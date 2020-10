O čem mluvíte?! Naštvaný Babiš: Už se ke covidu nebudu tolik vyjadřovat

reklama

Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) poskytl rozhovor pro MF Dnes, kterou si před pár lety koupil. V tomto rozhovoru nikoli poprvé konstatoval, že se z koronaviru těsně před krajskými a senátními volbami stalo politikum. Těmito slovy se opakovaně bránil opozici, podle které jeho vláda podcenila nástup druhé vlny. Babiš je přesvědčen, že teď není čas se dohadovat, kdo za co může, ale je třeba táhnout za jeden provaz.

Odvolal se i na slova některých odborníků z léta, kteří tvrdili, že koronavirus už zeslábl. Kupříkladu profesor Ladislav Dušek z ÚZIS v srpnu prohlásil, že si koronavirus už nezaslouží „show“. Pak v září sám nemocí covid-19 onemocněl.

Babiš si postěžoval, že zatímco hned na kraji první vlny dostal jasné varování, před vlnou druhou se mu podobného varování nedostalo.

„Za první vlny přišel externí expert s matematickým modelem na základě situace v Itálii, který fungoval. Proto jsme udělali ihned ta opatření, šli vlastní cestou, byli první v Evropě, zachránili tisíce životů a nenastal scénář jako v Itálii. Ano, pak jsme rozvolnili. Ale první matematický model, se kterým přišel stejný expert, byl až 31. srpna. První matematický model z ministerstva zdravotnictví od pana profesora Duška přišel dokonce až 18. září. Takže mi samozřejmě můžete vyčítat leccos, ale je nutné se podívat na souvislosti. Opozice pořád křičí. Nejprve že rušíme lety či biatlon, pak křičeli, ať rozvolňujeme. Když jsme rozvolňovali, bylo to moc pomalu. Teď zase, že moc rychle. Takže nevím, co se nám tedy vyčítá,“ pravil Babiš.

„Přitom oni nebyli schopni řídit tuto zemi ani v normálních časech. Takže je to absurdní,“ útočil premiér dál na opozici. Na konto opozice také poznamenal, že jeho vláda investuje jako žádná jiná před ní a že je odhodlán se z krize proinvestovat a nikoli proškrtat.

Poté zdůraznil, že už se nebude k epidemii vyjadřovat tolik jako na jaře. A také ministra zdravotnictví za hnutí ANO Romana Prymulu prý poučil, že si váda musí napřed vyříkat opatření na jednání a pak teprve může poskytovat informace médiím.

Odmítl, že by nechal mluvit Prymulu jen proto, aby se mohl tvářit, že jako premiér za situaci nenese odpovědnost.

„Nevím, o čem mluvíte?! My musíme spolupracovat. Být jeden tým. Vždy jsem na názor odborníků dal, poslouchám je, mluvím s nimi od rána do večera. V první vlně se nám to vyplatilo, byli jsme vzorem možná i pro celý svět a teď to společně zase zvládneme,“ sdělil svým spoluobčanům premiér.

Vysvětloval také, že nouzový strav potřebujeme, aby Prymula mohl povolat do boje s koronavirem i studenty lékařských fakult. Nouzový stav navíc umožňuje omezit nebo zakázat některé akce, jako např. operu.

Rozčílil se ve chvíli, kdy mu redaktor sdělil, že vláda uplatila před volbami seniory slibem, že jim po volbách, resp. přesněji řečeno na Vánoce vyplatí 5 tisíc v podobě rouškovného. „Prosím vás, neříkejte, že někoho uplácíme, my nikoho neuplácíme!“ vypálil Babiš.

Předseda koaliční ČSSD vyčítá šéfce resortu financí za hnutí ANO Aleně Schillerové, že moc utrácí, ale nad podobnými vyjádřeními se prý Babiš jen baví.

„Tak to jste mě pobavil. Naopak, naše resorty šetří. To se mi ani nechce věřit, že to říkal. A ani se k tomu radši nechci moc vyjadřovat, je to koaliční partner. Snad všichni vidí, kdo co navrhuje, kdo s čím přichází. My chceme podpořit spotřebu a nechceme navyšovat daně. Naopak daně snižujeme. Sociální demokracie je chce zvyšovat,“ uvedl předseda vlády.

