O hovnu, odsoudil Gottovy písně Jindřich Šídlo. A Zeman přes Mistra zúčtoval s umělci z Letné

Karel Gott slaví 80. narozeniny. Nejen kvůli jeho minulosti se v české společnosti názory na tohoto mistra ve svém oboru liší. Kupříkladu komentátor Jindřich Šídlo má za to, že písně Karla Gotta nestojí za moc, slušně řečeno. „Já myslím, že byly především o hovnu,“ napsal doslova komentátor.

Europoslanec Jan Zahradil dal Šídlovi za pravdu. Už jako puberťák prý Gotta nesnášel. „S tím je ovšem nutné souhlasit. Dodal bych, že i ta hudba. Jak já to coby puberťák nesnášel, a valilo se to tehdy odevšud, zejména v 70. letech,“ konstatoval Zahradil.

Naproti tomu brněnský bloger Petr Paulczyňski se Karla Gotta rázně zastal a sdělil komentátorovi, že v soutěži o nejblbější zmínku o Karlu Gottovi soutěží s analytikem Evropských hodnot Jakubem Jandou, kterého nazval „buzerantem“.

Posteskl si nad tím, že Zahradil dal Šídlovi za pravdu.

Režisér David Martínek konstatoval, že za komunistické normalizace ho Gott nudil a prakticky ho nezajímal. Až teprve po revoluci vyšlo najevo, že Gott oslnil publikum v Las Vegas a v dalších velkých městech světa. Když se to dozvěděl, tak si prý Martínek začal Gotta vážit.

„Na kluka, který začal svou kariéru na elektrikářském učilišti, je to neobvyklý a skutečně velký příběh. Gott je legenda. S úctou se před ním skláním. Nikdo z českých umělců ho nepřekonal a patrně už ani nepřekoná. Rád bych mu popřál všechno nejlepší k jubileu. Všechno nejlepší a hodně radosti :-) Zůstává po něm jasný odkaz. Nejlepší je být nejlepší,“ konstatoval.

Novinář Petr Fischer prohlásil, že český národ zřejmě potřebuje mít nějakého ikonického národního umělce. Na Gottovi ocenil, že se do této role dokázal napasovat tak nezpochybnitelně, že to uznávají i lidé, kteří Gotta nikdy neposlouchali.

Prezident Miloš Zeman dal jasně najevo, na čí straně v těchto sporech stojí. Napsal Gottovi dopis, v němž mu složil hold, označil ho za mistra a skutečného umělce. Podle Zemana mu řada dnešních umělců nesahá ani po kotníky. „(Jste) skutečný umělec,“ což je „… kontrast k současnosti plné uměleckých loutek, které jsou ztraceny na prknech, která znamenají svět, v prázdných pseudopoetických plcích jsou ovšem jako doma,“ citoval ze Zemanova dopisu Gottovi Blesk.cz.

Gotta prý prezidentův dopis dojal a zazněla myšlenka, že by se mohl objevit v Lánech.

České televizi Gott prozradil, že ho Zemanův dopis opravdu dojal. „Musím vám říct, že jsem měl slzu v oku, když jsem dostal dneska dopis od pana prezidenta, protože to je prostě dopis od hlavy státu. Čili když on řekne: ‚Jste skutečný umělec, který se rozdává druhým. Je to vyčerpávající, ale právě to činí umělce umělcem. Vydat se třeba i z posledních sil.‘ Ať žije pan prezident. Děkuju,“ neskrýval Gott dojetí.

Poděkoval svým rodičům za to, že ho zplodili. Poté divákům prozradil, že v dětství chtěl být strojvedoucím, či malířem. K hudbě prý přišel přes tramping. A když se konečně dostal ke zpěvu, dozvěděl se o sobě na konzervatoři, že typově patří mezi zpěváky – milovníky, s čímž prý dodnes pracuje. Pracuje na tom, aby ho publikum rádo poslouchalo.

Jak vidno, podařilo se mu to a publikum si získávat uměl. Dařilo se mu to tak dobře, že se se svým zlatem v hrdle dostal až do Las Vegas v USA. A právě tam se prý naučil, že si musí uchovat pokoru, protože štěstěna či náklonnost publika je vrtkavá. Mistr si prý proto často říkal, „hlavně si drž publikum a lidi, ty nesmíš zklamat“.

Za svůj život viděl, jak se v českých zemích oslavuje řada osvoboditelů. „Musíme si přát, aby si lidé dávali dohromady souvislosti, aby potom uvažovali a uměli rozlišovat, kde asi je ta pravda,“ požádal své spoluobčany Gott.

Dnes podle něj stojí za to položit si otázku, jestli obyvatelům české kotliny nebylo lépe třeba za císaře Františka I., za časů Rakouska-Uherska. „Jestli prostě republika bylo to ono. Ta sláva, že jsme opravdu samostatní? Bylo to to ‚ono‘? Byli jsme opravdu nezávislí?“ ptal se Gott s tím, že se rád zabývá i neviditelnými silami. „O tom si rád čtu,“ prozradil.

Gott se prý vždy držel svého repertoáru a nestál s protest songy na barikádách. Na druhé straně podle svých vlastních slov také nikdy nezpíval angažované písně, které sám nechtěl zpívat. Nedal se prý přinutit k něčemu, o co nestál. „Zpíval jsem to, co jsem cítil, hlavně upřímně. A snažil jsem se přemýšlet, se kterou písní kdy a kam přijít,“ prozradil.

Dnes prý píše knihu o svém životě. Bude to prý poněkud netradiční autobiografie, ve které by chtěl více než data popisovat své dojmy a pocity.

