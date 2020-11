ODS v Babišově pasti! naříká vlivný straník. Tohle Fialu nepotěší

„ODS se chytila do pasti“ – tak hejtman Jihočeského kraje, bývalý ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba (ODS) v pořadu Interview na ČT24 vysvětloval, proč ODS pomohla ANO protlačit Sněmovnou zrušení superhrubé mzdy i snížení sazby daně z příjmu. Popsal, jaký by navrhoval postup, aby se peníze vracely zpět do ekonomiky. Úspory by hledal především ve státní správě. Pustil se do ministrů z ČSSD, kteří sice „křičí“, ale na konci měsíce si zase rádi dojdou pro ministerskou výplatu.

reklama

Právě hlasy ODS, spolu s těmi od ANO a SPD, podpořily návrh premiéra Andreje Babiše na zrušení superhrubé mzdy a nové sazby daně z příjmu z hrubé mzdy 15 a 23 procent. Anketa Kdo byl lepší ministr zdravotnictví? Roman Prymula 80% Jan Blatný 20% hlasovalo: 5070 lidí

To, že se tak stalo, je podle Kuby výsledkem toho, že nefunguje žádná koaliční vláda, která by prosazovala svůj jasný program. „Do Sněmovny přišla vláda, která měla nějaký návrh ústy svého premiéra, a ústy vicepremiéra jiný návrh, a nebyla schopna se dohodnout,“ uvedl jihočeský hejtman.

Občanská demokratická strana se, podle jeho slov, nechala vmanévrovat do nepříjemné pozice. „ODS je douhodobě postižena syndromem, že za vlády, kdy byla ekonomická krize, nesnižovala dostatečně daně,“ sdělil, že řada poslanců a členů ODS má pocit, že kdykoliv se objeví příležitost daně snížit, mají tak učinit.

Pro řadu jeho kolegů tedy byla nepředstavitelná varianta, že by se snižovaly daně, zvyšovaly slevy na poplatníka, a že ODS by u toho nebyla. „Řada politiků ODS se obávala, že by jim to někdo vyčítal. Já bych postupovat jinak. Procházíme extrémní krizí, která zasáhla všechny veřejné rozpočty a celou ekonomiku,“ pokračoval Kuba.

Zrušení superhrubé mzdy, podle jeho názoru, mělo být s ohledem na současnou dobu navrženo jinak. „Postupoval bych ekonomicky výhodněji, tedy nejít až na sazbu 15 procent, zůstat výš, řešit to odčitatelnou položkou na poplatníka a nechat peníze u lidí, kteří je utratí a do ekonomiky vrátí. Člověk, který bere 150 tisíc a necháte mu v peněžence každý měsíc pět nebo sedm tisíc, tak je neutratí,“ zdůraznil.

MUDr. Martin Kuba ODS



hejtman Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Kuba lituje, že ODS nepřišla s vlastním návrhem. „Kdyby na to byl čas a ODS by vládla, věřím, že by přišla s jiným návrhem. Doplácí i na to, že je vláda v tuto chvíli rozštěpená,“ doplnil.

ODS se prý chytila do pasti. „Je třeba se podívat na to, jak vláda vládne. Hnutí ANO se chová tak, že když se zvyšují výdaje, hlasuje s levicí. A na snižování dani si hledá hlasy na pravici. Do této pasti se ODS chytila.“ pravil Kuba.

K podpoření snížení daní a vyšších slev na poplatníka ze strany ODS mělo podle Kuby dojít pouze za jisté podmínky: „Od ODS měla zásadně zaznít podmínka, že pokud pomohou daně snížit, vláda řekne, kde ty peníze ušetří. Křičení socialistů mi dnes přijde velmi úsměvné, proto stát neustále bobtná a roste a teď je debata o tom, jak velký (deficit rozpočtu) má, nebo nemá být,“ poznamenal.

Psali jsme: Topolánek s Kalouskem tepou ODS za snížení daní. „Proč se bojíte nechat lidem více jejich peněz?“ pustil se do kritiků Fiala

Proč to ČSSD řeší přes média?! Babiš se zlobí. Jde o změny v daních

Daňové úlevy přijdou na 130 miliard. Kuba upozorňuje na nákladnost státní správy, že právě zde by se mělo začít šetřit. „Nestrašme se tím, že nebudou peníze na sestřičky, doktory a hasiče, ale podívejme se na všechna ta ministerstva a úřady, kolik lidí je tam zbytečně. Přišel jsem z firmy na úřad a můžu vám říct, že tempo veřejné správy oproti tomu, co musí podstupovat lidé ve svých firmách a za co berou peníze, to je prostě nesrovnatelné,“ kroutí Kuba hlavou.

Kuba si nepřeje, aby na krajském úřadě sedělo byť jen o jednoho úředníka víc, než je tam zapotřebí. „Všichni Jihočeši si platí úředníky ze svých daní. Místo zbytečného úředníka můžeme postavit školky a hřiště. Problém je, že jsou to státem zřízená místa a stát také nařizuje, koho můžeme, či nemůžeme vyhodit,“ podotkl.

„Debata, jestli potřebujeme vybrat od lidí 120 miliard, nebo jim je nechat, je spíše systémové. Vláda, která tu sedí, výdaje neustále jen zvyšuje. A mně přijde velmi podivné, že socialisté křičí, co se to prosadilo ve Sněmovně. Vždyť to prosadila část vlády, ve které sedí. Garantuji vám, že ani pan Hamáček, ani paní Maláčová stejně z vlády neodejdou a příští měsíc si dojdou pro ministerskou výplatu,“ uzavřel Kuba.

Psali jsme: Našli v pivě rasismus. Američtí vědci bádali. Kritici tomu prý nerozumí Ivo Valenta: Zrušení superhrubé mzdy vítám Štěpán Křeček: V ekonomické krizi je správné snižovat daně Ředitel Dvořák varuje. Když mě odvolají z politických důvodů, ČT bude zranitelná

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.