoho z toho je stále velmi spekulativních, ale jedna věc je jasná, Čína nemá v úmyslu zůstat stranou,“ rozvedl myšlenku Tatarigami.

