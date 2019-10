ODS: Výběr politiků pozvaných na Hrad je nízké gesto prezidenta

Připomněla, že Fiala vede nejsilnější opoziční stranu. Selektivní zvaní na ceremoniál udílení státních vyznamenání strana přirovnala k normalizačním praktikám.

„Jde o oslavy republiky, a nikoli o soukromou party prezidenta. Prezident bohužel zcela zapomíná na své povinnosti státníka a stále více dělá z úřadu privátní servis pro své osobní a politické provokace,“ stojí v prohlášení.

Pozvánku na udílení státních vyznamenání letos neobdrželo podobně jako v minulých letech mnoho politiků včetně předsedů politických stran nebo hejtmanů. ODS to považuje za cestu k hlubokému rozdělení společnosti, k normalizačním praktikám a nedemokratické praxi. „Nepozvat na státní oslavu státního svátku předsedu nejsilnější opoziční strany a mnoho dalších ústavních a politických představitelů země je neuvěřitelný krok. Je to pohrdání částí voličů, jejichž reprezentanti jsou ostrakizováni. Je to situace, která je z tohoto hlediska vážná a zneklidňující,“ uvedla ODS.

Zeman, jako každoročně, nepozval na Hrad některé své odpůrce a kritiky. Pozvánka nepřišla například ani místopředsedovi Sněmovny Vojtěchu Pikalovi (Piráti). Myslí si, že je to kvůli tomu, jaké vyjádřil názory při projednávání žaloby na prezidenta. „Rozumím, že máme s prezidentem rozdílné názory na to, jak se má úřad vykonávat a jaká je jeho role v našem ústavním systému, ale nevím, jestli to je důvod někoho nepozvat na významný státní akt,“ řekl dnes novinářům s tím, že je zklamaný.

Výběrem na Hradě neprošli poslanci ODS, Pirátů, TOP 09, hnutí STAN a KDU-ČSL. Oproti minulosti byli pozváni podle dostupných informací všichni rektoři státních vysokých škol, většina z nich se ale omluvila kvůli služebním cestám. S účastí počítá třeba rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.

Psali jsme: Prezident Zeman vyznamená mimo jiné aktéra potyčky v Dubí, hlásí deník Nejvyšší žalobce Zeman nedostal z Hradu pozvání na 28. října Další státní vyznamenání pro Tomáše Halíka. Tentokrát od německého prezidenta A je to tady! Zneužitý Gott. Jan Ruml promluvil

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.